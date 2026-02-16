Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Esperti ONU: i file di Epstein rivelano crimini contro l'umanità

467
Esperti ONU: i file di Epstein rivelano crimini contro l'umanità

I documenti del predatore sessuale e pedofilo Jeffrey Epstein rivelano atrocità contro donne e bambine di tale portata, natura sistematica e portata transnazionale da poter essere legalmente considerate "crimini contro l'umanità", hanno dichiarato nove relatori ed esperti delle Nazioni Unite.

I documenti, resi noti lo scorso 30 di gennaio dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, "suggeriscono l'esistenza di un'organizzazione criminale globale" e "rivelano implicazioni terrificanti riguardo al livello di impunità per questi crimini", hanno affermato in una dichiarazione congiunta.

I documenti contengono riferimenti a possibili casi di schiavitù sessuale, violenza riproduttiva, sparizione forzata, tortura, trattamenti inumani e degradanti e femminicidio, hanno osservato gli esperti, facendo appello a "tutti i tribunali nazionali e internazionali competenti" affinché perseguano i presunti crimini.

Questi crimini sono stati commessi "in un contesto di convinzioni suprematiste, razzismo, corruzione, misoginia estrema e mercificazione e disumanizzazione di donne e ragazze provenienti da diverse parti del mondo", hanno denunciato i firmatari.

Chiedono quindi un'indagine indipendente e imparziale per determinare come tali crimini siano potuti verificarsi in un periodo così prolungato.

"È fondamentale che i governi agiscano con decisione per assicurare i responsabili alla giustizia", hanno affermato, aggiungendo che "nessuno è talmente ricco o potente per essere al di sopra della legge".

Gli esperti hanno inoltre lamentato "gravi carenze" nella divulgazione dei fascicoli, che ha portato alla divulgazione di informazioni sensibili sulle vittime.

"La mancata protezione della loro privacy le espone al rischio di ritorsioni e stigmatizzazione", il che potrebbe portare molte a sentirsi nuovamente vittime o soggette a manipolazione, hanno avvertito.

Tra i firmatari figurano la relatrice speciale sulla violenza contro le donne e le ragazze (Reem Alsalem) e le sue controparti sul diritto alla privacy (Ana Brian Nougrères) e sulla libertà di riunione e associazione (Gina Romero).

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Cuba: il blocco energetico USA mette a rischio la salute di madri e bambini

Cuba: il blocco energetico USA mette a rischio la salute di madri e bambini

16 Febbraio 2026 18:10
Bombe cognitive sul Venezuela: le 3 principali fake news dal rapimento del presidente Maduro

Bombe cognitive sul Venezuela: le 3 principali fake news dal rapimento del presidente Maduro

16 Febbraio 2026 17:00
Due pesi e due misure: in Bolivia torturano un cronista ma i riflettori sono spenti

Due pesi e due misure: in Bolivia torturano un cronista ma i riflettori sono spenti

16 Febbraio 2026 16:12
Capitale, Costituzione, Democrazia

Capitale, Costituzione, Democrazia

16 Febbraio 2026 11:30
Documenti Epstein: perché i mizrahim israeliani affrontano una battaglia esistenziale

Documenti Epstein: perché i mizrahim israeliani affrontano una battaglia esistenziale

16 Febbraio 2026 08:30
Il British Museum rimuove la parola "Palestina" per le pressioni degli avvocati filo-israeliani

Il British Museum rimuove la parola "Palestina" per le pressioni degli avvocati filo-israeliani

16 Febbraio 2026 07:00
Da Trump a Bruxelles: Monaco fotografa il nuovo disordine mondiale

Da Trump a Bruxelles: Monaco fotografa il nuovo disordine mondiale

16 Febbraio 2026 07:00
Dalla flotta alle bombe: il costo esorbitante dell’offensiva USA contro il Venezuela

Dalla flotta alle bombe: il costo esorbitante dell’offensiva USA contro il Venezuela

16 Febbraio 2026 07:00
EUROPA

La "normalizzazione" di Epstein

22662
MEDITERRANEO

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

12392
RUSSIA

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

12390
NORD-AMERICA

File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia

12002
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - Nel caso Epstein in scena il ricatto della Maxwell per salvare Donald Trump

11525
NORD-AMERICA

Chris Hedges - Noam Chomsky, Jeffrey Epstein e la politica del tradimento

10959
RUSSIA

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

10463
MEDITERRANEO

Furto di organi, neocannibalismo e commercio israeliano di morte palestinese

8606
EUROPA

Scontro Orban-Zelensky: il premier ungherese blocca l'adesione accelerata di Kiev all'UE

ASIA

Iran: "Russia e Cina ci forniscono un grande sostegno"

RUSSIA

Zakharova: Kiev è "una cellula terroristica internazionale con programmazione neonazista"

RUSSIA

L'inviato di Putin: Bill Gates ha istituito il controllo globale sui vaccini per "motivi malvagi"

ASIA

Iran: i negoziati con gli USA si limitano alla questione nucleare

EUROPA

La Polonia a un passo dalla legalizzazione del mercenarismo a favore dell'Ucraina

CINA

"La sconfitta sarà più devastante": Wang Yi lancia un avvertimento al Giappone

CINA

Dialogo tra leader e cooperazione economica: il messaggio della Cina agli USA

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 10 Febbraio 2026 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare di Fabrizio Verde Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia di Giuseppe Masala File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia

File Epstein, la crisi dell'Occidente e la russofobia

  • 09 Febbraio 2026 11:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Cortina 2026, la neve e i Nativi “invisibili” di Raffaella Milandri Cortina 2026, la neve e i Nativi “invisibili”

Cortina 2026, la neve e i Nativi “invisibili”

  • 10 Febbraio 2026 06:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Sanzioni: sentenze fuorilegge. L’ALTRO GENOCIDIO Fulvio Grimaldi - Sanzioni: sentenze fuorilegge. L’ALTRO GENOCIDIO

Fulvio Grimaldi - Sanzioni: sentenze fuorilegge. L’ALTRO GENOCIDIO

  • 10 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Una risposta al professor Giovanni Rezza di Alessandro Mariani Una risposta al professor Giovanni Rezza

Una risposta al professor Giovanni Rezza

  • 04 Febbraio 2026 11:30
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense di Michele Blanco Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

  • 29 Gennaio 2026 11:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti