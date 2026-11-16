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di Alessandro Volpi*





Cose da pazzi.





Revolut è una banca digitale che in Italia conta 6 milioni di clienti ed è stata commissariata dal Tribunale di Milano perché non ha un controllo antiriclaggio efficace, tanto è vero sono emerse varie operazioni riconducibili alla criminalità organizzata e al fenomeno mafioso.



Ma cosa è Revolut, in estrema sintesi, e come può operare in italia?



Nata a Londra nel luglio 2015 come startup dedicata al cambio valuta senza commissioni, Revolut si è trasformata in un colosso finanziario globale con oltre 75 milioni di clienti nel mondo — di cui 6 milioni in Italia — ricavi annui superiori a 4,5 miliardi di sterline e 67,5 miliardi di dollari in depositi, basando la propria offerta su conti multivaluta, criptovalute, trading e piani in abbonamento.



A guidare questa scalata sono stati i due co-fondatori: il russo-britannico Nikolay Storonsky, amministratore delegato ed ex trader di derivati presso Lehman Brothers e Credit Suisse, e l’ucraino-britannico Vlad Yatsenko, direttore tecnologico con un passato nello sviluppo software bancario.



Quanto all’assetto societario, il gruppo fa capo alla holding britannica Revolut Group Holdings Ltd, non quotata in Borsa e valutata oltre 115 miliardi di dollari nelle ultime operazioni sul mercato secondario, e opera nell’Unione Europea attraverso la controllata lituana Revolut Bank UAB, munita di licenza bancaria europea rilasciata dalla Banca Centrale Europea e dotata di succursale italiana iscritta all’albo della Banca d’Italia.



In altre parole Revolut opera in Italia per una autorizzazione rilasciata in Lituania.



E' sottoposta alla supervisione prudenziale della Banca Centrale Europea e della Banca di Lituania, della Financial Conduct Authority britannica per la capogruppo londinese, nonché, sul territorio nazionale, ai controlli della Banca d’Italia, dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per i flussi sospetti, del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le sanzioni amministrative e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.



Ciò che colpisce è che nessuna di queste molteplici autorità di vigilanza si sia accorta di nulla e che sia dovuto intervenire il Tribunale di Milano.

Sei milioni di risparmiatori legati ad una banca che è stata commissariata perché aveva procedure antiricicalggio "insufficienti".



Non male.

*Post Facebook del 16 novembre 2026