Esperti ONU: i file di Epstein rivelano crimini contro l'umanità

I documenti del predatore sessuale e pedofilo Jeffrey Epstein rivelano atrocità contro donne e bambine di tale portata, natura sistematica e portata transnazionale da poter essere legalmente considerate "crimini contro l'umanità", hanno dichiarato nove relatori ed esperti delle Nazioni Unite.

I documenti, resi noti lo scorso 30 di gennaio dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, "suggeriscono l'esistenza di un'organizzazione criminale globale" e "rivelano implicazioni terrificanti riguardo al livello di impunità per questi crimini", hanno affermato in una dichiarazione congiunta.

I documenti contengono riferimenti a possibili casi di schiavitù sessuale, violenza riproduttiva, sparizione forzata, tortura, trattamenti inumani e degradanti e femminicidio, hanno osservato gli esperti, facendo appello a "tutti i tribunali nazionali e internazionali competenti" affinché perseguano i presunti crimini.

Questi crimini sono stati commessi "in un contesto di convinzioni suprematiste, razzismo, corruzione, misoginia estrema e mercificazione e disumanizzazione di donne e ragazze provenienti da diverse parti del mondo", hanno denunciato i firmatari.

Chiedono quindi un'indagine indipendente e imparziale per determinare come tali crimini siano potuti verificarsi in un periodo così prolungato.

"È fondamentale che i governi agiscano con decisione per assicurare i responsabili alla giustizia", hanno affermato, aggiungendo che "nessuno è talmente ricco o potente per essere al di sopra della legge".

Gli esperti hanno inoltre lamentato "gravi carenze" nella divulgazione dei fascicoli, che ha portato alla divulgazione di informazioni sensibili sulle vittime.

"La mancata protezione della loro privacy le espone al rischio di ritorsioni e stigmatizzazione", il che potrebbe portare molte a sentirsi nuovamente vittime o soggette a manipolazione, hanno avvertito.

Tra i firmatari figurano la relatrice speciale sulla violenza contro le donne e le ragazze (Reem Alsalem) e le sue controparti sul diritto alla privacy (Ana Brian Nougrères) e sulla libertà di riunione e associazione (Gina Romero).

