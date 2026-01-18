Gaza – La finzione della “Fase Due”



di Tawfiq Al Ghussein e Rania Hammad*

L’affermazione secondo cui Gaza si starebbe avvicinando a una cosiddetta “Fase Due” è divenuta una delle principali finzioni diplomatiche della guerra (di genocidio) in corso.

La cosiddetta seconda fase spesso citata nei media e rafforzata da una comunicazione mediatica, ha ben poco a che vedere con le condizioni reali sul terreno.

Lo storico israeliano Ilan Pappe, scrive “Gli ultimi due anni non sono state una guerra, ma un Genocidio e l’intenzione principale, ovvero quella di ridurre le dimensioni della Striscia di Gaza sia territorialmente che demograficamente, permea le attuali azioni militari incrementali e discrete che hanno gia’ causato la morte di centinaia di palestinesi dalla dichiarazione del cessate il fuoco. Israele ha annesso parte della Striscia…..il Ministro Katz ha dichiarato l’intenzione di costruire insediamenti ebraici e basi militari nella parte settentrionale della Striscia”.

La Fase Due infatti, non è per nulla in ritardo, né bloccata, né in attesa di un allineamento politico. Essa funziona come un meccanismo di distrazione piuttosto che come fase o quadro operativo. Ciò che esiste nella realtà è la prosecuzione della gestione del controllo israeliano, riformulata attraverso il linguaggio del cessate il fuoco, della stabilizzazione e della ricostruzione, al fine di attenuare l’opinione pubblica, e sviare dalla responsabilità giuridica.

Il quadro entro cui opera questo linguaggio, è l’accordo di cessate il fuoco raggiunto nell’ottobre 2025.



Tale accordo ha formalmente introdotto una struttura per fasi, comprendente una iniziale “Fase Uno”, seguita da una prospettata “Fase Due” che avrebbe dovuto segnare una transizione oltre le ostilità attive. Nella pratica, tuttavia, neppure la Fase Uno ha mai funzionato come un cessate il fuoco. Le operazioni militari israeliane, il radicamento territoriale e l’uccisione di civili sono proseguiti senza interruzione, rendendo l’accordo carta straccia.

La Fase Due non è stata quindi ostacolata dalla diplomazia, ma resa concettualmente superflua dalla sistematica mancata attuazione della Fase Uno.

Elemento decisivo è l’assenza di una data fissa o universalmente concordata per l’avvio della Fase Due. Esistono piuttosto aspettative, dichiarazioni diplomatiche e tempistiche ipotetiche circolanti nei negoziati, ma non un meccanismo vincolante o una tabella di marcia applicabile.

La pianificazione diplomatica statunitense aveva suggerito che una dichiarazione formale di transizione potesse avvenire entro la fine del 2025, subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni. Tuttavia, controversie irrisolte sulla governance, sugli assetti di sicurezza e sul futuro status politico di Gaza hanno ripetutamente rinviato anche questo orizzonte provvisorio.

L’assenza di una data concreta riflette dunque non un ritardo tecnico, bensì un piano politico in atto.

La Fase Uno ha comunque consentito a Israele di raggiungere i propri obiettivi strategici immediati, mostrandosi forti e astuti avendo ottenuto il rilascio degli ostaggi. Cosa che ha ridotto la pressione diplomatica e fatto calare l’attenzione internazionale.

Inoltre, ha poi moderato l’intensità della violenza, modulata e non interrotta, proprio con lo scopo di proseguire il genocidio sotto altre forme.

Da quel momento in poi, Israele non aveva né incentivo né intenzione di procedere verso una seconda fase.

Qualsiasi transizione reale avrebbe richiesto il ritiro, il ripristino del ruolo politico palestinese, la responsabilità per le violazioni del diritto internazionale e la fine dell’impunità strutturale. Nessuno di questi esiti era compatibile con la politica israeliana, né è stato imposto dalla comunita’ internazionale.

Israele esercita oggi un controllo diretto su oltre la metà del territorio di Gaza, ampliando progressivamente la propria impronta e questo sotto la cornice del “cessate il fuoco”.

Questo momento storico infatti, ricorda molto il “processo di pace” e gli accordi di Oslo del 1993-1995. Sotto falso slogan della pace, gli insediamenti ebraici illegali si espandevano in tutta la Cisgiordania e a Gerusalemme Est, nei territori palestinesi occupati.

Immagini satellitari e analisi indipendenti, indicano che dal cessate il fuoco, Israele ha costruito almeno tredici nuovi avamposti militari all’interno di Gaza, in particolare lungo la “linea gialla”, l’area orientale di Khan Younis e le zone adiacenti al confine israeliano. Tali installazioni segnalano il passaggio dall’occupazione temporanea alla permanenza infrastrutturale e al controllo permanente.

In parallelo, nella Cisgiordania occupata, il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato l’istituzione di diciannove nuovi insediamenti l’11 dicembre 2025, portando a sessantanove il numero totale di nuovi insediamenti autorizzati dall’attuale governo negli ultimi tre anni, con un incremento di quasi il cinquanta per cento rispetto al 2022.

Decisioni precedenti, nel maggio 2025, che autorizzavano ventidue nuovi insediamenti, sono state ampiamente condannate come la più grande espansione degli ultimi decenni. Nel loro insieme, queste misure consolidano la frammentazione territoriale, interrompono la continuità palestinese e precludono qualsiasi prospettiva realistica di vita politica palestinese sovrana.



Esse equivalgono a una annessione di fatto di territori sia a Gaza sia in Cisgiordania.

L’accesso umanitario rimane sistematicamente limitato, in violazione diretta delle misure provvisorie vincolanti emesse dalla Corte Internazionale di Giustizia. Tali restrizioni, dimostrano una privazione deliberata. Le autorità israeliane hanno bloccato l’ingresso di abitazioni mobili e rifugi temporanei necessari a una popolazione sfollata esposta alle condizioni invernali, ostacolato l’importazione di medicinali essenziali, attrezzature mediche e cibo nutriente, e impedito la consegna di forniture sanitarie per bambini, anziani e persone affette da patologie croniche.

La violenza riflette un evidente modello di distruzione e sterminio della popolazione palestinese e di consolidamento territoriale.

Questa architettura di controllo permanente è esplicitamente articolata dai leader politici israeliani esponenti della coalizione di governo che hanno respinto l’idea di una qualsiasi forma di sovranità palestinese e dichiarando che non vi sarà mai alcuno Stato palestinese.

Gaza e la Cisgiordania sono inquadrati in termini coloniali e teologici, e la “redenzione della terra” evocata come obiettivo politico, che tratta la presenza palestinese come un ostacolo da eliminare. Normalizzando un genocidio.

Come ha osservato la Corte Internazionale di Giustizia in altri contesti di atrocità di massa, l’erosione della responsabilità non può essere separata dall’erosione del diritto stesso. Dove non vi sono conseguenze per i crimini più gravi, il diritto cessa di funzionare come limite al potere. Consentire a uno Stato potente di eludere la responsabilità per atti che possono configurare genocidio significa rendere il diritto internazionale insignificante e sacrificabile.

Ma questo sarebbe tragico per tutti noi. E molto pericoloso.





*Autori

Tawfiq Al?Ghussein è scrittore e analista politico, specializzato in Palestina, diritto internazionale ed economia politica del Medio Oriente.

Rania Hammad è scrittrice e attivista, specializzata in storia e politica della Palestina, relazioni internazionali e diritti umani.