Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • EUROPA

Chi la spara più grossa: l'Unione europea o i giornali italiani?

1150
Chi la spara più grossa: l'Unione europea o i giornali italiani?


di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

 

I giornali di regime, essenzialmente bellicisti, essendo agli ordini delle cancellerie guerrafondaie euro-atlantiste, trattano da sempre il conflitto in terra ucraina come una tappa, quasi la prima prova generale di una perenne “aggressione russa”, che non può far altro che ripetersi nel tempo in un continuum perpetuo, dal momento che una “autocrazia asiatica” non può che mirare ad aggredire una “democrazia occidentale”, quale raccontano essere l'Ucraina in mano ai nazigolpisti. O, se non dovesse trattarsi dell'Ucraina, “sicuramente” di un qualche altro paese europeo, come recitano ormai le ritrite omelie degli alti funzionari UE o dei capi di governo europeisti.

Così, anche all'apparire delle prime bozze di un ipotetico piano di pace, quale quello in ventotto punti di cui si parla in questi giorni, insieme alle lacrime di stizza per il rischio di veder vacillare le brame di guerra di Bruxelles, Parigi, Berlino, Roma, si contrabbanda per “analisi” di quel progetto la prospettiva di «aprire la strada per il riavvio della guerra alla prima buona occasione per Mosca», come assicura la signora Nathalie Tocci su La Stampa del 21 novembre. Una «occasione che non tarderebbe a presentarsi», garantisce la signora, dal momento che tra quei 28 punti sono previsti «il dimezzamento dell’esercito ucraino, inclusa la rinuncia a capacità militari strategiche, come i missili a lungo raggio».

Una vera disdetta: con quei missili i nazigolpisti di Kiev avrebbero potuto aprire la strada ad altre e più generali prospettive di assalto europeista, una volta completata la preparazione che metterebbe in grado il nuovo “Esercito europeo” di intervenire in prima persona nel conflitto. Disdetta ancora più funesta, il piano pare escludere una fantomatica «forza di rassicurazione europea» che, perdiana, avrebbe consentito il dispiegamento di truppe europee sul territorio ucraino, proprio come Bruxelles mira ad attuare. Un'autentica carognata inflitta ai pacifici europei, escludere così, con un tratto di penna, l'arrivo in Ucraina di eserciti di paesi NATO! Una vera iattura. Sì perché l'intervento russo in Ucraina è semplicemente frutto della brama di guerra di quella “autocrazia asiatica”, che si rinnoverebbe alla «prima buona occasione per Mosca», e non ha nulla a che vedere con l'espansione della NATO, con l'armamento delle forze di Kiev con mezzi sempre più potenti, in grado di colpire il territorio russo: no, l'intervento russo, dopo sette o otto anni di martellamento terroristico delle popolazioni del Donbass da parte di Kiev, scaturisce semplicemente dal perpetuo anelito di Mosca ad “aggredire” la “democrazia” ucraina e, in questo senso, dice ancora la signora Tocci, l'attuale piano «sostanzierebbe l’obiettivo di Mosca di controllare l’intera Ucraina». Sottinteso: per lanciare una nuova “aggressione” ogni qualvolta qualcuno a Mosca si svegliasse con in testa la voglia, non avendo nulla di meglio di fare - “ot necego delat”, avrebbe detto il dottor Anton Cekhov, tanto per restare da quelle parti - di portare un'incursione in Levoberežnaja o Pravoberežnaja Ukraina. Così, tanto per perpetuare «il riavvio della guerra alla prima buona occasione per Mosca», in attesa, come aveva vaticinato mesi fa Andrius-Merlino-Kubilius, che la Russia attacchi «tra cinque anni, o forse anche prima, un paese europeo, o forse più di uno»: già che c'è, perché porsi dei limiti di tempo e di spazio!

