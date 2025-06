Il "caos" nella distribuzione degli aiuti a Gaza è stato progettato per fallire

di Abdaljawad Omar* - MondoWeiss

Non stiamo assistendo a una rottura con il passato.

Ciò che sta accadendo oggi a Gaza, dove gli aiuti alimentari cadono dal cielo come ordinanze e i “corridoi umanitari” fungono anche da zone di sterminio, non è il crollo dell’umanitarismo, ma la sua logica conclusione in condizioni di necropolitica coloniale di insediamento.

Sarebbe facile leggere queste scene – il paracadute che si è rotto, i sacchi di farina intrisi di sangue – come tragici malfunzionamenti. Non lo sono.

Sono la grammatica di un sistema che da tempo unisce la preoccupazione umanitaria alla logistica militare, gli aiuti alla sorveglianza e gli aiuti al dominio.

Ma qualcosa è cambiato, non nel contenuto, ma nella forma.

Per decenni, Israele ha mantenuto un'alleanza difficile ma strumentale con l'architettura dell'umanitarismo. Nel lungo periodo tra gli anni successivi alla Nakba e l'assedio e la distruzione di Gaza, questa alleanza ha operato come un duplice gesto: garantire la legittimità internazionale attraverso l'esercizio della moderazione, e al contempo coreografare la violenza all'interno del linguaggio di "sicurezza" e "autodifesa". La Croce Rossa, l'UNRWA e un coro di ONG hanno svolto sia il ruolo di testimoni che di facilitatori, limitando e legittimando al contempo la macchina dell'occupazione.

In questa guerra, l'umanitarismo non viene più semplicemente assorbito e trasformato in un'arma. Viene aggirato, scartato e cannibalizzato.

La Gaza Humanitarian Foundation (GHF), il nuovo modello israeliano per la distribuzione degli aiuti, segnala questo cambiamento con brutale chiarezza: gli aiuti non sono più mediati dal diritto internazionale o dall'ottica della neutralità, ma fluiscono attraverso appaltatori privati ??americani sotto comando militare.

Il nuovo piano di aiuti viene utilizzato da Israele come parte della sua guerra demografica a Gaza: orchestrando i flussi di aiuti in zone selezionate, principalmente nel sud, Israele sta lavorando per condensare la popolazione in enclave sempre più ristrette e governabili. Questa concentrazione forzata non è una conseguenza della guerra, ma l'obiettivo strategico della guerra stessa.

In altre parole, gli aiuti sono uno strumento per un trasferimento morbido, che spinge i palestinesi verso regioni che possono essere più facilmente monitorate, controllate e, infine, escluse da qualsiasi rivendicazione territoriale. Fame e disperazione non sono effetti collaterali, ma effetti intenzionali, che costringono allo sfollamento per necessità.

Israele semplicemente non può farlo con l'infrastruttura umanitaria esistente dell'UNRWA e del WFP. Ci ha provato per 19 mesi di genocidio, senza riuscirci. Per questo motivo, la rimozione delle organizzazioni umanitarie internazionali segnala una svolta verso la gestione unilaterale della Striscia, sotto un nuovo apparato di controllo militare-umanitario. Emarginando questi organismi, Israele fa spazio a un'infrastruttura più compiacente: appaltatori privati, programmi di aiuto militarizzati e collaboratori palestinesi coltivati ??internamente, in grado di amministrare le popolazioni locali senza sfidare il più ampio regime di occupazione e cancellazione.

Questi siti di distribuzione degli aiuti, sotto le mentite spoglie di aiuti umanitari, sono anche spazi di intrappolamento coreografati, dove l'architettura del caos, della disperazione e dell'umiliazione è meticolosamente messa in scena. Le persone aspettano per ore sotto il sole cocente, sotto i droni, sotto le armi, sotto lo sguardo di un esercito occupante che controlla ciò che entra, chi vive e chi muore. La folla si accalca, le recinzioni crollano, vengono sparati colpi di arma da fuoco e i palestinesi vengono uccisi.

Il palestinese è reso visibile solo nella fame e al limite della rivolta. In questi momenti, la dignità non viene solo differita, ma sistematicamente spogliata, sostituita dalla messa in scena del disordine che giustifica ulteriori uccisioni e ulteriore controllo. Il sito di soccorso diventa il luogo in cui Israele può attirare gli affamati nelle zone di morte e usare una pagnotta come pretesto per sparare.

Il nuovo umanitarismo

Questo inaugura un nuovo paradigma in cui l'umanitarismo non è più mediato dal diritto internazionale o dal consenso multilaterale, ma è ora militarizzato, privatizzato e securitizzato. È un capitalismo dei disastri portato all'estremo, che erode le istituzioni umanitarie liberali a favore di multinazionali neoliberiste militarizzate.

I tempi sono maturi perché Israele si è stancato di esibirsi. Non ha più bisogno dei rituali di moderazione, del conteggio delle vittime attentamente misurato, del linguaggio proporzionale per la risoluzione dei conflitti e delle architetture legali erette dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al loro posto, troviamo una nuova modalità di potere che trasgredisce apertamente, sfida il mondo a rispondere e prospera non sulla legittimità, ma sull'impunità.

Ciò che è accaduto a Tal al-Sultan il 27 maggio ha offerto al mondo un ulteriore sguardo su questa logica emergente. All'inaugurazione del primo centro di distribuzione di aiuti umanitari della GHF, migliaia di palestinesi si sono radunati, spinti dalla fame estrema. Mentre le recinzioni crollavano sotto il peso della folla, le forze israeliane hanno risposto con quelli che hanno definito "colpi di avvertimento". Alla fine della giornata, tre palestinesi erano morti, 48 feriti e altri sette risultavano dispersi. Non si è trattato di un fallimento della logistica umanitaria; è stata la logica stessa a realizzarsi. Il sito di distribuzione degli aiuti è diventato il luogo in cui Israele può attirare gli affamati nelle zone di morte e usare una pagnotta di pane come pretesto per sparare.

Questa non è semplicemente una nuova guerra contro Gaza. È una guerra contro la stessa categoria di "umano" applicata ai palestinesi, e in definitiva una rielaborazione che avrà un impatto sul mondo intero. Laddove un tempo il discorso umanitario fungeva da cornice attraverso cui la violenza poteva essere resa leggibile, disciplinata dal linguaggio legale e mitigata dai comunicati stampa, l'umanitarismo stesso viene liquidato come una condizione limitante.

Questa riconfigurazione comporta anche una guerra contro la memoria. Le organizzazioni internazionali, per quanto limitate, spesso fungono da archivisti della fame, degli attacchi, degli sfollamenti e delle morti. Con la loro espulsione si verifica la cancellazione dei testimoni e il silenzio della documentazione. L'assenza di osservatori istituzionali consente a Israele di procedere con la sua campagna di annientamento senza il peso dell'immagine, del numero o del nome. Questo perché la presenza delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie, seppur in parte complice, implicava che il mondo stesse ancora osservando e che gli aiuti continuassero a essere distribuiti in modo non favorevole alla pulizia etnica.

Disuguaglianza della fame

Oltre a raggiungere i suoi obiettivi demografici, Israele sta anche utilizzando il GHF come parte della sua politica di quella che potrebbe essere efficacemente definita "disuguaglianza della fame": gli aiuti forniti dal GHF sono tristemente insufficienti a soddisfare i vasti e urgenti bisogni della popolazione assediata di Gaza, con le Nazioni Unite che stimano che siano necessari almeno 500 camion di aiuti al giorno per sostenere le vite di base, mentre meno di 100 sono autorizzati all'ingresso. La deliberata riduzione degli aiuti finora al di sotto della soglia minima di sopravvivenza non è solo crudeltà arbitraria; è mirata a creare le condizioni per il collasso sociale.

È già stato sottolineato come questo sia l'uso della scarsità artificiale come merce di scambio per ottenere concessioni politiche dalla resistenza palestinese. Ma va anche sottolineato che la privazione è uno strumento di disintegrazione sociale: distribuendo cibo appena sufficiente ad alimentare la disperazione, ma mai a sostenere la dignità, il sistema produce il collasso morale. Il tessuto sociale si frantuma, con conseguente lenta erosione della solidarietà – il campo di battaglia finale di ogni lotta collettiva.

Una cosa è avere una carestia, che almeno significa uguaglianza nella fame. Un'altra è introdurre risorse appena sufficienti a creare una lotta interna che si traduce nella cannibalizzazione delle relazioni sociali, colpendo più duramente di qualsiasi massacro.

La "criminalità" degli aiuti

Si potrebbe dire che nei corridoi della fame di Gaza siano all'opera due criminalità. La prima è sterilizzata, istituzionale e del tutto razionale, quella che potremmo definire la criminalità logistica perpetrata dal colonizzatore. La fame deliberata viene ottenuta attraverso il controllo delle frontiere, usando gli aiuti come spettacolo, sigillando le uscite e poi lanciando la salvezza in scatole ben confezionate. Questo non è solo un fallimento etico, ma un successo politico. È la criminalità delle scansioni biometriche, della maschera umanitaria che nasconde lo stivale militare, resa possibile sia dal governo Netanyahu che da gente come Trump Inc., quella curiosa sintesi di capitalismo gangster e violenza di stato che compie massacri in nome dell'ordine.

Ma non è tutto. I collaboratori interni organizzati, i micro-signori della guerra che "tassano" gli aiuti e li dirottano prima che raggiungano gli affamati, formano un apparato locale di distribuzione fondato sul furto come politica. Questo è il supplemento interiorizzato all'occupazione: l'esecutore colonizzato reclutato nel mezzo della guerra per favorire un'ulteriore disintegrazione sociale .

In questo contesto, il crimine è ovunque: nel massacro stesso, nella stessa architettura degli aiuti che ne crea la necessità. Israele non è l'unico criminale; l'intera configurazione è criminale, comprese le agenzie umanitarie, la burocrazia, il silenzio, il drone in volo e il collaborazionista sul campo.

L'altra "criminalità" si manifesta quando la folla si riversa, sfondando la recinzione e cercando di ottenere ciò che è sempre stato loro: pane, olio, riso, il diritto alla vita. Non si tratta di saccheggio, ma del riappropriarsi di beni di sostentamento rubati. È la pianificazione di chi non ha un piano, la logistica di una comunità che esplode attraverso le fratture di una disperazione progettata. È il rifiuto di morire in fila sotto i droni, con la dignità rimandata.

La gente non è una massa, ma un'inondazione: una forza viva che viola la zona di contenimento della carestia, liberando il cibo dalla sua prigione marchiata. Ciò che Israele definisce caos è, in realtà, chiarezza collettiva.

Questa seconda criminalità – il crimine della sopravvivenza – è incomprensibile allo sguardo umanitario e liberale. Rimane illeggibile per le istituzioni condizionate solo a distinguere il bisognoso accondiscendente dal deviante pericoloso. Ma questo atto collettivo di appropriazione non è un grido di aiuto, bensì una rottura della logica stessa che rendeva necessario l'aiuto. Dopo 600 giorni di massacri e distruzioni, le recinzioni crollarono, i sacchi passarono di mano in mano e il tempo coloniale balbettò.

Anche questo è ciò che è accaduto la scorsa settimana: i palestinesi di Gaza si sono riversati in una scena di dominio rigidamente programmata, sgretolando l'illusione di controllo totale di Israele, mentre quest'ultimo esternalizzava la propria sovranità a contractor privati ??americani. La scena stessa è stata fatta a pezzi due volte: la prima, quando la maggior parte dei palestinesi di Gaza non si è presentata, rifiutando persino la coreografia stessa, e la seconda, quando la folla ha sfondato la recinzione.

Questo, dunque, è il momento che ci rimane: un momento in cui Israele non si preoccupa più di celare le sue azioni dietro foglie di fico umanitarie, ma disprezza apertamente lo stesso linguaggio che un tempo ne mascherava la violenza. E il mondo viene sfidato – a intervenire, certo, ma più precisamente, ad affrontare il fatto che i suoi interventi e i suoi discorsi sono sempre stati parte del problema, sempre vuoti e privi di sostanza.

Ci si potrebbe chiedere ai liberali cosa rimane di questo linguaggio, non solo a Gaza, ma anche nel futuro a venire?

E in mezzo a tutto questo, ciò che resta fondamentale è che, nonostante tutto, i palestinesi trovano ancora un modo – sia attraverso una pianificazione deliberata che attraverso una rottura spontanea – per inondare l’infrastruttura dell’annientamento.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Abdaljawad Omar è uno studioso e teorico palestinese il cui lavoro si concentra sulle politiche di resistenza, la decolonizzazione e la lotta palestinese.