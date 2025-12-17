Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Emiliano Brancaccio : il «whatever it takes» degli asset russi

683
Emiliano Brancaccio : il «whatever it takes» degli asset russi

 

Nel suo ultimo articolo per il Manifesto il professore di economia all'Università del Salento Emiliano Brancaccio affronta la vicenda degli asset russi e le discussioni tra gli Stati membri dell'Unione Europea sulle prossime mosse. 

Gli asset, spiega il professore, sono stati accumulati per la tendenza della banca centrale russa a "sterilizzare" i proventi dalle esportazioni di materie prime e tenere sotto controllo il tasso di cambio. "Di norma, che questi asset siano depositati a Bruxelles o a Fort Knox o a Pechino, nessuno osa dibattere sulla totale libertà del proprietario di rivendicare la titolarità su di essi e di utilizzarli come crede", scrive Brancaccio, sottolineando come questa normalità venga messa in discussione nelle fasi di "violenza imperialista" che rimette in discussione tutto, perfino "il più sacro dei diritti capitalistici: la proprietà".

Dopo aver ricordato alcuni esempi storici di questi “congelamenti” - Siria, Iran e Afghanistan in particolare come arma finanziaria - usati per mettere in ginocchio paesi in guerra. "Nel caso della Russia, tuttavia, le cose non andate come l’Occidente sperava. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito di Putin, la Cina ha incrementato di oltre il 65 percento l’interscambio con l’economia russa. E un aumento di proporzioni simili è avvenuto, guarda caso, con l’intera area Brics. Un risultato di questa maggiore integrazione è che la Russia non ha subìto stravolgimenti del saldo di bilancia commerciale".

Come spiegare l'“escalation finanziaria”? Non basta più congelare, si passa all’esproprio. A ben vedere, prosegue Brancaccio, si tratta di una posizione opposta a quella degli Stati Uniti, che suggeriscono "di utilizzare gli asset russi non come donazioni riparatrici ma al contrario come investimenti remunerativi da attuare in Ucraina".

È questa una partita chiave, conclude Brancaccio che ricorda il monito della BCE che se si mette in discussione il diritto di proprietà denominate in euro, si mette in crisi la fiducia mondiale intorno alla moneta unica. "In fin dei conti, è un «whatever it takes» adattato alla nuova epoca imperiale: fare tutto il necessario per salvare l’euro, al limite anche lasciare l’Ucraina al suo destino".

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Hamas rifiuta la presenza straniera a Gaza. Le ISF israeliane "monitoreranno solo il confine"

Hamas rifiuta la presenza straniera a Gaza. Le ISF israeliane "monitoreranno solo il confine"

17 Dicembre 2025 12:30
L'Arabia Saudita "stabilisce un nuovo record di pena di morte in un anno"

L'Arabia Saudita "stabilisce un nuovo record di pena di morte in un anno"

17 Dicembre 2025 12:30
Muore prigioniero palestinese. Nelle carceri israeliane aumentano i decessi legati alla tortura

Muore prigioniero palestinese. Nelle carceri israeliane aumentano i decessi legati alla tortura

17 Dicembre 2025 12:00
Continua il Calvario del metropolita Arseniy

Continua il Calvario del metropolita Arseniy

17 Dicembre 2025 12:00
Sotto assedio ma in crescita: il Venezuela guida la ripresa regionale

Sotto assedio ma in crescita: il Venezuela guida la ripresa regionale

17 Dicembre 2025 07:00
Ucraina, il Cremlino avverte: l’ingresso dell’Europa “non promette nulla di buono”

Ucraina, il Cremlino avverte: l’ingresso dell’Europa “non promette nulla di buono”

17 Dicembre 2025 07:00
Il Parlamento europeo potrebbe congelare l'accordo con il Mercosur fino al 2028

Il Parlamento europeo potrebbe congelare l'accordo con il Mercosur fino al 2028

17 Dicembre 2025 00:00
Il Belgio respinge le concessioni UE sul prestito da 210 miliardi per l'Ucraina

Il Belgio respinge le concessioni UE sul prestito da 210 miliardi per l'Ucraina

17 Dicembre 2025 00:00
EUROPA

Svelati i piani di guerra diretta contro la Russia dei Paesi NATO

18910
EUROPA

Mark Rutte: "Dobbiamo essere pronti a un livello di sofferenza che i nostri nonni hanno vissuto"

14056
EUROPA

Marco Travaglio - Numeri per assassini

11546
EUROPA

Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

11501
EUROPA

Marco Travaglio - E dirlo prima?

