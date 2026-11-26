Russia e Brunei hanno elevato ufficialmente le loro relazioni bilaterali al livello di cooperazione strategica, al termine dei colloqui a Mosca tra Vladimir Putin e il sultano Hassanal Bolkiah. La dichiarazione congiunta punta ad ampliare la collaborazione in diversi settori, dal commercio agli investimenti, dalla difesa alla sicurezza, fino all'istruzione e ai rapporti umanitari. Particolare attenzione sarà riservata alle nuove opportunità nei comparti energetico e dell'economia digitale.



I due leader hanno inoltre ribadito la volontà di rafforzare il coordinamento attraverso l'ASEAN e di promuovere i rapporti tra quest'ultima, l'Unione Economica Eurasiatica e l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Sul piano internazionale, Mosca e Bandar Seri Begawan hanno confermato l'impegno a coordinarsi nei consessi multilaterali, tra cui ONU e APEC, per difendere il diritto internazionale e promuovere dialogo, pace e stabilità. Un'intesa che rafforza la proiezione russa nel Sud-est asiatico e consolida i legami con una regione strategica per gli equilibri eurasiatici.

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