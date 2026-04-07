Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Birol (AIE): "Mai uno shock così. Peggio del ’73 e del 2022"

Il numero uno dell'AIE parla di una combinazione esplosiva di petrolio, gas e cibo

482
Birol (AIE): "Mai uno shock così. Peggio del ’73 e del 2022"

La proditoria guerra in Medio Oriente scatenata dalla coalizione Epstein contro la Repubblica Islamica dell’Iran sta strozzando una delle vene principali dell’economia mondiale. E la situazione, adesso, è persino più grave di quanto già visto nel 1973, nel 1979 e nel 2022 messi insieme.

A dirlo senza mezzi termini è Fatih Birol, il numero uno dell’Agenzia Internazionale dell’Energia. In un’intervista al quotidiano francese Le Figaro, il manager turco ha spiegato perché il conflitto in corso - con lo stretto di Hormuz bloccato dalle forze iraniane per le navi nemiche - sta producendo conseguenze molto più pesanti delle passate crisi petrolifere. “Sono molto pessimista”, ha avvertito. “Il mondo non ha mai conosciuto una perturbazione dell’approvvigionamento energetico di questa portata”.

Non si tratta solo del petrolio, questa volta. Birol parla chiaro di un shock triplice: greggio, gas e cibo insieme. Una combinazione esplosiva che farà impennare l’inflazione e colpirà con particolare violenza i Paesi in via di sviluppo. L’Europa, il Giappone e l’Australia avranno i loro problemi, certo. Ma saranno le nazioni più fragili a pagare il prezzo più alto, strette tra rincari dell’energia e quelli degli alimentari.

Secondo Birol, esiste una sola strada per uscire da questa drammatica situazione in cui la coalizione Epstein ha cacciato il mondo intero: riaprire il canale di Hormuz. “Finché resterà chiuso, l’economia mondiale sarà in enorme difficoltà”, ha spiegato. E i numeri, nei fatti, parlano da soli. I Paesi del Golfo Persico, ha affermato, oggi estraggono poco più della metà del petrolio di prima della guerra. Per quanto riguarda il gas, invece, le esportazioni sono ferme a zero. Un crollo secco.

Ma la vera doccia gelata, secondo il direttore dell’AIE, deve ancora arrivare. Marzo è stato durissimo, ha ammesso, ma aprile sarà molto peggio. Se lo stretto non verrà riaperto entro questo mese, la perdita di greggio e prodotti raffinati raddoppierà rispetto a marzo. “Stiamo entrando in un aprile nero. Nell’emisfero nord, aprile segna di solito l’inizio della primavera. Oggi temo che segnerà invece l’inizio di un inverno”.

Sullo sfondo, la cronaca politica racconta di un braccio di ferro sempre più teso. Secondo indiscrezioni del ‘Wall Street Journal’, Donald Trump avrebbe dato a Teheran fino a martedì sera per riaprire il transito. Ma dall’Iran arrivano segnali opposti. I Guardiani della Rivoluzione hanno già ribadito a metà marzo che le navi statunitensi e dei loro alleati non possono passare. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha precisato che lo stretto è chiuso solo per i “Paesi nemici”, mentre imbarcazioni indiane, pakistane, turche, cinesi e russe hanno potuto transitare dopo aver avviato trattative con Teheran.

Intanto il Parlamento iraniano ha già dato il via libera a un progetto per introdurre tariffe di transito sullo stretto. E il viceministro degli Esteri di Teheran, Kazem Gharibabadi, ha confermato di essere al lavoro con l’Oman per definire i dettagli. L’idea, in sostanza, è trasformare il blocco in una leva economica. Ma per il resto del mondo, in particolare per l’Occidente, l’effetto è quello di una morsa che si stringe. E mentre Trump prova a immaginare una coalizione navale - finora accolta con freddezza anche da alcuni alleati Nato - la finestra per evitare quello che Birol definisce “un inverno ad aprile” si sta chiudendo.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Orbán: "L'Europa verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi"

Orbán: "L'Europa verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi"

  • 07 Aprile 2026 17:31

"L'Europa si sta dirigendo verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi", ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán in una conferenza stampa congiunta con il Vicepresidente...

ASIA Quando l'Occidente tace: il genocidio annunciato e il silenzio dei complici

Quando l'Occidente tace: il genocidio annunciato e il silenzio dei complici

  • 07 Aprile 2026 16:11

di Fabrizio Verde C'è un silenzio che fa più rumore di mille proclami. È il silenzio che sta calando sulle capitali europee, nei palazzi romani, nelle redazioni dei grandi giornali,...

RUSSIA Terrorismo energetico di Kiev nel Mar Nero: in fiamme il porto russo di Novorossiysk

Terrorismo energetico di Kiev nel Mar Nero: in fiamme il porto russo di Novorossiysk

  • 06 Aprile 2026 17:10

La guerra sporca dell’energia ha appena varcato un nuovo, pericoloso confine. Nella notte tra sabato e domenica, il regime di Kiev ha scatenato un attacco con droni contro il terminal petrolifero...

Antisionismo e antisemitismo: non sono la stessa cosa (VIDEO)

Antisionismo e antisemitismo: non sono la stessa cosa (VIDEO)

  • 06 Aprile 2026 13:56

"Antisionismo e antisemitismo vengono spesso usati insieme, per equipararli, come se fossero la stessa cosa. In realtà non hanno nulla a che fare l’uno con l’altro". A dirlo è...

EUROPA Gas russo nel mirino: ordigni scoperti in Serbia

Gas russo nel mirino: ordigni scoperti in Serbia

  • 05 Aprile 2026 14:11

Un’ombra di sabotaggio si allunga sull’infrastruttura energetica che tiene in vita buona parte dell’Europa centrale, in una fase storica molto delicata sul versante energetico a causa...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO. L'ultima minaccia di Trump all'Iran: "Un'intera civiltà morirà stanotte"

IN AGGIORNAMENTO. L'ultima minaccia di Trump all'Iran: "Un'intera civiltà morirà stanotte"

07 Aprile 2026 17:00
Democrazia europeista e elezioni parlamentari ungheresi

Democrazia europeista e elezioni parlamentari ungheresi

07 Aprile 2026 12:00
Ambasciata USA a Riyadh: l’Iran nega l’attacco e accusa Israele di 'operazione sotto falsa bandiera

Ambasciata USA a Riyadh: l’Iran nega l’attacco e accusa Israele di 'operazione sotto falsa bandiera

07 Aprile 2026 09:30
L'illusione di Sanae Takaichi: il plauso a Trump mentre l'agricoltura giapponese rischia il collasso

L'illusione di Sanae Takaichi: il plauso a Trump mentre l'agricoltura giapponese rischia il collasso

07 Aprile 2026 09:30
Israele e lo scandalo dei social: soldato usa un prigioniero palestinese per farsi pubblicità

Israele e lo scandalo dei social: soldato usa un prigioniero palestinese per farsi pubblicità

07 Aprile 2026 09:00
Missione nel Golfo: il 'weekend disperato' di Meloni tra il ricatto energetico e l'ombra di Sigonella

Missione nel Golfo: il 'weekend disperato' di Meloni tra il ricatto energetico e l'ombra di Sigonella

07 Aprile 2026 08:30
La guerra di Israele contro i giornalisti

La guerra di Israele contro i giornalisti

07 Aprile 2026 07:00
Fallisce la pressione USA-Israele: Teheran ora tratta da posizione di forza

Fallisce la pressione USA-Israele: Teheran ora tratta da posizione di forza

07 Aprile 2026 07:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. L'ultima minaccia di Trump all'Iran: "Un'intera civiltà morirà stanotte"

468065
NORD-AMERICA

Scacco matto a Hormuz. Intervista esclusiva a Pepe Escobar (VIDEO)

22327
RUSSIA

Crisi energetica. La proposta di Putin al resto del mondo

17060
ASIA

"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

16656
EUROPA

Nato in frantumi: l'ultimatum di Trump a Kiev e il "gran rifiuto" europeo

16139
EUROPA

SpetsNaz. Lo scenario della CIA per la destituzione di Zelenskij

16138
EUROPA

Ultimatum da Mosca e paralisi da Bruxelles: la morsa si stringe sull'Ucraina

12900
EUROPA

Mohammed Safa: l'ONU si prepara per il possibile uso di armi atomiche

11941
EUROPA

Orbán: "L'Europa verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi"

RUSSIA

Peskov: "Il mondo si è incamminato sulla via di una crisi economica ed energetica"

AMERICA LATINA

"Falsa mappa della sicurezza collettiva". L'accusa di Cuba al capo del Pentagono

RUSSIA

La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

AMERICA LATINA

Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

AMERICA LATINA

L'Argentina dichiara persona non grata l'incaricato d'affari iraniano

RUSSIA

Russia e India: TV BRICS mette in rete i ricercatori del futuro su clima ed energia

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech di Alessandro Bartoloni AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

  • 30 Marzo 2026 15:14
Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO) di Loretta Napoleoni Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

  • 05 Aprile 2026 11:00
Quando l'Occidente tace: il genocidio annunciato e il silenzio dei complici di Fabrizio Verde Quando l'Occidente tace: il genocidio annunciato e il silenzio dei complici

Quando l'Occidente tace: il genocidio annunciato e il silenzio dei complici

  • 07 Aprile 2026 16:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele di Michelangelo Severgnini La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

  • 04 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera   Una finestra aperta Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

  • 07 Aprile 2026 08:00
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch" di Francesco Santoianni F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

  • 06 Aprile 2026 17:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo di Giuseppe Giannini Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

  • 03 Aprile 2026 07:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53 di Michele Blanco Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

  • 02 Aprile 2026 14:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti