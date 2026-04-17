Vertice sullo Stretto di Hormuz: Parigi esclude Rutte e von der Leyen dalla lista degli invitati

La Francia non ha invitato il segretario generale della Nato Mark Rutte e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al vertice sullo Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dal Financial Times. Parigi e Londra ospiteranno l'evento questa settimana, con la partecipazione prevista di rappresentanti di oltre 40 paesi.

«La Francia ha respinto una proposta britannica secondo cui Rutte e von der Leyen avrebbero dovuto partecipare all'incontro», si legge nell'articolo, che cita tre funzionari. Il Palazzo dell'Eliseo ha rimosso per ben due volte i capi della Nato e della Commissione europea dalla lista degli invitati proposta da Londra: Parigi desidera che al vertice partecipino principalmente i leader nazionali, si legge nel rapporto.

Secondo quanto riportato dal giornale, Donald Trump non sarà presente. Tuttavia, il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron lo informeranno sui risultati dell'evento.

L'8 aprile, Stati Uniti e Iran hanno annunciato un cessate il fuoco di due settimane, ma i colloqui del fine settimana non hanno prodotto risultati, con le due parti in disaccordo su diverse questioni chiave. Non è stato annunciato alcun ritorno alle ostilità, ma il 13 aprile Trump ha annunciato il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani su entrambe le sponde dello Stretto di Hormuz. Washington insiste sul fatto che se una nave non è affiliata a Teheran e non ha pagato dazi per il transito, può navigare liberamente nello stretto. La Repubblica Islamica non ha annunciato l'imposizione di dazi, ma ha parlato di possibili misure in tal senso.