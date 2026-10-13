Yemen, la resistenza che mette in difficoltà l’Arabia Saudita

La nuova offensiva dell’Arabia Saudita contro lo Yemen rischia di trasformarsi in un boomerang per le ambizioni economiche di Riad. Secondo un’analisi pubblicata da The Economist, gli attacchi alle infrastrutture strategiche saudite e l’assenza di risultati militari decisivi stanno mettendo sotto pressione i piani del regno, che punta ad attrarre investimenti internazionali e sviluppare il turismo. Nonostante anni di guerra e bombardamenti, le Forze armate yemenite continuano a controllare vaste aree del Paese e mantengono la capacità di colpire obiettivi strategici in territorio saudita. A settembre, le forze yemenite hanno avanzato lungo la costa sud-occidentale, conquistando la città portuale di Mokha e aumentando la pressione su Taiz.

La nuova escalation interrompe la relativa calma seguita alla tregua del 2022, che aveva stabilizzato le linee del fronte senza risolvere un conflitto iniziato nel 2015 con l’intervento militare guidato da Riad. La ripresa dei bombardamenti sauditi, compresi quelli contro l’aeroporto internazionale di Sanaa, ha riacceso lo scontro. Le conseguenze si fanno sentire proprio mentre l’Arabia Saudita cerca di presentarsi come destinazione sicura per i capitali stranieri. Il 26 ottobre Riad dovrebbe ospitare il Future Investment Initiative, importante appuntamento internazionale dedicato agli investimenti. Gli attacchi contro gli aeroporti e le cancellazioni dei voli rischiano tuttavia di compromettere la partecipazione e di alimentare i dubbi sulla sicurezza del Paese.

Secondo The Economist, le incursioni del 10 e 11 ottobre contro l’aeroporto della capitale saudita hanno inoltre sollevato interrogativi sull’efficacia dei sistemi di difesa Patriot e THAAD di fabbricazione statunitense. Le difficoltà nelle intercettazioni, insieme ai timori per la disponibilità di missili difensivi, evidenziano i limiti della protezione delle infrastrutture strategiche. Riad ha cercato sostegno all’estero, ma neppure l’appoggio dei partner internazionali sembra garantire una vittoria decisiva. Gli Stati Uniti, finora, hanno respinto le richieste saudite di attacchi diretti contro le posizioni yemenite. Il dilemma per la monarchia è sempre più evidente: proseguire la guerra significa esporre ulteriormente infrastrutture, investimenti e progetti di diversificazione economica; negoziare, invece, potrebbe richiedere concessioni significative. Le forze yemenite punterebbero a ottenere benefici economici, la fine del blocco dello spazio aereo e altre garanzie.

Dopo anni di intervento militare, l’Arabia Saudita si trova così davanti alle conseguenze di una guerra che non è riuscita a vincere. E mentre Riad cerca di costruire il proprio futuro economico, il conflitto con lo Yemen rischia di diventare uno degli ostacoli più seri alle sue ambizioni regionali.



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