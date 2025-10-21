Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • CINA

Global Times - La Cina focalizzata sullo sviluppo porta fiducia in un mondo incerto

347
Global Times - La Cina focalizzata sullo sviluppo porta fiducia in un mondo incerto


Global Times

Il 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) ha iniziato la sua quarta sessione plenaria a Pechino. La riunione delibererà sulle proposte di bozza della leadership del Partito per la formulazione del 15° Piano Quinquennale (2026-2030) per lo sviluppo economico e sociale nazionale. Lo stesso giorno, l'Ufficio Nazionale di Statistica (NBS) cinese ha pubblicato dati che mostrano che il prodotto interno lordo (PIL) cinese è cresciuto del 5,2% su base annua nei primi tre trimestri del 2025, accelerando rispettivamente di 0,2 e 0,4 punti percentuali rispetto ai tassi di crescita dell'intero anno e dello stesso periodo dell'anno precedente. Questi due eventi coincidono nella tempistica e si richiamano nel significato: il primo rappresenta un progetto strategico per i prossimi cinque anni, il secondo una concreta testimonianza della resilienza dell'economia cinese.

Osservando il panorama economico globale, il 5,2% si distingue come un dato di grande valore. Con il crescente protezionismo, la ristrutturazione della catena di approvvigionamento e i frequenti conflitti regionali... i "venti contrari" esterni sono stati più forti del previsto. Tuttavia, continuare a crescere costantemente per l'economia cinese non è un'impresa facile. Non solo contribuisce a una delle più importanti fonti di crescita stabile per l'economia globale, ma rafforza anche la fiducia nel percorso di sviluppo della Cina. Ancora più importante, riflette una forma di resilienza strutturale: sebbene gli ambienti esterni possano comportare fluttuazioni temporanee, la traiettoria a lungo termine dell'economia cinese continua a essere plasmata dall'ottimizzazione strutturale, da un efficace adeguamento delle politiche e dai vantaggi istituzionali.

Dall'inizio di quest'anno, l'economia cinese ha mantenuto un progresso costante, con un'accelerazione nell'integrazione tra innovazione scientifica e trasformazione industriale. Nuove forze produttive di qualità stanno emergendo come motori principali di uno sviluppo di alta qualità. Nei primi tre trimestri, il valore aggiunto della produzione high-tech è aumentato del 9,6% su base annua. La quota di imprese industriali di dimensioni superiori a quelle indicate è salita al 16,7%, mentre la quota dell'industria manifatturiera di apparecchiature è aumentata al 35,9%, diventando il principale motore della crescita industriale. Anche l'economia digitale e le industrie verdi hanno registrato ottimi risultati: la produzione e la vendita di veicoli a nuova energia, prodotti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia ed energia eolica sono rimaste solide, con le esportazioni dei "tre nuovi" prodotti che hanno mantenuto una crescita a due cifre. L'innovazione in ambito scientifico e tecnologico continua ad accelerare, con investimenti in ricerca e sviluppo in aumento a livello nazionale e un rapido aumento del numero di brevetti.

Durante il periodo del 14° Piano Quinquennale, l'economia cinese ha progredito costantemente attraverso tempeste e sfide. Dall'impatto della pandemia ai bruschi cambiamenti del contesto esterno, la Cina ha resistito a pressioni senza precedenti. La sua produzione economica totale ha superato successivamente i 110.000 miliardi di yuan, i 120.000 miliardi di yuan e i 130.000 miliardi di yuan, mentre il suo contributo alla crescita economica globale si è mantenuto intorno al 30%. Sono state conseguite importanti scoperte nell'innovazione scientifica e tecnologica, la trasformazione verde ha accelerato e sta prendendo forma un moderno sistema industriale. Il PIL pro capite ha superato i 13.000 dollari per due anni consecutivi, il divario di reddito tra aree urbane e rurali ha continuato a ridursi e il sistema di sicurezza sociale è stato ulteriormente migliorato. L'economia cinese sta aprendo un nuovo capitolo in un contesto mutevole, con l'emergere di nuovi driver che stanno spostando il suo sviluppo dalla "competizione in velocità" alla "competizione in qualità" e dalla crescita guidata dai fattori a una crescita guidata dall'innovazione.

Dietro questi risultati si cela una logica fondamentale: l'impegno incrollabile della Cina per lo sviluppo. Lo sviluppo è la priorità principale del Partito nel governo e nel ringiovanimento della nazione, ed è il requisito intrinseco della modernizzazione cinese. Lo sviluppo della Cina mira a consentire a oltre un miliardo di persone di condurre una vita migliore ed è guidato da innovazione, coordinamento, sostenibilità ambientale, apertura e condivisione. È questo impegno che ha permesso alla Cina di mantenere la sua rotta nonostante le condizioni difficili. La filosofia di sviluppo cinese sta ora fornendo spunti preziosi alla comunità globale.

Di fronte a un crescente "deficit di sviluppo" globale, la Cina ha costantemente sostenuto l'inclusività, l'universalità e lo sviluppo comune, promuovendo iniziative concrete come la Belt and Road Initiative e la Global Development Initiative per consentire a un maggior numero di paesi di accedere a opportunità di sviluppo. Pur perseguendo la propria modernizzazione, la Cina sta anche contribuendo con saggezza e soluzioni per affrontare le sfide di sviluppo dell'umanità, rendendo così il valore dello sviluppo un linguaggio comune che collega la Cina al mondo.

Mentre la Cina si trova al momento di presentare il suo 15° Piano Quinquennale, l'importanza della sua attenzione allo sviluppo si sta ulteriormente manifestando. Il Piano Quinquennale funge non solo da calendario per le operazioni economiche, ma anche da modello strategico per lo sviluppo nazionale. Continuerà a dare priorità allo sviluppo di alta qualità, a considerare l'autosufficienza e la forza nella scienza e nella tecnologia come supporto strategico per lo sviluppo nazionale e a considerare la trasformazione verde, il coordinamento regionale, l'integrazione urbano-rurale e la prosperità comune come direzioni chiave, per accelerare la trasformazione e l'ottimizzazione del modello di sviluppo, rafforzandone al contempo l'impulso e la vitalità. Di conseguenza, una Cina più innovativa, resiliente e inclusiva continuerà a fornire certezza, non solo portando avanti il ??proprio percorso di modernizzazione, ma anche iniettando stabilità e fiducia in un mondo turbolento.

Nei prossimi cinque anni, dobbiamo fare dell'innovazione il motore principale dello sviluppo e rafforzare costantemente nuove forze produttive di qualità; dobbiamo rinvigorire la domanda interna e il mercato, trasformando il potenziale di consumo in impulso alla crescita; promuoveremo la trasformazione verde, trasformando l'energia pulita e gli stili di vita a basse emissioni di carbonio in nuovi motori di crescita; e continueremo ad ampliare l'apertura ad alto livello, attraendo maggiore cooperazione e opportunità con un atteggiamento più aperto. Indipendentemente dalle fluttuazioni del contesto esterno, l'economia cinese rimane fiduciosa, capace e intraprendente. Finché seguiremo con fermezza il nostro percorso e trasformeremo il nostro progetto in realtà passo dopo passo, il colosso dello sviluppo cinese continuerà sicuramente a progredire tra le tempeste e le onde globali verso un futuro più luminoso.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

CINA Il sistema dei Piani quinquennali: motore della modernizzazione cinese

Il sistema dei Piani quinquennali: motore della modernizzazione cinese

  • 21 Ottobre 2025 15:03

Nel 1954, a un anno dall’avvio del primo Piano quinquennale (1953-1957), veniva fondata a Luoyang, nella provincia di Henan, una fabbrica specializzata nella produzione di cuscinetti: componenti...

