Cisgiordania, record storico di colonie israeliane

L’espansione delle colonie israeliane nella Cisgiordania occupata ha raggiunto livelli senza precedenti. È quanto emerge dall’ultimo rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza dall’ONU, in cui il segretario generale Antonio Guterres denuncia un’accelerazione record nel 2025. Solo quest’anno, Tel Aviv ha approvato circa 47.390 nuove unità abitative per i coloni, quasi il doppio rispetto alle 26.170 del 2024.

Un balzo che segna il massimo storico da quando le Nazioni Unite hanno avviato un monitoraggio sistematico nel 2017 e che supera di gran lunga la media annua di 12.800 unità registrata tra il 2017 e il 2022. Guterres ha condannato duramente questa politica, definendola una violazione del diritto internazionale e un grave ostacolo alla creazione di uno Stato palestinese sovrano e indipendente.

L’espansione delle colonie, ha avvertito, alimenta le tensioni regionali e limita drasticamente l’accesso dei palestinesi alle proprie terre. Il rapporto segnala inoltre un “allarmante aumento” della violenza dei coloni, spesso tollerata o accompagnata dalle forze di sicurezza israeliane, e condanna le operazioni militari che hanno causato numerose vittime civili e la distruzione di case e infrastrutture.

Alle critiche internazionali si è unita Hamas, che il 12 dicembre ha denunciato l’approvazione di 19 nuove colonie come una pericolosa escalation dei piani di annessione e di “giudaizzazione” dei territori palestinesi.



