Come Israele e gli Stati Uniti stanno sfruttando le proteste iraniane





di Hamid Dabashi* - 13 gennaio 2026 - MME*

Da quando alla fine dello scorso anno sono scoppiate le proteste in tutto l'Iran, più di 500 persone sono state uccise, secondo i dati dell'agenzia di stampa Human Rights Activists News Agency (HRANA) con sede negli Stati Uniti, citati dai principali media di tutto il mondo.

L'agenzia riferisce che la maggior parte dei morti erano manifestanti, insieme a più di 45 membri delle forze di sicurezza iraniane.

Sebbene HRANA e i media occidentali non siano fonti del tutto affidabili al riguardo, è comunque evidente che in Iran si sta sviluppando un significativo nuovo ciclo di proteste.

La BBC Persian, in particolare, sembra essere impegnata in una missione sponsorizzata dallo Stato britannico per esagerare la portata di queste proteste. Ignora sistematicamente una parte significativa della popolazione iraniana che, pur essendo in disaccordo con le politiche statali, rifiuta di seguire le indicazioni di Israele o del suo sfrenato tirapiedi, Reza Pahlavi.

Questo è l'ennesimo esempio del soft power britannico al servizio di Israele. L'ossessiva copertura delle proteste iraniane da parte della BBC Persian è profondamente intrecciata con la sua politica di ignorare patologicamente il genocidio di Israele in Palestina.

Sebbene la Guida Suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei abbia pubblicamente riconosciuto le proteste in corso, ha sottolineato che occorre distinguere tra coloro che hanno legittime rivendicazioni economiche nei confronti dello Stato e coloro che stanno approfittando del movimento per promuovere altri obiettivi nefandi, come il cambio di regime e la disintegrazione dell'Iran. Questo è il progetto israeliano.

A detta di tutti, questo nuovo ciclo di proteste è allo stesso tempo autentico e fortemente manipolato.

Crisi economica

Per quanto riguarda il primo punto, le proteste affondano le loro radici nella profonda crisi economica che l'Iran sta vivendo da decenni. Queste difficoltà economiche sono dovute a due fattori complementari: la corruzione e l'incompetenza interne allo Stato e le pesanti sanzioni esterne imposte dagli Stati Uniti e da altri paesi. Come ha sintetizzato recentemente un titolo del Financial Times: “La valuta iraniana ‘si trasforma in cenere’ mentre l'economia precipita”.

Allo stesso tempo, questa particolare crisi è per lo più (ma non interamente) una distrazione artificiale guidata da Israele e dagli Stati Uniti. Ancora una volta, stanno prendendo di mira uno Stato disfunzionale - come il Libano, la Siria, lo Yemen o il Venezuela - per mantenersi al potere e distogliere l'attenzione globale dal genocidio ancora in corso a Gaza.

Gli iraniani hanno tutto il diritto e tutte le ragioni per protestare contro le loro condizioni economiche e politiche dure e insostenibili. La classe media, impoverita e in via di estinzione, ha sopportato difficoltà estreme, mentre la classe operaia crolla sotto il peso di privazioni inimmaginabili. Ma l'attenzione di Israele sull'Iran oggi è determinata da molteplici fattori. Innanzitutto, si tratta di una tattica diversiva, volta a distogliere l'attenzione mondiale dal genocidio dei palestinesi in corso da parte di Israele e dal furto sistematico da parte dello Stato di ciò che resta della Cisgiordania occupata.

Tel Aviv pensa che più caos e confusione genera nella regione, più velocemente il mondo dimenticherà e passerà oltre il genocidio di Gaza.

Il secondo obiettivo, correlato al primo, è la disintegrazione dell'Iran in Stati etnici più piccoli, simile ai progetti di Israele per altri paesi della regione, come il Libano e la Siria. Tel Aviv vuole rifare l'intera regione a sua immagine e somiglianza, quella di uno Stato-guarnigione. Il suo malvagio riconoscimento del “Somaliland” è un modello per questo scenario.

La questione del programma nucleare iraniano è un diversivo. C'era un accordo nucleare tra l'Iran e il mondo esterno, elaborato sotto l'amministrazione Obama.

Israele si è opposto con coerenza a tale accordo, anche attraverso la sua quinta colonna all'interno degli Stati Uniti, l'Aipac. Agendo contro gli interessi sia degli Stati Uniti che dell'Iran, il presidente Donald Trump lo ha rapidamente smantellato dopo il suo insediamento. Israele è quindi il principale responsabile dell'assenza di un accordo nucleare tra l'Iran e il mondo esterno.





Sanzioni paralizzanti

Nel frattempo, gli Stati Uniti rimangono i principali responsabili dell'uso di sanzioni paralizzanti come arma contro l'élite al potere in Iran e le masse impoverite. Due ragioni sono alla base delle sanzioni: le preoccupazioni inventate sul programma nucleare iraniano e la pressione americana-europea su Teheran affinché assuma una posizione meno bellicosa e più filoisraeliana nella regione.

Il fatto che Israele, pur ponendosi come il nemico più accanito della Repubblica Islamica al potere in Iran, sia esso stesso una potenza nucleare impegnata in una battaglia su più fronti contro i suoi vicini - in particolare contro i palestinesi, intrappolati nella loro stessa patria - è ovviamente assente da questa lettura della regione.

Rispetto alle ondate di disordini del passato, le proteste attuali non hanno ancora raggiunto la portata, il significato o l'autenticità della rivolta delle donne, della vita e della libertà del 2022. Quell'evento fondamentale e iconico è ancora oggetto di discussioni accademiche, ma il fatto che sia stato un evento di enorme importanza, proprio perché guidato dalle donne, rimane indiscusso.

Le proteste attuali sono eccezionalmente violente e non sono certamente guidate da donne. La rivolta di Mahsa Amini è stata forse l'ultimo movimento di protesta genuino, autoctono e autentico nella storia moderna dell'Iran, con un significato globale.

Al contrario, le ultime proteste sono irrimediabilmente inquinate dagli agenti del Mossad, con moschee incendiate per suscitare rabbia e agitazione, fornendo un pretesto per commenti islamofobici da parte di personaggi come JK Rowling.

Le proteste sono anche rovinate dalle fake news, che Israele utilizza da tempo nel tentativo di smantellare il governo iraniano per i propri fini. Secondo le indagini condotte da Haaretz, TheMarker e Citizen Lab, l'hasbara israeliana è attivamente impegnata nel creare sostegno per Reza Pahlavi, il figlio demente dell'ultimo monarca Pahlavi.

Alti funzionari israeliani continuano a incoraggiare la rivolta contro lo Stato iraniano, anche se tali istigazioni screditano i disordini che ne derivano. Tuttavia, alcuni aspetti delle ultime manifestazioni sono reali e potenzialmente significativi.





Sopravvivenza dello Stato

Lo Stato iraniano è ora in modalità di sopravvivenza. Ma lottare con una crisi dopo l'altra è nel DNA della Repubblica Islamica, che ne gode.

All'indomani degli attacchi statunitensi e israeliani di giugno contro gli impianti nucleari iraniani e altri obiettivi civili, lo Stato reprimerà senza pietà queste proteste e non esiterà a portare la battaglia nelle basi regionali statunitensi e direttamente in Israele. Il primo scambio di missili in questo contesto cambierà improvvisamente e radicalmente lo scenario.

Nel frattempo, le proteste sembrano svolgersi in una rabbia cieca. Lo Stato ha arrestato o costretto all'esilio tutte le voci legittime e ragionevoli che avrebbero potuto guidare queste manifestazioni nel miglior interesse della nazione.

In assenza di opzioni pacifiche e legittime - figure come Mir Hossein Mousavi, Zahra Rahnavard, Mohammad Khatami, Mostafa Tajzadeh o Abolfazl Qadiani - lo spazio è aperto a monarchici illegittimi e opportunisti filo-Pahlavi e ai Mojahedin-e-Khalq, nessuno dei quali ha una base popolare significativa all'interno dell'Iran.

E mentre i media occidentali come la BBC e il Wall Street Journal continuano a fabbricare una base popolare per il fantoccio sionista Pahlavi, lo Stato iraniano si aspetta un attacco da parte degli Stati Uniti, come ha minacciato Trump, o di Israele, o di entrambi.

Sebbene le proteste siano iniziate almeno in parte dall'interno, l'ex segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che sono stati coinvolti agenti del Mossad. Non è chiaro se si tratti di una notizia vera o di una manovra psicologica volta a innervosire le autorità iraniane; in ogni caso, la situazione è confusa.

In sostanza, questo movimento non è una rivoluzione, ma un tentativo di colpo di stato disinformativo grossolanamente orchestrato dagli Stati Uniti e da Israele. Sul modello del colpo di stato della CIA e dell'MI6 del 1953 contro un primo ministro eletto, gli americani possono fornire la potenza militare, mentre gli inglesi, attraverso mezzi di comunicazione come la BBC Persian, possono fornire le fake news.

La rivolta è iniziata per ragioni reali e legittime, ma Israele sta cercando di appropriarsene. Proprio come ha rubato la Palestina per fare spazio al suo stato militare e ha rubato l'ebraismo per giustificare il sionismo, Israele sta ora tentando di rubare la rivolta sociale di un altro paese. Tutto ciò che ha ottenuto è stato screditare completamente proteste altrimenti legittime, fondate sul benessere economico e politico di un'intera nazione.





FONTE: https://www.middleeasteye.net/opinion/how-israel-and-us-are-exploiting-iranian-protests

*Hamid Dabashi è Hagop Kevorkian Professor of Iranian Studies and Comparative Literature alla Columbia University di New York, dove insegna letteratura comparata, cinema mondiale e teoria postcoloniale. Tra i suoi ultimi libri figurano The Future of Two Illusions: Islam after the West (2022); The Last Muslim Intellectual: The Life and Legacy of Jalal Al-e Ahmad (2021); Reversing the Colonial Gaze: Persian Travelers Abroad (2020) e The Emperor is Naked: On the Inevitable Demise of the Nation-State (2020). I suoi libri e saggi sono stati tradotti in molte lingue.





