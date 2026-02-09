Abbonati / Sostienici
Generazione Antidiplomatica: ecco i vincitori del concorso letterario

Generazione Antidiplomatica: ecco i vincitori del concorso letterario

 

Si è conclusa la prima edizione del concorso letterario "Generazione Antidiplomatica", indetto da LAD Edizioni in stretta collaborazione con il giornale online l'Antidiplomatico. Un concorso che ha - e avrà - come obiettivo quello di fare emergere il talento, la preparazione e la capacità   critica di studiosi in relazione ai mutamenti politici, economici e ideali che contraddistinguono l'attuale fase di passaggio dall'unipolarismo a guida Usa al multipolarismo. Un concorso, quindi, che si è presentato al suo esordio come spazio di visioni originali che non si sono accontentate del "già detto" e del "già scritto" e che, in alcuni casi, hanno mostrato il legame tra oppressioni regionali e imperialismo. Va inoltre sottolineato che a presiedere la giuria che ha letto con attenzione i lavori giunti e, successivamente quelli finalisti, è stata Loretta Napoleoni, economista di fama internazionale, già docente alla Judge Business School di Cambrigde e autrice di diversi libri di successo tra cui "Terrorismo spa", "Economia canaglia" e "Maonomics".

1° posto ex aequo

"L'impero e la scommessa di Spartaco" di Claudio Quinzi

Un interessante sguardo critico, insieme storico-politico e filosofico, sul mondo post 1989 che smonta efficacemente ogni lettura che vede nella caduta del socialismo reale e dell'Unione sovietica in quanto pervicace sintomo della "sindrome dell'anno zero". Un saggio che rimette all'ordine del giorno la riflessione - da qui il riferimento al gladiatore tracio che si ribelli a Roma - sull'ascesa del sud globale.

"La Sardegna contro l'Occidente" di Cristiano Sabino

Un pregevole saggio, frutto di una rigorosa ricerca e di una solida bibliografia, che analizza e radici storiche di un "modello neocoloniale" imposto alla Sardegna e che oggi si esprime attraverso l'imposizione di una ambigua "transizione energetica". Un lavoro che, unendo piano locale e piano globale, denuncia l'ennesimo piano di modernizzazione subalterno e neocoloniale subito dall'isola.

3° posto

"La Corsica e le sue battaglie" di Tommaso Minotti

Un saggio appassionato che affronta la lunga storia della lotta per l'autonomia della Corsica, con le sue diverse anime, tra centralismo francese e presenza della Nato. Interessante e originale il rimando alle istanze ecologiste di questa lotta.

__________________________________________________

