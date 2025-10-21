

Global Times

Il 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) ha iniziato la sua quarta sessione plenaria a Pechino. La riunione delibererà sulle proposte di bozza della leadership del Partito per la formulazione del 15° Piano Quinquennale (2026-2030) per lo sviluppo economico e sociale nazionale. Lo stesso giorno, l'Ufficio Nazionale di Statistica (NBS) cinese ha pubblicato dati che mostrano che il prodotto interno lordo (PIL) cinese è cresciuto del 5,2% su base annua nei primi tre trimestri del 2025, accelerando rispettivamente di 0,2 e 0,4 punti percentuali rispetto ai tassi di crescita dell'intero anno e dello stesso periodo dell'anno precedente. Questi due eventi coincidono nella tempistica e si richiamano nel significato: il primo rappresenta un progetto strategico per i prossimi cinque anni, il secondo una concreta testimonianza della resilienza dell'economia cinese.

Osservando il panorama economico globale, il 5,2% si distingue come un dato di grande valore. Con il crescente protezionismo, la ristrutturazione della catena di approvvigionamento e i frequenti conflitti regionali... i "venti contrari" esterni sono stati più forti del previsto. Tuttavia, continuare a crescere costantemente per l'economia cinese non è un'impresa facile. Non solo contribuisce a una delle più importanti fonti di crescita stabile per l'economia globale, ma rafforza anche la fiducia nel percorso di sviluppo della Cina. Ancora più importante, riflette una forma di resilienza strutturale: sebbene gli ambienti esterni possano comportare fluttuazioni temporanee, la traiettoria a lungo termine dell'economia cinese continua a essere plasmata dall'ottimizzazione strutturale, da un efficace adeguamento delle politiche e dai vantaggi istituzionali.

Dall'inizio di quest'anno, l'economia cinese ha mantenuto un progresso costante, con un'accelerazione nell'integrazione tra innovazione scientifica e trasformazione industriale. Nuove forze produttive di qualità stanno emergendo come motori principali di uno sviluppo di alta qualità. Nei primi tre trimestri, il valore aggiunto della produzione high-tech è aumentato del 9,6% su base annua. La quota di imprese industriali di dimensioni superiori a quelle indicate è salita al 16,7%, mentre la quota dell'industria manifatturiera di apparecchiature è aumentata al 35,9%, diventando il principale motore della crescita industriale. Anche l'economia digitale e le industrie verdi hanno registrato ottimi risultati: la produzione e la vendita di veicoli a nuova energia, prodotti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia ed energia eolica sono rimaste solide, con le esportazioni dei "tre nuovi" prodotti che hanno mantenuto una crescita a due cifre. L'innovazione in ambito scientifico e tecnologico continua ad accelerare, con investimenti in ricerca e sviluppo in aumento a livello nazionale e un rapido aumento del numero di brevetti.

Durante il periodo del 14° Piano Quinquennale, l'economia cinese ha progredito costantemente attraverso tempeste e sfide. Dall'impatto della pandemia ai bruschi cambiamenti del contesto esterno, la Cina ha resistito a pressioni senza precedenti. La sua produzione economica totale ha superato successivamente i 110.000 miliardi di yuan, i 120.000 miliardi di yuan e i 130.000 miliardi di yuan, mentre il suo contributo alla crescita economica globale si è mantenuto intorno al 30%. Sono state conseguite importanti scoperte nell'innovazione scientifica e tecnologica, la trasformazione verde ha accelerato e sta prendendo forma un moderno sistema industriale. Il PIL pro capite ha superato i 13.000 dollari per due anni consecutivi, il divario di reddito tra aree urbane e rurali ha continuato a ridursi e il sistema di sicurezza sociale è stato ulteriormente migliorato. L'economia cinese sta aprendo un nuovo capitolo in un contesto mutevole, con l'emergere di nuovi driver che stanno spostando il suo sviluppo dalla "competizione in velocità" alla "competizione in qualità" e dalla crescita guidata dai fattori a una crescita guidata dall'innovazione.

Dietro questi risultati si cela una logica fondamentale: l'impegno incrollabile della Cina per lo sviluppo. Lo sviluppo è la priorità principale del Partito nel governo e nel ringiovanimento della nazione, ed è il requisito intrinseco della modernizzazione cinese. Lo sviluppo della Cina mira a consentire a oltre un miliardo di persone di condurre una vita migliore ed è guidato da innovazione, coordinamento, sostenibilità ambientale, apertura e condivisione. È questo impegno che ha permesso alla Cina di mantenere la sua rotta nonostante le condizioni difficili. La filosofia di sviluppo cinese sta ora fornendo spunti preziosi alla comunità globale.

Di fronte a un crescente "deficit di sviluppo" globale, la Cina ha costantemente sostenuto l'inclusività, l'universalità e lo sviluppo comune, promuovendo iniziative concrete come la Belt and Road Initiative e la Global Development Initiative per consentire a un maggior numero di paesi di accedere a opportunità di sviluppo. Pur perseguendo la propria modernizzazione, la Cina sta anche contribuendo con saggezza e soluzioni per affrontare le sfide di sviluppo dell'umanità, rendendo così il valore dello sviluppo un linguaggio comune che collega la Cina al mondo.

Mentre la Cina si trova al momento di presentare il suo 15° Piano Quinquennale, l'importanza della sua attenzione allo sviluppo si sta ulteriormente manifestando. Il Piano Quinquennale funge non solo da calendario per le operazioni economiche, ma anche da modello strategico per lo sviluppo nazionale. Continuerà a dare priorità allo sviluppo di alta qualità, a considerare l'autosufficienza e la forza nella scienza e nella tecnologia come supporto strategico per lo sviluppo nazionale e a considerare la trasformazione verde, il coordinamento regionale, l'integrazione urbano-rurale e la prosperità comune come direzioni chiave, per accelerare la trasformazione e l'ottimizzazione del modello di sviluppo, rafforzandone al contempo l'impulso e la vitalità. Di conseguenza, una Cina più innovativa, resiliente e inclusiva continuerà a fornire certezza, non solo portando avanti il ??proprio percorso di modernizzazione, ma anche iniettando stabilità e fiducia in un mondo turbolento.

Nei prossimi cinque anni, dobbiamo fare dell'innovazione il motore principale dello sviluppo e rafforzare costantemente nuove forze produttive di qualità; dobbiamo rinvigorire la domanda interna e il mercato, trasformando il potenziale di consumo in impulso alla crescita; promuoveremo la trasformazione verde, trasformando l'energia pulita e gli stili di vita a basse emissioni di carbonio in nuovi motori di crescita; e continueremo ad ampliare l'apertura ad alto livello, attraendo maggiore cooperazione e opportunità con un atteggiamento più aperto. Indipendentemente dalle fluttuazioni del contesto esterno, l'economia cinese rimane fiduciosa, capace e intraprendente. Finché seguiremo con fermezza il nostro percorso e trasformeremo il nostro progetto in realtà passo dopo passo, il colosso dello sviluppo cinese continuerà sicuramente a progredire tra le tempeste e le onde globali verso un futuro più luminoso.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)