Non «controllare l’intera Ucraina», come scrivono i furfanteschi fogliacci di regime, ma preoccuparsi della propria sicurezza, impedendo l'insediamento di forze e armi NATO ai propri confini. Non un fantomatico «riavvio della guerra alla prima buona occasione per Mosca», come millantano proprio coloro che davvero spingono alla guerra, contrabbandandola per “difesa dei valori europeisti”, ma sicurezza del fatto che, se la vostra “Kyiv” (e perché non scrivono Paris, London, oppure Moskva?) non servirà più da testa di ponte per i piani aggressivi UE-NATO-USA e non terrorizzerà più, con le proprie milizie naziste, i civili di una parte del proprio stesso paese, allora, lazzaroni dei media di regime, le vostre false preoccupazioni per “il popolo ucraino” non avranno più nessun fondamento e potrete proclamare apertamente che non le masse popolari di quel paese vi stanno a cuore, bensì il perpetuarsi di élite naziste ai vertici del potere e i miliardi che in tutti questi anni avete gettato nel calderone di una guerra voluta proprio dai governi di cui siete al servizio.

Una guerra per procura contro un paese, la Russia, di cui pensate ancora possa esser messa fuori combattimento in un paio di settimane, come sembrano esser sicuri molti ufficiali NATO, a parere di Andrej Martjanov, che interviene sul canale YouTube di Dialogue Works. Le recenti dichiarazioni dei leader europei sulla possibilità di uno scontro armato diretto con Mosca, dice Martjanov, si basano su esperienze del tutto irrilevanti delle loro forze armate; «non analizzano combattimenti reali: studiano la Guerra del Golfo, come ridurre in mille pezzi eserciti di terza categoria. Poi all'improvviso gli viene dimostrato che la Russia poteva farcela con una mano sola... sono andati subito nel panico».

Di contro, negli ultimi anni, la Russia ha rilevato un'attività senza precedenti della NATO ai propri confini occidentali e ha ripetutamente espresso preoccupazione per l'accumulo di forze del blocco atlantico in Europa. Il Ministero degli esteri ha dichiarato disponibilità al dialogo con la NATO, ma su base paritaria, affermando che l'Occidente dovrebbe abbandonare la politica di militarizzazione del continente. La portavoce del Ministero degli esteri ha affermato che l'Occidente ha consolidato il suo status di parte nel conflitto ucraino inviando mercenari sul campo e il Ministro degli esteri Serghej Lavrov ha rilevato che alcuni di questi individui potrebbero essere militari di carriera. Ma è la Russia che anela alla «guerra alla prima buona occasione per Mosca»!

Certo, la Russia. Anche se è il Capo di Stato Maggiore francese, Fabien Mandon, ad avvertire che i francesi devono essere preparati alla possibilità che loro e i loro figli perdano la vita in una potenziale guerra con la Russia: «Le donne e gli uomini che prestano servizio oggi in tutto il mondo hanno un'età compresa tra i 18 e i 27 anni. Resisteranno solo se sentiranno che il Paese è al loro fianco... Se il nostro Paese vacilla perché non è preparato ad accettare la perdita dei suoi figli e soffre economicamente perché la produzione per la difesa è prioritaria – se non siamo preparati a questo – allora siamo a rischio». Sottinteso, nemmeno tanto implicitamente: intanto stringete la cinghia, perché i soldi pubblici devono andare alle armi e comunque state pronti a partire, perché non è lontano il momento in cui «alla prima buona occasione», vi spediremo al fronte contro la Russia.

Ma non dovrebbe soffrire troppo la signora Tocci: il piano di cui si parla, difficilmente verrà ufficializzato così come temono le cancellerie euro-belliciste. Il documento in sé sembra essere un riconoscimento di fatto della sconfitta dell'Ucraina, dicono, ma raggiunge solo una parte degli obiettivi dichiarati da Mosca per l'Operazione speciale: ad esempio, garantire lo status neutrale dell'Ucraina e respingere la sua adesione alla NATO, che a sua volta si impegna a non schierare le proprie truppe sul territorio controllato dal regime di Kiev. Si prevede che la Russia trasferirà 100 miliardi di rubli di beni congelati della Banca Centrale UE per la ricostruzione dell'Ucraina, con un contributo europeo di pari importo. I restanti beni congelati saranno investiti in progetti economici russo-americani. Alla Russia viene promessa una revoca graduale delle sanzioni, il ritorno al G7 e una cooperazione a lungo termine con gli Stati Uniti. Questo per estremi sommi capi.

Il piano proposto dal rappresentante speciale USA Steve Witkoff, stando a Politico, sarebbe già stato respinto da «Funzionari europei e ucraini» poiché, essendo «non uniforme e favorevole a Mosca», quelle che vengono considerate «concessioni alla Russia non faranno altro che incoraggiare Vladimir Putin a lanciare un altro attacco alla NATO». Già, proprio così signora Tocci, non semplicemente una “nuova aggressione all'Ucraina”, «alla prima buona occasione», bensì direttamente alla NATO, di cui l'Ucraina è considerata da qualcuno in Europa già parte integrante. E, al pari delle affermazioni de La Stampa, ecco che anche Kaja-Fredegonda-Kallas assicura che affinché «qualsiasi piano di pace abbia successo, deve essere sostenuto dall'Ucraina e dall'Europa. La pressione deve essere esercitata sull'aggressore, non sulla vittima. Incoraggiare l'aggressione non farà altro che provocare una nuova ondata». Accanto alla stantia omelia liberale su “aggredito”e “aggressore”, c'è qui la “certezza” che unico scopo nella vita di ogni russo sia quello di muover guerra all'Ucraina: “ot necego delat”, ragion per cui, come decretato dal ministro degli esteri golpista Andrej Sibiga, è la Russia che ha chiaramente dettato i termini delle nuove proposte. In sostanza, ha detto Sibiga «qualsiasi piano di pace è irrealizzabile se si basa sulla pacificazione dell'aggressore».

E ancora perché non rimangano dubbi su come si confezionino le “analisi” della stampa bellicista, cambiando semplicemente qualche termine, ecco che un anonimo funzionario europeo certifica che se «la Russia la fa franca, è solo questione di tempo prima di assistere a una nuova ondata di aggressioni russe in Ucraina, così come negli Stati membri UE e NATO». La velina è sempre la stessa: dalla Russia, alla testa del demoniaco “asse del male” in cui convergono Cina, Iran e Corea del Nord, non c'è da aspettarsi altro che una perpetua propensione ad aggredire chicchessia e dunque il piano USA, smarrona il solito Bill Emmott su La Stampa del 22 novembre, «consegna Kiev ai criminali di guerra», che non sono, come qualcuno potrebbe pensare, i nazigolpisti che da oltre dieci anni opprimono e massacrano le masse ucraine e la cui uscita di scena, per l'appunto, il piano non menziona, ma proprio i russi, «criminali di guerra e feroci invasori», ai cui piedi «il piano di pace propone una vergognosa capitolazione» di Kiev.

Farabutti bellicisti della carta stampata, genuflessi all'altare nazigolpista e al servizio della brama di guerra europeista.

 

 

 

https://politnavigator.news/chego-i-sledovalo-ozhidat-plan-po-ukraine-otvergnut-banderovcami-i-evro-pokrovitelyami.html

https://www.lastampa.it/esteri/2025/11/21/news/ucraina_il_business_della_tregua-15405040/?ref=LSHAE-BH-P1-S1-T1

https://politnavigator.news/razvyazka-blizka-novyjj-ultimatum-trampa-po-ukraine.html

 https://ria.ru/20251121/zapad-2056470186.html

https://politnavigator.news/francuzy-dolzhny-byt-gotovy-chto-ikh-deti-pogibnut-v-vojjne-s-rossiejj-genshtab-francii.html

 

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La settimana che ha cambiato il fronte: la caduta di Kupyansk e l’avanzata russa

La settimana che ha cambiato il fronte: la caduta di Kupyansk e l’avanzata russa

22 Novembre 2025 07:00
L’Europa guerrafondaia trema: il piano USA cancella il sogno della vittoria ucraina

L’Europa guerrafondaia trema: il piano USA cancella il sogno della vittoria ucraina

22 Novembre 2025 07:00
Venezuela-Russia: alleanza petrolifera estesa fino al 2041

Venezuela-Russia: alleanza petrolifera estesa fino al 2041

21 Novembre 2025 19:55
Dove siete finiti tutti?

Dove siete finiti tutti?

