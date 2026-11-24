Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha reintegrato Jensen Huang nella carica di presidente e amministratore delegato, meno di due settimane dopo la sua improvvisa rimozione. Una decisione arrivata al termine di consultazioni con esponenti di alto livello dell'amministrazione statunitense, il cui coinvolgimento ha assunto un ruolo determinante nella vicenda. Il presidente del consiglio di amministrazione, Harvey C. Jones, ha dichiarato che Huang è la persona giusta per guidare l'azienda e che il suo ritorno risponde agli interessi di azionisti, dipendenti e partner commerciali. Il manager ha ripreso immediatamente le proprie funzioni. La società ha precisato che, sulla base delle informazioni ricevute dai vertici del governo USA, il suo ritorno non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale.



Una precisazione che lascia emergere quanto la vicenda abbia ormai assunto una dimensione che va ben oltre le questioni societarie. Sessantatré anni, Huang ha guidato Nvidia per oltre tre decenni, trasformandola nel principale produttore mondiale di semiconduttori e in uno dei protagonisti assoluti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. La sua sospensione, annunciata il 12 novembre, era stata collegata a uno scandalo riguardante una relazione extraconiugale con una donna sospettata dalle autorità statunitensi di spionaggio a favore della Cina.



Pechino ha respinto qualsiasi coinvolgimento in attività di spionaggio. Nel frattempo, Nvidia ha istituito un comitato speciale composto da amministratori indipendenti per indagare sulle indiscrezioni relative al possibile interesse di servizi segreti stranieri nei confronti di Huang. L'inchiesta interna proseguirà nonostante la sua reintegrazione. La vicenda assume particolare rilevanza considerando il peso strategico di Nvidia nell'industria tecnologica globale. I suoi processori sono fondamentali per lo sviluppo e il funzionamento dei modelli di intelligenza artificiale, mentre la società è tra i principali beneficiari degli investimenti miliardari nella costruzione di nuovi centri di elaborazione dati.



Il ritorno di Huang, accompagnato da un'impennata delle azioni Nvidia superiore al 31%, mostra quanto siano delicati gli equilibri tra interessi industriali, sicurezza nazionale e competizione tecnologica tra Washington e Pechino.



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