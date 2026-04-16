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Caitlin Johnstone - Perché l'impero giustifica sempre la sua violenza e mai quella degli altri?

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Caitlin Johnstone - Perché l'impero giustifica sempre la sua violenza e mai quella degli altri?

 

Caitlin Johnstone*

Una caratteristica comune della propaganda imperialista occidentale è che ci vengono sempre fornite motivazioni per la violenza dell'impero, mentre la violenza di coloro che resistono all'impero tende a essere presentata come del tutto immotivata.

A tutti noi sono state fornite le ragioni della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, e tutti le conosciamo. Persino i membri meno informati del pubblico occidentale avranno sentito parlare della minaccia nucleare iraniana, del suo governo tirannico e forse anche del suo presunto sostegno a gruppi terroristici.

Ma i cosiddetti "manifestanti pacifici" uccisi in una rivolta fomentata agevolata dagli Stati Uniti? Sono stati uccisi senza motivo, semplicemente perché il governo iraniano è malvagio e odia il dissenso. Tutti gli agenti di polizia iraniani morti nella rivolta sono periti senza motivo, forse per cause naturali. È solo una pura coincidenza che ciò sia accaduto proprio nel momento in cui l'impero statunitense stava prendendo la decisione di tentare di rovesciare il governo iraniano.

Ci sono state fornite tutte le ragioni ufficiali per cui Israele ha trascorso anni a disseminare la Striscia di Gaza di esplosivi militari: Israele è stato attaccato da Hamas il 7 ottobre 2023, quindi deve sbarazzarsi di Hamas per la propria sicurezza.

Ma perché è avvenuto l'attacco di Hamas? È avvenuto senza motivo. Se si cercano risposte nella propaganda della stampa occidentale, il 7 ottobre è accaduto unicamente perché Hamas è malvagio e voleva uccidere gli ebrei perché appartenenti alla religione sbagliata. Nessun accenno al trattamento brutale che Israele riserva ai palestinesi da generazioni, né alle terribili condizioni di vita imposte nell'enorme campo di concentramento in cui si è trasformata Gaza.

Ci è stato spiegato il motivo per cui l'impero occidentale sta riversando armi in Ucraina: l'Ucraina è stata invasa dalla Russia. L'impero vuole proteggere la libertà e la democrazia del popolo ucraino e scoraggiare future mire espansionistiche di Vladimir Putin.

Perché la Russia ha invaso l'Ucraina? Nessun motivo. Putin è semplicemente malvagio e odia la libertà, tutto qui. Certo, innumerevoli esperti e analisti occidentali avevano avvertito per anni che le aggressioni della NATO avrebbero portato a una guerra al confine con la Russia, ma erano solo dei pazzi deliranti le cui previsioni di guerra si sono rivelate corrette per pura coincidenza.

Tutta la nostra comprensione della storia è inquadrata in questo modo. Fidel Castro ha ucciso persone a Cuba. Perché le ha uccise? Nessun motivo; era semplicemente un individuo spregevole. Tutta la violenza dei rivoluzionari socialisti in tutto il mondo, che hanno rovesciato i governi oppressivi che li hanno preceduti, viene presentata come un'insensata carneficina genocida inflitta da tiranni assassini che semplicemente amavano uccidere. La disperazione causata dallo sfruttamento capitalistico imposto a quelle popolazioni viene completamente cancellata dai nostri libri di storia.

Una comprensione matura del nostro mondo inizia con la curiosità di capire perché si verifica la violenza. La violenza non è sempre giustificata, ma c'è sempre una ragione per cui accade. Gli opinionisti, i politici e i giornalisti occidentali raramente vi diranno quali sono queste ragioni, a meno che non favoriscano gli interessi dell'impero occidentale.

Quindi, se vuoi avere una comprensione veritiera di ciò che sta realmente accadendo nel nostro mondo, devi cercare attivamente le risposte per conto tuo.

________________

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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