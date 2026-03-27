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Boao Forum 2026: l’Asia rilancia cooperazione e sviluppo nel caos globale

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Boao Forum 2026: l’Asia rilancia cooperazione e sviluppo nel caos globale

Mentre il mondo è dominato da parole come “guerra” e “missili”, dall’isola cinese di Hainan arriva un messaggio radicalmente diverso: cooperazione, apertura e innovazione. È questo il filo conduttore del Boao Forum for Asia 2026, che riunisce oltre 1.600 rappresentanti da più di 60 Paesi in un momento di forte instabilità internazionale. Il forum, giunto al suo 25° anniversario, si propone come piattaforma chiave per promuovere integrazione economica e dialogo multilaterale.

Il tema scelto: “Un futuro condiviso: nuove dinamiche, nuove opportunità, nuova cooperazione”, riflette la volontà di costruire un’alternativa concreta alle tensioni geopolitiche e al ritorno di protezionismo e unilateralismo. Dai leader asiatici è emerso un messaggio chiaro: solo una risposta coordinata può affrontare le sfide globali, dalle guerre regionali alla trasformazione tecnologica, fino ai cambiamenti demografici. In questo contesto, la cooperazione economica regionale diventa non solo utile, ma necessaria. Particolare attenzione è rivolta al ruolo della Cina, sempre più centrale come motore di crescita globale e piattaforma di dialogo.

Con una quota del PIL mondiale in aumento e un forte impegno su innovazione e apertura, Pechino si propone come perno di un’integrazione asiatica più profonda, soprattutto con i Paesi ASEAN. Il Boao Forum si inserisce inoltre in una fase strategica per l’economia cinese, segnata dall’avvio del 15° Piano quinquennale e dallo sviluppo del porto franco di Hainan, destinato ad attrarre investimenti e rafforzare i flussi commerciali.

In un mondo frammentato e incerto, l’Asia prova così a rilanciare una visione alternativa: crescita condivisa, multilateralismo e interdipendenza come strumenti di stabilità. Un segnale che, almeno sul piano economico, indica la direzione di un possibile nuovo equilibrio globale.


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