21 Novembre 2025 19:30
Putin indica nell'Ucraina l'ostacolo al piano di pace di Trump

Putin indica nell'Ucraina l'ostacolo al piano di pace di Trump

21 Novembre 2025 19:14
HRW: deportazioni dei palestinesi dalla Cisgiordania da parte di Israele sono crimini di guerra

HRW: deportazioni dei palestinesi dalla Cisgiordania da parte di Israele sono crimini di guerra

21 Novembre 2025 10:30
“Amico mio, sai cos'è il terrore? Il terrore questa mattina è la pioggia”

“Amico mio, sai cos'è il terrore? Il terrore questa mattina è la pioggia”

21 Novembre 2025 08:00
Il sistema traballa: il caso Míndich mette a nudo il regime di Kiev

Il sistema traballa: il caso Míndich mette a nudo il regime di Kiev

21 Novembre 2025 07:00
AMERICA LATINA

Pino Arlacchi - Invasione-suicidio: ecco perché Trump fallirà col Venezuela

13671
EUROPA

Il Ministro Crosetto e la “democrazia” ucraina

13618
EUROPA

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

12854
EUROPA

Crosetto e il Totalitarismo di Guerra: chi non pensa come la NATO è un nemico della Nazione

12653
EUROPA

Marco Travaglio - Il silenzio è d'oro

12317
RUSSIA

Il monito di Mosca dopo il sabotaggio in Polonia: "State giocando con il fuoco"

12155
EUROPA

Marco Travaglio - Crosetto double face

11036

Quanti uomini e mezzi ha ancora (realmente) Kiev?

9926
AMERICA LATINA

Gustavo Petro denuncia il piano USA per comprare voti in Colombia

NORD-AMERICA

Pressioni USA su Ucraina per accettazione piano di pace con la Russia

ASIA

Ministro degli Esteri iraniano: "I russi ci hanno aiutato molto durante la 'guerra dei 12 giorni'"

AMERICA LATINA

Diosdado Cabello: "La CIA ha trafficato eroina negli USA per 22 anni"

MEDITERRANEO

The Cradle: La Russia ripristinerà in Siria nove posizioni militari nella provincia di Quneitra

MEDITERRANEO

Crisi nell'esercito israeliano: centinaia di militari chiedono il congedo anticipato

RUSSIA

Sventato il complotto tra Regno Unito e Ucraina per assassinare un ufficiale russo

EUROPA

Zakharova: L'Occidente vuole distruggere gli ucraini come Hitler cercò di annientare gli slavi

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte "I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

  • 18 Novembre 2025 23:00
PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

PALESTINA OLTRE LA MISTIFICAZIONE DELLA PACE

  • 14 Novembre 2025 10:00
Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina di Loretta Napoleoni Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina

Il luogo che che sta sfidando le concezioni tradizionali di sviluppo e modernizzazione è in Cina

  • 19 Novembre 2025 07:00
Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA di Fabrizio Verde Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

Venezuela nel mirino: la narrazione che assolve gli USA

  • 15 Novembre 2025 17:53
La Geoeconomia di Prevost di Giuseppe Masala La Geoeconomia di Prevost

La Geoeconomia di Prevost

  • 20 Novembre 2025 08:00
Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas” di Michelangelo Severgnini Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas”

Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas”

  • 20 Novembre 2025 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi   Una finestra aperta La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

  • 18 Novembre 2025 09:00
3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang 3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

3000 km in meno di 72 ore. I numeri impressionanti delle consegne espresse nello Xizang

  • 18 Novembre 2025 08:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? di Raffaella Milandri Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

  • 21 Novembre 2025 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ma che c'entra La Russa con Pasolini? di Paolo Desogus Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

  • 15 Novembre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

Fulvio Grimaldi - Considerazioni su maggioranza e opposizione tra BBC e Hasbara. SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO

  • 18 Novembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo di Alessandro Mariani Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

  • 08 Novembre 2025 12:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
Nessun altro posto di Giuseppe Giannini Nessun altro posto

Nessun altro posto

  • 17 Novembre 2025 10:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire di Michele Blanco La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

La sconfitta dell’uguaglianza, bisogna reagire

  • 11 Novembre 2025 16:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa di Giorgio Cremaschi I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

  • 18 Novembre 2025 07:01
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti