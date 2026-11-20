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di Giuseppe Giannini

Come ebbe a dire, un ventennio fa, l'imprenditore e filantropo Warren Buffett "la guerra di classe l'hanno vinta i ricchi".

Non perché più bravi, certamente più forti economicamente, ma senza l'assenso di una classe politica prona ai dettami del capitale non avrebbero potuto permettersi determinati eccessi.

Se ogni epoca storica è stata contrassegnata dalla presenza di signori e di servitori, almeno, con il costituzionalismo moderno si è cercato di frenare uno strapotere che non aveva, e non ha, nulla di naturale.

Da allora, i diritti sociali e quelli civili hanno proceduto di pari passo, trovando la loro ragion d'essere in norme e comportamenti.

I governi delle liberaldemocrazie hanno consentito, fino agli anni Settanta, che la coesione fosse assicurata da un minimo di tutele per tutti, garanzia di stabilità per l'impianto borghese.

Sia chiaro, la scelta è stata figlia non tanto di una precisa volontà politica, quanto dell'interesse di preservare il sistema tramite piccole concessioni elargite per frenare le rivendicazioni che venivano dal basso dal mondo del lavoro, sindacale e della sinistra comunista ed extraparlamentare.

Dentro e fuori le istituzioni il progresso si è misurato attraverso la stabilità lavorativa, il salario dignitoso e strumenti di perequazione (la scala mobile) per limitare le differenze sociali.

Meccanismi di distribuzione delle risorse, politiche sociali ed abitative (la legge sull'equo canone), che concretizzavano quanto previsto dalla Costituzione (art.3, secondo comma).

Tuttavia, già a partire degli anni '80, emerge quel cambiamento nei modelli di gestione delle economie che farà da trampolino di lancio per la definitiva consacrazione delle politiche neoliberiste.

Da allora, meno Stato e meno diritti sociali; più mercato e più competizione ed individualismo.

Il modello di riferimento? quello tratteggiato dai falchi Reagan-Thatcher che, con la scusa della lotta al comunismo, hanno traghettato le società verso il baratro.

Non a caso la lady di ferro affermava che "la società non esiste".

Spesso, per camuffare la devozione servilistica verso il Dio denaro, viene anteposta la questione degli interessi. Ad esempio, l'interesse nazionale è un sotterfugio, che allontana la coscienza sociale dalla concezione materiale rimuovendo, in partenza, la lotta di classe.

L'invito a restare uniti contro un nemico esterno, quali possono essere le politiche austeritarie della UE o i dazi, facendo finta di non sapere che quelle stesse politiche e diktat sono stati sottoscritti (i patti europei sui vincoli di bilancio) dagli stessi che si appellano poi al popolo per renderlo impotente e neutralizzarne pretese e voglia di cambiamento.

Sapendo benissimo, invece, che, qualsiasi manovra economica dispiega i suoi effetti in maniera differente sulle diverse categorie sociali.

Uno di questi casi è rappresentato dall'imposizione fiscale. Quanto e chi far pagare.

La scusa di non tassare le grosse ricchezze, perché altrimenti i padroni scappano altrove, è una falsità in bocca a chi mente per natura.

Da tempo la fuga dei capitali è una prassi consolidata.

Basti osservare quanto successo nel pieno della globalizzazione economica, che ha visto migliaia di furbastri imprenditori, anche legati a settori di eccellenza (il famoso made in Italy) traslocare altrove, per pagare meno tasse e meno i lavoratori malgrado i profitti crescenti.

Oggi, con la scusa della competizione al ribasso tra le economie questo refrain ritorna ogniqualvolta viene a palesarsi l'idea di tassare i grandi patrimoni.

In verità, è stato proprio il travaso di ricchezza verso i redditi da capitale e le rendite parassitarie ad indebolire gli Stati, non più capaci di garantire una spesa pubblica adeguata in grado di fronteggiare l'ordinario e le emergenze, i salari e il potere d'acquisto.

Le crisi successive, da loro predeterminate, hanno completato l'opera.

Guardiamo alla tassazione fiscale, perché è quella che meglio ci fa capire il perché di un impoverimento generalizzato.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ha subito un cambiamento strutturale, che ha falcidiato le classi sociali medio-basse ed avvantaggiato i ricchi.

A metà degli anni'70 vi erano 32 scaglioni, con aliquote per fasce di reddito, in ossequio alla progressività fiscale sancita dalla Costituzione. La più bassa era del 10%, la più alta del 72%.

Questo ha fatto in modo che ognuno pagasse in base alle proprie possibilità. E chi stava al vertice non si lamentava di una tassazione troppo alta così come avviene ora.

In verità sono più i politici a lamentarsi.

Se i meno abbienti e la middle-class , in genere, corrispondono ai milioni di lavoratori che consumano e stimolano la domanda interna, al decrescere dei rispettivi redditi è venuta meno anche la facoltà di spesa e di stimolo per l'economia.

Anzi, da circa un ventennio, essi non riescono a fronteggiare nemmeno i consumi basilari.

A loro volta, invece, la classe padronale, aiutata da un fisco amico spesso esporta i capitali altrove, contribuendo poco e niente alla crescita del Paese.

E' dagli anni ‘80 che gli scaglioni sono stati via via ridotti. In questo periodo scesero a 9.

E con essi mentre aumentava la percentuale di tassazione per i redditi bassi (eliminando gli scaglioni del 10 e 16 % e fissando il minimo al 18%), diminuiva quella per chi stava in alto (scesa al 65%).

Sul finire degli anni '80 le aliquote più alte scendono al 50%; nel 1999 il centrosinistra riduce gli scaglioni a 5, fissando l’aliquota massima al 45,5%; il centrodestra aumenta al 23% l'aliquota per i redditi più bassi; nel 2005 quella massima scende ancora al 43%.

Oggi vi sono solo tre scaglioni (23%, 33% e 43%).

Dunque, in questo arco di tempo, la tassazione per lo scaglione minimo è cresciuta, più che raddoppiando, passando dal 10 al 23%; viceversa la tassazione per lo scaglione massimo è scesa di quasi trenta punti dal 72% al 43%.

Questo ha contribuito alla concentrazione delle ricchezze in sempre meno mani, visto che stabilito un tetto oltre il quale, anche in presenza di redditi cento, mille volte superiori, la tassazione rimane la stessa, ha significato legalizzare l'accumulazione infinita di capitale, dando luogo ad acquisizioni di società, asset, monopoli, conflitti di interesse e, di conseguenza, a condizionamenti della vita politica e sociale nel Paese.

Una dittatura economico-finanziaria che, recentemente, utilizza anche metodi repressivi ed autoritari, avvalendosi del controllo della comunicazione e di decreti in nome della sicurezza del regime.

E' evidente come sulla spinta dell'ideologia neoliberista, accettata anche dal cd. centrosinistra, tutto il complesso delle riforme si sia tradotto in una fiscalità punitiva per la classe lavoratrice.

E se questo l'uniamo all'impianto tecno-austeritario (dai parametri di Maastricht in poi), che in quel periodo prendeva forma e che oggi detta la legge dei tagli e della revisione di spesa (meno Stato interventista e meno spesa pubblica, privatizzazioni, riforma del sistema pensionistico ecc.) è ovvio che il bipartisan cortocircuito economico ha tolto la fiducia ad intere generazioni, private di opportunità concesse a quelle precedenti, che pure uscivano dall'Italia postbellica.

L'ascensore sociale si è bloccato.

Da cinquant'anni i ricchi comandano e i politici eseguono.

E' in atto una selezione della specie improntata su pratiche meno dirette e percepibili, ma che riproducono forme di sfruttamento e servilismo, che abbisognano di risposte immediate di rovesciamento del paradigma di riferimento.

Dunque, l'idea di introdurre, finalmente, una adeguata tassazione verso i grossi patrimoni e le grandi ricchezze, gli extraprofitti e le rendite, nei riguardi dei giganti del web e per chi esporta i capitali all'estero è improntata ad un principio di equità fiscale.

Di certo, però, quarant'anni di ruberie a danno della classe lavoratrice, oltre ad impoverire l'Italia, hanno reso impossibile pensare ad un futuro degno di un Paese civile.