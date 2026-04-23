Il "Tramonto del Secolo Americano": la dimostrazione di forza dell'Iran ha cambiato le regole del gioco

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato apertamente che Washington non riuscirà a raggiungere i propri obiettivi attraverso la pressione o l’aggressione militare. Secondo Teheran, l’unica via praticabile resta il riconoscimento dei diritti del popolo iraniano, mentre ogni ipotesi di cessate il fuoco appare fragile se accompagnata da minacce come il blocco navale o tensioni sullo Stretto di Hormuz.

Parallelamente, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) alza ulteriormente il tono, annunciando la capacità di generare “eventi scioccanti” oltre ogni previsione degli avversari. Il corpo militare afferma di essere pronto a uno scontro immediato e decisivo, rivendicando i pesanti danni inflitti alle infrastrutture statunitensi e israeliane durante le recenti operazioni missilistiche e con droni. Una dimostrazione di forza che, secondo Teheran, avrebbe già incrinato il prestigio militare occidentale nella regione. Il conflitto, tuttavia, non si limita al piano militare.

Le sue ripercussioni economiche sono profonde e diffuse. Secondo analisi internazionali, si tratta della più grave interruzione dell’offerta energetica nella storia del mercato petrolifero globale, con conseguenze immediate su prezzi, inflazione e stabilità finanziaria. Il Fondo Monetario Internazionale parla di un “improvviso oscuramento” delle prospettive economiche mondiali, con crescita rallentata e rischi concreti di recessione. A livello geopolitico, la guerra ha incrinato la fiducia nei confronti della protezione statunitense nel Golfo, spingendo diversi Paesi a riconsiderare le proprie alleanze. L’Iran, pur colpito, emerge con una nuova leva strategica: il controllo dello Stretto di Hormuz, nodo cruciale per i flussi energetici globali.

Questo rafforza la sua posizione negoziale e apre scenari di riassetto regionale, con possibili nuovi equilibri di sicurezza. Anche l’Occidente appare diviso. Le tensioni tra Stati Uniti ed Europa si sono accentuate, mentre Israele affronta un crescente isolamento diplomatico. In questo contesto, prende forma un quadro più ampio: il progressivo passaggio verso un ordine multipolare, in cui le vecchie certezze strategiche lasciano spazio a nuovi equilibri ancora instabili ma destinati a ridefinire il futuro del Medio Oriente e oltre.



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