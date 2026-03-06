Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Il SAMP-T italiano per coprire le falla della macchina da guerra israelo-statunitense?

L'annuncio di Crosetto rivela le difficoltà dello scudo aereo di Israele e USA: i costi insostenibili e le scorte esaurite nella guerra d'attrito con l'Iran

512
Il SAMP-T italiano per coprire le falla della macchina da guerra israelo-statunitense?


di Giulio Pizzamei*


"Tutti i Paesi del Golfo ci hanno chiesto aiuto in questo momento. L'Italia sta vedendo come poterli aiutare, sia dal punto di vista degli assetti che possono essere dati, sia vagliando anche con che sistema giuridico farlo.” Queste le parole del ministro della difesa Crosetto, con cui annuncia l'intenzione del governo italiano di inviare attrezzature militari agli stati arabi in difesa dagli attacchi iraniani. Non della generica attrezzatura militare come munizioni d’artiglieria, mezzi di trasporto, accessori da fanteria; un sistema di difesa antiaereo, il SAMP-T, capace di intercettare anche missili balistici. Questa intenzione nata apparentemente dal nulla è uno dei segni delle tante criticità che circondano l'aggressione israelo-statunitense allo stato islamico. In particolare la richiesta al governo italiano di un sistema di difesa missilistico come il SAMP-T, già avvolto da dubbi sulla sua efficienza dopo il dispiegamento sul fronte ucraino, mostra una sorprendente ma non inaspettata incapacità da parte delle forze armate israelo-statunitensi di difendersi dagli attacchi missilistici iraniani in una guerra d’attrito. La questione era già sorta durante la “guerra dei dodici giorni”.

La Cnn ha riportato che durante il breve conflitto di giugno 2025 le forze statunitensi hanno consumato un quarto delle loro scorte di missili intercettori avanzati THAAD e, mentre sulle scorte israeliane vige un rigoroso e imposto silenzio, è perfettamente plausibile supporre che siano state messe a dura prova. I missili intercettori, pilastri portanti dei sistemi di difesa antimissile, richiedono performance molto più tecnologicamente esigenti rispetto alle loro controparti offensive in quanto non solo necessitano di poter raggiungere velocità elevate nel poco tempo disponibile per l’intercettazione, ma devono anche essere abbastanza agili per correggere eventuali cambi di traiettoria del loro bersaglio. Questo li rende complicati da produrre in massa, solitamente con grandi tempi d’attesa fra il piazzamento di un ordine e la consegna effettiva dello stesso. Soprattutto, dati questi stretti requisiti, il costo dei singoli missili e delle piattaforme di lancio è straordinariamente alto, perfino in confronto ai missili offensivi che sono costruiti per neutralizzare. Un missile iraniano di tipo Shahab-3, capace di raggiungere velocità fino a sette volte la velocità del suono, ha un costo stimato di circa tre milioni di dollari statunitensi per unità, che unito ai 10/15 milioni stimati per la piattaforma di lancio diventa un prezzo comparabile con la maggior parte delle sue controparti occidentali. Per il missile Aster 30, la preziosa munizione cuore del sistema franco-italiano SAMP-T, il prezzo varia dai due ai tre milioni di dollari, il che sembrerebbe rendere equo il campo di battaglia, fino a che non si considerano il prezzo della piattaforma di lancio (fino a 500 milioni di dollari) e l’attuale quantità di missili intercettori necessari per neutralizzare una minaccia come un missile balistico. Su carta un missile intercettore come l’Aster 30 dovrebbe avere un’efficienza nel suo compito del 90/95% ma le recenti esperienze nelle varie fasi del conflitto tra Iran e Israele suggeriscono che, anche per sistemi avanzati come il David’s Sling israeliano, questo numero sia più realisticamente vicino all’80%.

Il tasso di successo di questi sistemi dipende molto dalle condizioni in cui vengono utilizzate e dai bersagli che devono neutralizzare.Per un semplice missile a corto-medio raggio solitamente sono sufficienti uno o due missili intercettori mentre, quando il bersaglio da colpire è un avanzato missile ipersonico ad alta manovrabilità come l’iraniano Emad, il numero di intercettori richiesti aumenta esponenzialmente.

Sono già stati pubblicati video di attacchi degli scorsi giorni in cui, per il relativamente basso numero di due o tre missili iraniani, sono stati lanciati più di venti intercettori, un ritmo decisamente non sostenibile a lungo termine. Queste vulnerabilità, unite all’enorme costo e alla difficoltà di rimpiazzare le piattaforme di lancio, rendono i sistemi di difesa missilistici non adatti a guerre d’attrito come quella in cui si sta trasformando il conflitto israelo-iraniano, costringendo le forze armate israeliane e statunitensi a cercare soluzioni temporanee per la difesa dei loro cieli mentre cercano un’alternativa economicamente sensata e attuabile.

L’attuale governo italiano sembra essere una delle soluzioni temporanee, disposto a cedere preziosi sistemi militari nonostante gli scarsi (se non nulli) vantaggi di cui gioverebbe in caso di riuscita applicazione sul campo. 

*Studente alla scuola di giornalismo Lelio Basso

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

ASIA "Il 30% delle vittime sono bambini": l'Iran denuncia i crimini di Israele e Usa

"Il 30% delle vittime sono bambini": l'Iran denuncia i crimini di Israele e Usa

  • 06 Marzo 2026 19:18

La portavoce del governo iraniano Fatemeh Mohajerani ha fornito i dettagli degli attacchi della coalizione Epstein (USA-Israele) che stanno colpendo il Paese. Bombardata una scuola elementare a Minab:...

ASIA Petrolio, gas e grano: perché la chiusura di Hormuz è una bomba per tutti

Petrolio, gas e grano: perché la chiusura di Hormuz è una bomba per tutti

  • 05 Marzo 2026 17:26

Il proditorio attacco di USA e Israele contro l'Iran si è trasformato in un tappo che blocca una delle arterie vitali dell'economia mondiale. Il traffico di merci attraverso lo Stretto di Hormuz...

RUSSIA La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

La guerra dell’Occidente contro la Russia, il ruolo della NATO nella guerra in Medio Oriente: le dichiarazioni di Lavrov

  • 05 Marzo 2026 16:40

Non è più una guerra per procura, non è più un conflitto ibrido combattuto con sanzioni e propaganda. Secondo Mosca, la NATO e l'Occidente hanno ormai aperto le ostilità...

ASIA La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

La CNN nel mirino di Israele: reporter e cameraman detenuti mentre raccontano la guerra

  • 05 Marzo 2026 16:25

La scena è da manuale delle violazioni della libertà di stampa. Erano lì per raccontare al mondo cosa stava accadendo dopo gli attacchi missilistici iraniani su Tel Aviv. Inquadravano...

ASIA Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

  • 04 Marzo 2026 17:25

Mentre i missili cadono su Teheran e il mondo trattiene il fiato, c'è un uomo che tutto questo lo aveva già visto sedici mesi fa. Si chiama Jiang Xueqin, è uno storico, educatore e...

Le più recenti da OP-ED

Pepe Escobar - La guerra per procura tra NATO e Russia in Ucraina: faccia a faccia con gli insider russi più influenti

Pepe Escobar - La guerra per procura tra NATO e Russia in Ucraina: faccia a faccia con gli insider russi più influenti

06 Marzo 2026 11:30
Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

06 Marzo 2026 08:00
L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

06 Marzo 2026 08:00
La sudditanza geopolitica attraverso il conformismo: la sinistra di fronte al proprio vuoto storico

La sudditanza geopolitica attraverso il conformismo: la sinistra di fronte al proprio vuoto storico

05 Marzo 2026 15:45
Carla Filosa - Potere Legittimo E Legale

Carla Filosa - Potere Legittimo E Legale

05 Marzo 2026 07:00
Iran: come gli influencer MAGA si stanno trasformando in neoconservatori

Iran: come gli influencer MAGA si stanno trasformando in neoconservatori

04 Marzo 2026 17:03
Andrea Zhok - Dopo due anni di macellazione della Palestina, ecco i bombardamenti a tappeto sull'Iran

Andrea Zhok - Dopo due anni di macellazione della Palestina, ecco i bombardamenti a tappeto sull'Iran

04 Marzo 2026 17:00
Caitlin Johnstone - USA vs Iran: un confronto morale oltre la superficie del benessere occidentale

Caitlin Johnstone - USA vs Iran: un confronto morale oltre la superficie del benessere occidentale

04 Marzo 2026 14:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. La Russia condanna l'omicidio di Khamenei e porge le sue condoglianze all'Iran

94406
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

35207
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

25856
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

25340
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

20366
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

19125
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

18272
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

16363
ASIA

Kurdistan e Khuzestan: le regioni dove l'Iran si prepara alla rivolta separatista armata da Israele

ASIA

"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

MEDITERRANEO

Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

AMERICA LATINA

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale di Giuseppe Masala Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

  • 04 Marzo 2026 08:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang. La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

  • 06 Marzo 2026 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco di Michele Blanco Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco

Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco

  • 06 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti