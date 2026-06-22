Come possono Cina ed Europa aprire un nuovo cinquantennio di mutuo vantaggio?

di CGTN

Nel 1975 la Repubblica Popolare Cinese e la Comunità Economica Europea hanno ufficialmente allacciato relazioni diplomatiche. Da quel momento in poi sono state gettate le basi di un ponte di dialogo attraverso il continente euroasiatico. Mezzo secolo dopo, il mondo è profondamente cambiato. In quest’epoca, segnata dall'incertezza, ci chiediamo spontaneamente: cosa rimane di questo mezzo secolo di partenariato tra Cina ed Europa? E come dovremmo scegliere per il nostro futuro? Oggi abbiamo invitato quattro ex alti rappresentanti politici e statisti italiani. Dai loro interventi emerge una voce chiara e ferma sui rapporti tra Cina ed Europa: non confronto, ma cooperazione; non disaccoppiamento, ma reciproca vittoria, per promuovere insieme la transizione verde, approfondire la cooperazione energetica e aprire congiuntamente un percorso di sviluppo sostenibile.