9852

L'oracolo di Bruxelles si è espresso

9255
EUROPA

Solo uno scivolone dell'interprete? Truppe UE-NATO o cadaveri in Ucraina....

9226
EUROPA

Marco Travaglio - Chi è causa del suo mal

8236
EUROPA

Orban: L'Ungheria rifiuta la leale cooperazione con l'UE sulla questione dei beni russi

AMERICA LATINA

Il Venezuela replica al blocco petrolifero di Trump

AMERICA LATINA

USA annunciano tre nuovi attacchi nel Pacifico

AMERICA LATINA

Il Venezuela interrompe le forniture di gas a Trinidad e Tobago

EUROPA

Sondaggio: la fiducia degli ucraini nella NATO sta crollando

EUROPA

Il Primo Ministro polacco: l'UE è "ad anni luce" dall'espropriare i beni russi

EUROPA

Trump: l'Ucraina "ha già perso territorio, a dire il vero"

EUROPA

Sono queste le garanzie di sicurezza proposte dall'Europa per l'Ucraina

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sirte, il giorno in cui le urne erano già piene Sirte, il giorno in cui le urne erano già piene

Sirte, il giorno in cui le urne erano già piene

  • 17 Dicembre 2025 09:00
Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

  • 04 Dicembre 2025 19:00
Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile di Fabrizio Verde Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile

Quando la sinistra tradisce il popolo: la strada che ha portato Kast al potere in Cile

  • 15 Dicembre 2025 15:49
"CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa di Giuseppe Masala "CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa

"CORE 5": Gli USA scelgono un mondo multipolare e declassano l'Europa

  • 12 Dicembre 2025 15:00
La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati di Michelangelo Severgnini La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati

La "contesa diplomatica è in corso", mentre a Gaza si muore di freddo allagati

  • 12 Dicembre 2025 16:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio   Una finestra aperta Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio

Cina, innovazione e apertura tracciano nuova rotta zone libero scambio

  • 11 Dicembre 2025 11:00
Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

  • 28 Novembre 2025 23:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina? di Francesco Santoianni Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

Perché proprio ora Londra commemora il "primo" ufficiale britannico morto in Ucraina?

  • 13 Dicembre 2025 21:00
Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West di Raffaella Milandri Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

Dark Winds, il noir Navajo che ribalta lo sguardo sul West

  • 12 Dicembre 2025 11:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il nuovo autoritarismo operante negli Usa (e in Europa) di Paolo Desogus Il nuovo autoritarismo operante negli Usa (e in Europa)

Il nuovo autoritarismo operante negli Usa (e in Europa)

  • 17 Dicembre 2025 08:00
La Dottrina Monroe nell'era della pirateria di Geraldina Colotti La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

La Dottrina Monroe nell'era della pirateria

  • 14 Dicembre 2025 20:41
Fulvio Grimaldi - America Latina, la nuova Heartland. EL CONDOR PASA… Y REPASA Fulvio Grimaldi - America Latina, la nuova Heartland. EL CONDOR PASA… Y REPASA

Fulvio Grimaldi - America Latina, la nuova Heartland. EL CONDOR PASA… Y REPASA

  • 16 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo di Alessandro Mariani Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

  • 26 Novembre 2025 16:00
"Tre tedeschi ci stanno portando in un vicolo cieco". Viktor Orbán sugli asset russi di Marinella Mondaini "Tre tedeschi ci stanno portando in un vicolo cieco". Viktor Orbán sugli asset russi

"Tre tedeschi ci stanno portando in un vicolo cieco". Viktor Orbán sugli asset russi

  • 16 Dicembre 2025 06:00
Tecnodistopia di Giuseppe Giannini Tecnodistopia

Tecnodistopia

  • 12 Dicembre 2025 14:00
Il "welfare surrogato" del turismo di massa di Antonio Di Siena Il "welfare surrogato" del turismo di massa

Il "welfare surrogato" del turismo di massa

  • 17 Dicembre 2025 07:00
DELENDA EST di Gilberto Trombetta DELENDA EST

DELENDA EST

  • 12 Dicembre 2025 15:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Paradossi della società italiana di Michele Blanco Paradossi della società italiana

Paradossi della società italiana

  • 15 Dicembre 2025 08:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Legge Fornero: la truffa del governo Meloni di Giorgio Cremaschi Legge Fornero: la truffa del governo Meloni

Legge Fornero: la truffa del governo Meloni

  • 17 Dicembre 2025 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti