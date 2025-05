Chris Hedges - Gli utili idioti di Trump

di Chris Hedges* - Scheerpost

I media, le università, il Partito Democratico e i liberali, abbracciando la finzione di un “antisemitismo dilagante”, hanno gettato le basi per la loro stessa rovina. Columbia e Princeton, dove ho insegnato, e Harvard, dove ho studiato, non sono fucine di odio verso gli ebrei. Il New York Times, dove ho lavorato per quindici anni e che Trump definisce “un nemico del popolo”, è servilmente sottomesso alla narrativa sionista. Ciò che queste istituzioni hanno in comune non è l'antisemitismo, ma il liberalismo. E il liberalismo, con il suo credo di pluralismo e inclusività, è destinato alla distruzione da parte del nostro regime autoritario.

La confusione tra l'indignazione per il genocidio e l'antisemitismo è una tattica squallida per mettere a tacere le proteste e placare i donatori sionisti, la classe miliardaria e gli inserzionisti. Queste istituzioni liberali, strumentalizzando l'antisemitismo, hanno aggressivamente messo a tacere ed espulso i critici, bandito gruppi studenteschi come Jewish Voice for Peace e Students for Justice in Palestine, permesso alla polizia di effettuare centinaia di arresti durante proteste pacifiche nei campus, epurato professori e strisciato davanti al Congresso. Usate le parole “apartheid” e “genocidio” e sarete licenziati o messi alla gogna.

Gli ebrei sionisti, in questa narrativa fittizia, sono gli oppressi. Gli ebrei che protestano contro il genocidio vengono calunniati come tirapiedi di Hamas e puniti. Ebrei buoni. Ebrei cattivi. Un gruppo merita protezione. L'altro merita di essere gettato in pasto ai lupi. Questa odiosa biforcazione smaschera la farsa.

Nell'aprile 2024, il presidente della Columbia University Minouche Shafik, insieme a due membri del consiglio di amministrazione e a un professore di diritto, ha testimoniato davanti alla commissione per l'istruzione della Camera dei Rappresentanti. Hanno accettato la premessa che l'antisemitismo fosse un problema significativo alla Columbia e in altri istituti di istruzione superiore.

Quando il co-presidente del consiglio di amministrazione della Columbia University David Greenwald e altri hanno detto alla commissione che ritenevano che “dal fiume al mare” e “lunga vita all'intifada” fossero affermazioni antisemite, Shafik ha concordato. Ha gettato sotto l'autobus studenti e docenti, compreso il professore di lunga data Joseph Massad.

Il giorno dopo le audizioni, Shafik ha sospeso tutti gli studenti che avevano partecipato alle proteste alla Columbia e ha chiamato il Dipartimento di Polizia di New York (NYPD), che ha arrestato almeno 108 studenti.

“Ho stabilito che l'accampamento e i relativi disordini rappresentano un pericolo chiaro e immediato per il funzionamento sostanziale dell'Università”, ha scritto Shafik nella sua lettera alla polizia.

Il capo della polizia di New York John Chell, tuttavia, ha dichiarato alla stampa: “Gli studenti arrestati erano pacifici, non hanno opposto alcuna resistenza e stavano esprimendo le loro opinioni in modo pacifico”.

“Quali provvedimenti disciplinari sono stati presi nei confronti di quella professoressa?”, ha chiesto la deputata Elise Stefanik durante l'udienza sulla professoressa di diritto della Columbia Katherine Franke.

Shafik ha dichiarato spontaneamente che Franke, che è ebrea e la cui posizione presso la facoltà di giurisprudenza dove aveva insegnato per 25 anni è stata revocata, e altri professori erano sotto indagine. In un apparente riferimento al professore ospite della Columbia Mohamed Abdou, ha affermato che era stato “licenziato” e ha promesso che “non insegnerà mai più alla Columbia”. Il professor Abdou ha citato in giudizio la Columbia per diffamazione, discriminazione, molestie e perdite finanziarie e professionali.

Il Center for Constitutional Rights ha scritto del tradimento di Franke:

In un attacco eclatante sia alla libertà accademica che alla difesa dei diritti dei palestinesi, la Columbia University ha stipulato un “accordo” con Katherine Franke affinché lasci il suo incarico di insegnante dopo una stimata carriera venticinquennale. La mossa - “un licenziamento mascherato da termini più accettabili”, secondo la dichiarazione della Franke - deriva dalla sua difesa degli studenti che si esprimono a sostegno dei diritti dei palestinesi. La sua presunta colpa è stata un commento in cui esprimeva preoccupazione per l'incapacità della Columbia di affrontare le molestie nei confronti dei palestinesi e dei loro alleati da parte degli studenti israeliani che arrivano al campus direttamente dal servizio militare, dopo che gli studenti israeliani hanno spruzzato sostanze chimiche tossiche sui manifestanti per i diritti dei palestinesi. Per questo motivo, è stata indagata per molestie e ritenuta responsabile di aver violato le politiche della Columbia. La vera causa della sua partenza forzata è la repressione del dissenso alla Columbia, conseguente alle storiche proteste contro il genocidio dei palestinesi a Gaza da parte di Israele. Il destino della Franke è stato segnato quando l'ex presidente della Columbia Minouche Shafik l'ha gettata sotto un autobus durante la sua codarda apparizione davanti al Congresso.

Potete leggere la mia intervista con Franke qui.

Nonostante la sua capitolazione alla lobby sionista, Shark si è dimessa poco più di un anno dopo aver assunto la carica di rettore dell'università.

La repressione alla Columbia continua, con circa 80 persone arrestate e oltre 65 studenti sospesi a seguito di una protesta nella biblioteca nella prima settimana di maggio. L'ex giornalista televisiva e presidente ad interim della Columbia Claire Shipman ha condannato la protesta, affermando: “Le interruzioni delle nostre attività accademiche non saranno tollerate e costituiscono una violazione delle nostre regole e politiche... La Columbia condanna fermamente la violenza nel nostro campus, l'antisemitismo e tutte le forme di odio e discriminazione, alcune delle quali abbiamo visto oggi”.

Naturalmente, l'appeasement non funziona. Questa caccia alle streghe, sia sotto l'amministrazione Biden che sotto quella Trump, non è mai stata basata sulla buona fede. Si trattava di decapitare i critici di Israele e di emarginare la classe liberale e la sinistra. È sostenuta da menzogne e calunnie, che queste istituzioni continuano ad abbracciare.

Vedere queste istituzioni liberali, ostili alla sinistra, essere diffamate da Trump per aver dato rifugio a “pazzi marxisti”, “radicali di sinistra” e “comunisti”, mette in luce un altro fallimento della classe liberale. Era la sinistra che avrebbe potuto salvare queste istituzioni o almeno dare loro la forza d'animo, per non parlare dell'analisi, per prendere una posizione di principio. La sinistra almeno chiama l'apartheid apartheid e il genocidio genocidio.

I media pubblicano regolarmente articoli e editoriali che accettano acriticamente le affermazioni degli studenti e dei docenti sionisti. Non chiariscono la distinzione tra essere ebrei ed essere sionisti. Demonizzano gli studenti che protestano. Non si sono mai preoccupati di riportare in modo approfondito e onesto ciò che accadeva negli accampamenti degli studenti, dove ebrei, musulmani e cristiani facevano causa comune. Essi descrivono abitualmente gli slogan e le richieste politiche antisioniste, anti-genocidio e a favore della liberazione della Palestina come incitamento all'odio, antisemiti o tali da contribuire a far sentire gli studenti ebrei insicuri.

Esempi includono: The New York Times: “Perché le proteste nei campus sono così preoccupanti”, “Sono un professore della Columbia. Le proteste nel mio campus non sono giuste” e “Le università devono affrontare una domanda urgente: cosa rende una protesta antisemita?”; The Washington Post: “Chiamate le proteste nei campus con il loro vero nome” “Alla Columbia, giustificate gli studenti, ma non i docenti”; The Atlantic: “Gli accampamenti di protesta nei campus sono immorali” e “Il problema dell'antisemitismo alla Columbia University”; Slate: “Quando le proteste pro-Palestina sconfinano nell'antisemitismo”; Vox: L'ondata crescente di antisemitismo nei campus universitari tra le proteste per Gaza“; Mother Jones: ”Come le proteste pro-Palestina scatenano l'antisemitismo nei campus“; The Cut (New York Magazine): ”Il problema delle proteste pro-Palestina nei campus“; e The Daily Beast: ”L'antisemitismo cresce tra le proteste pro-Palestina nelle università statunitensi".

Il New York Times, con una decisione degna di George Orwell, ha ordinato ai propri giornalisti di evitare parole come “campi profughi”, “territorio occupato”, “massacro”, “strage”, “carneficina”, ‘genocidio’ e “pulizia etnica” quando scrivono di Palestina, secondo una nota interna ottenuta da The Intercept. Scoraggia l'uso stesso della parola “Palestina” nei testi e nei titoli di routine.

Nel dicembre 2023, il governatore democratico di New York Kathy Hochul ha inviato una lettera ai rettori delle università e dei college che non hanno condannato e affrontato l'“antisemitismo” e che invocano il “genocidio di qualsiasi gruppo”. Ha avvertito che sarebbero stati soggetti a “misure coercitive aggressive” da parte dello Stato di New York. L'anno successivo, alla fine di agosto, Hochul ha ripetuto questi avvertimenti durante un incontro virtuale con 200 leader di università e college.

Nell'ottobre 2024 Hochul ha chiarito che considerava gli slogan filopalestinesi come espliciti appelli al genocidio degli ebrei.

“Esistono leggi in vigore – leggi sui diritti umani, leggi statali e federali – che applicherò se permetterete la discriminazione dei nostri studenti nei campus, anche invocando il genocidio del popolo ebraico, che è ciò che si intende con ‘Dal fiume al mare’, tra l'altro”, ha detto durante una cerimonia commemorativa al Temple Israel Center di White Plains. “Non sono parole innocenti. Sono piene di odio”.

Il governatore ha esercitato con successo pressioni sulla City University of New York (CUNY) affinché rimuovesse un annuncio di lavoro per una cattedra di studi palestinesi all'Hunter College che faceva riferimento al “colonialismo dei coloni”, al ‘genocidio’ e all'“apartheid”.

Il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer, nel suo nuovo libro “Antisemitism in America: A Warning” (L'antisemitismo in America: un avvertimento), guida gli sforzi del Partito Democratico - che ha un misero indice di gradimento del 27% in un recente sondaggio della NBC News - per denunciare coloro che protestano contro il genocidio come autori di una “calunnia del sangue” contro gli ebrei.

“Qualunque sia la propria opinione su come è stata condotta la guerra a Gaza, non è e non è mai stata politica del governo israeliano sterminare il popolo palestinese”, scrive, ignorando le centinaia di appelli dei funzionari israeliani a spazzare via i palestinesi dalla faccia della terra durante 19 mesi di bombardamenti intensivi e fame forzata.

La cruda verità, apertamente riconosciuta dai funzionari israeliani, è ben diversa.

“Stiamo smantellando Gaza e la stiamo riducendo a cumuli di macerie, con una distruzione totale che non ha precedenti a livello globale. E il mondo non ci sta fermando”, gongola il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich.

«Ieri sera sono stati uccisi quasi 100 abitanti di Gaza... ma a nessuno interessa. Tutti si sono abituati al fatto che durante una guerra [possiamo] uccidere 100 abitanti di Gaza in una notte e nessuno nel mondo se ne cura», ha dichiarato il 16 maggio il membro della Knesset israeliana Zvi Sukkot al canale televisivo israeliano Channel 12.

Il perpetuarsi della finzione di un antisemitismo diffuso, che ovviamente esiste ma che non è alimentato né tollerato da queste istituzioni, insieme al rifiuto di dire ad alta voce ciò che viene trasmesso in diretta streaming al mondo, ha distrutto quel poco di autorità morale che queste istituzioni e i liberali avevano ancora. Ciò conferisce credibilità allo sforzo di Trump di paralizzare e distruggere tutte le istituzioni che sostengono la democrazia liberale.

Trump si circonda di simpatizzanti neonazisti come Elon Musk e di fascisti cristiani che condannano gli ebrei per aver crocifisso Cristo. Ma l'antisemitismo della destra viene tollerato, poiché questi “buoni” antisemiti applaudono il progetto coloniale di sterminio dei coloni israeliani, che questi neonazisti e fascisti cristiani vorrebbero replicare sui neri e sui mulatti in nome della teoria del grande rimpiazzo. Trump proclama la finzione del “genocidio bianco” in Sudafrica. A febbraio ha firmato un ordine esecutivo che ha accelerato l'immigrazione negli Stati Uniti per gli afrikaner, i sudafricani bianchi.

Harvard, che sta cercando di salvarsi dalla forza distruttiva dell'amministrazione Trump, è stata complice di questa caccia alle streghe come tutti gli altri, flagellandosi per non essere stata più repressiva nei confronti dei critici del genocidio nel campus.

L'ex presidente dell'università Claudine Gay ha condannato lo slogan filopalestinese “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”, che rivendica il diritto di uno Stato palestinese indipendente accanto a Israele, definendolo “carico di significati storici specifici che per moltissime persone implicano lo sradicamento degli ebrei da Israele”.

Nel gennaio 2024 Harvard ha notevolmente inasprito le norme relative alle proteste studentesche e aumentato la presenza della polizia nel campus. Ha impedito a 13 studenti di laurearsi, citando presunte violazioni delle norme legate alla loro partecipazione a un accampamento di protesta, nonostante un precedente accordo per evitare misure punitive. Ha sospeso più di 20 studenti e in alcuni casi li ha sfrattati dai loro alloggi.

Tali politiche sono state riprodotte in tutto il Paese.

Le capitolazioni e le repressioni dell'attivismo filopalestinese, della libertà accademica, della libertà di parola, le sospensioni, le espulsioni e i licenziamenti, dal 7 ottobre 2023, non hanno risparmiato i college e le università statunitensi da ulteriori attacchi.

Da quando Trump è entrato in carica, secondo la NPR, almeno 11 miliardi di dollari di sovvenzioni e contratti federali per la ricerca sono stati tagliati o congelati a livello nazionale. Ciò include Harvard (3 miliardi di dollari), Columbia (400 milioni di dollari), l'Università della Pennsylvania (175 milioni di dollari) e Brandeis (6-7,5 milioni di dollari all'anno).

Il 22 maggio, l'amministrazione Trump ha intensificato i suoi attacchi contro Harvard, revocandole la possibilità di iscrivere studenti internazionali che costituiscono circa il 27% del corpo studentesco.

“Questa amministrazione ritiene Harvard responsabile di fomentare la violenza, l'antisemitismo e di coordinarsi con il Partito Comunista Cinese nel suo campus”, ha scritto Kristi Noem, segretaria del DHS, su X, pubblicando screenshot della lettera inviata ad Harvard per revocare l'iscrizione degli studenti stranieri. “Che questo serva da monito a tutte le università e istituzioni accademiche del Paese”.

Harvard, come la Columbia, i media, il Partito Democratico e la classe liberale, ha interpretato male il potere. Rifiutandosi di riconoscere o nominare il genocidio a Gaza e perseguitando coloro che lo fanno, hanno fornito le munizioni ai loro carnefici.

Stanno pagando il prezzo della loro stupidità e codardia.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.