CINA Global Times - Il vero rischio nei rapporti economici e commerciali tra Cina ed Europa è la "de-cooperazione"

Global Times - Il vero rischio nei rapporti economici e commerciali tra Cina ed Europa è la "de-cooperazione"

  • 17 Ottobre 2025 19:05

Global Times La politica europea verso la Cina ha nuovamente sollevato polemiche riguardo a questioni come i nuovi requisiti dell'UE sul trasferimento tecnologico, le sanzioni unilaterali del Regno Unito...

AMERICA LATINA Il Venezuela non si arrende: l'economia cresce nonostante l'assedio USA

Il Venezuela non si arrende: l'economia cresce nonostante l'assedio USA

  • 17 Ottobre 2025 17:48

di Fabrizio Verde In un contesto internazionale segnato da pressioni asfissianti e da un blocco economico di proporzioni storiche, il Venezuela sta scrivendo una pagina inattesa di ripresa e resistenza....

NORD-AMERICA Trump: gli Stati Uniti sono in guerra commerciale con la Cina

Trump: gli Stati Uniti sono in guerra commerciale con la Cina

  • 16 Ottobre 2025 16:22

Il conflitto commerciale tra le due più grandi economie del mondo entra in una fase di tensione crescente. In una conferenza stampa, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato senza...

CINA Guerra economica e sovranità: perché l'attacco alla Cina è fallito

Guerra economica e sovranità: perché l'attacco alla Cina è fallito

  • 16 Ottobre 2025 09:00

Nel suo ultimo video per l'AntiDiplomatico, il Professor Fabio Massimo Parenti non usa mezzi termini: l'ordine internazionale basato sulle regole, propagandato dall'Occidente, è defunto. La causa?...

Le più recenti da OP-ED

Pepe Escobar - Entrano due tizi stranieri in una barberia nello Xinjiang…

Pepe Escobar - Entrano due tizi stranieri in una barberia nello Xinjiang…

20 Ottobre 2025 14:30
Vincenzo Costa - La Ue: il più grande pericolo per la pace nel mondo

Vincenzo Costa - La Ue: il più grande pericolo per la pace nel mondo

20 Ottobre 2025 09:00
Il Forum di Verona fa tappa a Istanbul

Il Forum di Verona fa tappa a Istanbul

20 Ottobre 2025 09:00
Cara Italia, addio!

Cara Italia, addio!

20 Ottobre 2025 09:00
Elena Basile: "L’antisemitismo razzista non è quello dei pro-pal"

Elena Basile: "L’antisemitismo razzista non è quello dei pro-pal"

20 Ottobre 2025 07:00
Patrick Lawrence: Contro la sfacciataggine

Patrick Lawrence: Contro la sfacciataggine

18 Ottobre 2025 12:30
Global Times - Il vero rischio nei rapporti economici e commerciali tra Cina ed Europa è la "de-cooperazione"

Global Times - Il vero rischio nei rapporti economici e commerciali tra Cina ed Europa è la "de-cooperazione"

17 Ottobre 2025 19:05
Caitlin Johnstone: La disumanizzazione degli arabi da parte dell'Occidente è completamente imperdonabile Caitlin Johnstone

Caitlin Johnstone: La disumanizzazione degli arabi da parte dell'Occidente è completamente imperdonabile Caitlin Johnstone

17 Ottobre 2025 17:30
NORD-AMERICA

La resa (definitiva) di Zelensky allo studio Ovale

16957
MEDITERRANEO

Prigioniero israeliano rivela le tecniche della "Unità Ombra" delle Brigate Al-Qassam

14154
EUROPA

Un sondaggio Polling Europe spiega il vero motivo dietro l'isteria sui "droni russi"

12457
EUROPA

Il previsto vertice di Budapest e le lacrime del Corriere della Sera

9711
RUSSIA

La doccia fredda per Zelensky. Tomahawk: cosa cambia dopo il colloquio con Putin?

9571
NORD-AMERICA

Telefonata Putin-Trump. Il primo commento ufficiale del Cremlino

8317

Cara Italia, addio!

8158
AMERICA LATINA

Trump sull'Argentina: "Stanno morendo"

7958
AMERICA LATINA

Graham punta all'annessione del Venezuela: "Stato 51? Suona bene"

ASIA

Yemen. al-Mashat: "Gli omicidi non rappresentano una vittoria dei sionisti. Rafforzano la risoluzione del nostro popolo"

AMERICA LATINA

Petro: "Trump è arrabbiato perché la Colombia non sostiene l'invasione del Venezuela"

AMERICA LATINA

Maduro: “Qualunque cosa riguardi la Colombia, riguarda anche il Venezuela”

AMERICA LATINA

La Colombia lancia l'allarme sul reclutamento di mercenari per combattere "guerre in altri paesi"

Vertice Putin-Trump. Budapest accusa l'UE di "sabotaggio"

RUSSIA

I cardini della politica estera del Cremlino secondo Lavrov

EUROPA

Vertice USA-Russia a Budapest. Ex premier ucraino prevede "esiti positivi"

MORALE, IMPERO E LA FORMA SILENZIOSA DELLA GUERRA MORALE, IMPERO E LA FORMA SILENZIOSA DELLA GUERRA

MORALE, IMPERO E LA FORMA SILENZIOSA DELLA GUERRA

  • 20 Ottobre 2025 10:00
Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

  • 10 Ottobre 2025 15:00
Il "Cartel de los Soles" una creazione CIA: la verità di un mercenario smentisce anni di bugie di Fabrizio Verde Il "Cartel de los Soles" una creazione CIA: la verità di un mercenario smentisce anni di bugie

Il "Cartel de los Soles" una creazione CIA: la verità di un mercenario smentisce anni di bugie

  • 20 Ottobre 2025 19:00
Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo? di Giuseppe Masala Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo?

Premio Nobel per l'Economia o per il Nichilismo?

  • 14 Ottobre 2025 10:00
Libia, la propaganda Ong a "Presa Diretta" di Michelangelo Severgnini Libia, la propaganda Ong a "Presa Diretta"

Libia, la propaganda Ong a "Presa Diretta"

  • 20 Ottobre 2025 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale   Una finestra aperta La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

  • 17 Ottobre 2025 12:30
Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

  • 30 Settembre 2025 12:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream di Francesco Santoianni Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

  • 08 Ottobre 2025 07:00
La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee di Raffaella Milandri La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

  • 07 Ottobre 2025 14:30
Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo di Francesco Erspamer  Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

Le pagliacciate che alimentano il neocapitalismo

  • 14 Ottobre 2025 22:00
La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici di Paolo Desogus La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

La (cinica) ferocia degli atlantisti più fanatici

  • 17 Ottobre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - Usa, Venezuela, Palestina. JOKER IN AZIONE Fulvio Grimaldi - Usa, Venezuela, Palestina. JOKER IN AZIONE

Fulvio Grimaldi - Usa, Venezuela, Palestina. JOKER IN AZIONE

  • 21 Ottobre 2025 07:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Da rapito a "residenti". Melania Trump censurata sui bambini ucraini di Marinella Mondaini Da rapito a "residenti". Melania Trump censurata sui bambini ucraini

Da rapito a "residenti". Melania Trump censurata sui bambini ucraini

  • 20 Ottobre 2025 13:00
Il governo autoritario. L'estrema destra e la fine del controbilanciamento fra i poteri di Giuseppe Giannini Il governo autoritario. L'estrema destra e la fine del controbilanciamento fra i poteri

Il governo autoritario. L'estrema destra e la fine del controbilanciamento fra i poteri

  • 18 Ottobre 2025 14:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La propaganda distrugge di Michele Blanco La propaganda distrugge

La propaganda distrugge

  • 21 Ottobre 2025 14:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti