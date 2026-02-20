Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

La guerra come (inevitabile) copertura degli Epstein file?

1226
La guerra come (inevitabile) copertura degli Epstein file?


di Alex Marsaglia

Mentre la repressione stringe sempre di più le sue maglie, ricorrendo a fermi ed arresti più o meno illustri: da quelli di Tucker Carlson all’aeroporto Ben Gurion dove il giornalista americano si era recato per intervistare l’ambasciatore Mike Huckabee sulle tensioni crescenti contro l’Iran, sino al nostro Andrea Lucidi, l’impresa di tacitare le voci del dissenso diventa sempre più ardua. 

Ieri è infatti caduta la prima testa in seguito ai file Epstein ed è quella dell’ex principe britannico Andrea di York, figlio di Elisabetta II nonché fratello di Re Carlo III del Regno Unito. Non esattamente l’ultimo arrivato nelle stanze dei bottoni, implicato nelle relazioni con il finanziere e faccendiere americano da tempo e uno dei primi nomi emersi: la Corona britannica per salvarsi la faccia gli ha ufficialmente tolto il titolo nobiliare lo scorso 30 ottobre. Parimenti non si può dire non fosse un uomo estraneo al “controllo” del sistema, anche solo per questioni legate alla sua sicurezza personale. L’accusa che ha condotto al fermo e alle successive 12 ore di interrogatorio prima del rilascio  è “condotta illecita nell’esercizio di funzione pubblica”.

L’ex principe è stato infatti un inviato speciale del Governo britannico in materia commerciale e avrebbe condiviso con Epstein informazioni governative riservate. Ancora una volta assistiamo al potere che inquisisce e perseguita non cercando alcuna forma di giustizia, bensì unicamente di salvare la “ragion di Stato”, cioè se stesso. Il punto non è la condotta morale, oppure gli illeciti commessi anche a sfondo di ricatto e tramite lo sfruttamento delle persone, bensì unicamente la tutela degli interessi del Regno Unito e cioè il corretto comportamento del funzionario commerciale. Per questo, persino il fratello Re Carlo, non ha esitato a pronunciare senza alcun timore la sentenza “la legge faccia il suo corso”: per il bene della Corona e della Nazione britannica sono stati revocati i titoli nobiliari e verranno perseguiti gli abusi d’ufficio in ambito commerciale commessi dall’ex principe Andrea. Dunque, non vi aspettate alcun anelito di giustizia, abbandonate ogni velleità di disvelamento della verità dietro a quanto avveniva nei circoli che il faccendiere Epstein condivideva con le élite possidenti del mondo occidentale. La Corona cercherà unicamente di tutelare i propri interessi, a fini commerciali e senza nessun interesse per la giustizia. La legge sarà unicamente un freddo strumento del potere (britannico) per perseguire tali scopi, nulla di più e nulla di meno. 

Quello che ora si sta seriamente ponendo sul tavolo a livello imperiale è invece la ripresa della guerra come operazione di copertura politica da parte di élite sempre più palesemente corrotte e alla corda in termini di consenso.

Il fallimento dei colloqui di Ginevra, i venti di guerra europei contro la Russia alla Conferenza di Monaco e l’arenarsi delle trattative con l’Iran non fanno presagire nulla di buono. Inoltre, la concentrazione di forze statunitensi in Medio Oriente senza pari dal 2003 a questa parte non lascia spazio a interpretazioni di sorta: Israele e gli Stati Uniti stanno preparando l’attacco alla Repubblica Islamica dell’Iran.

Oltre alla necessità di spostare l’attenzione dai file Epstein, vi è anche una ragione economica di fondo a spingere sempre più gli Stati Uniti tra le braccia dell’alleato israeliano. E cioè il rallentamento dell’economia reale americana è ormai difficile da nascondere. Nel mese di dicembre 2025 gli occupati sono cresciuti di appena 50.000 unità e se si leggono i dati degli ultimi  12 mesi sono ancora più catastrofici: appena +40.000 occupati al mese creati da quello che si vanta essere il più grande PIL al mondo. Dati ben lontani dal record dell’ultimo quindicennio di +947.000 unità registrato a dicembre 2021. Siamo di fronte ad un’economia asfittica in termini occupazionali, reddituali e il cui debito continua ad aumentare vertiginosamente: siamo ai 39.000 miliardi di debito pubblico. E il pesante rallentamento della performance economica statunitense nel settore privato andrà coperto in qualche modo dai sussidi pubblici e se già ad oggi questi determinavano un incremento del debito pubblico di 10 miliardi di dollari al giorno, c’è da guardare tale cifra in una prospettiva di incisività sempre più marcata. L’invecchiamento della popolazione statunitense è un elemento che come in tutte le economie occidentali graverà ulteriormente in maniera notevole sui conti pubblici. Le imprese private che trainano l’economia statunitense sono entrate apertamente nella fase “low hire, low fire” che determina basse assunzioni in attesa di capire le variabili della politica monetaria, dell’inflazione e della crescita come andranno. 

Si sono insomma create le condizioni ideali per una bolla speculativa e storicamente gli Stati Uniti rilanciano in seguito all’esplosione di una bolla, investendo in maniera ancora più massiccia su nuove guerre. L’aumento di bilancio nel settore della Difesa del +50% per il 2027 lascia intendere che verrà perseguita proprio questa strada. La vera questione è che laddove si intende sfogare l’esubero di spesa militare, in Iran come a Cuba o in Europa, vi sono pretendenti che hanno già fatto sapere di accettare la sfida. Il complesso militare-industriale americano resta quindi l’unica valvola di sfogo concepita dal capitalismo occidentale afflitto da alti profitti e bassi livelli occupazionali, nonché da un’ormai difficilmente sanabile crisi di credibilità. A meno di non credere che i reali invischiati negli affari di Epstein lo fossero solo per abusi d’atti di ufficio. 

 

Alex Marsaglia

Alex Marsaglia

Nato a Torino il 2 maggio 1989, assiste impotente per evidenti motivi anagrafici al crollo del Muro di Berlino. Laureato in Scienze politiche con una tesi sulla rivista Rinascita e sulla via italiana al socialismo, si specializza in Scienze del Governo con una tesi sulle nuove teorie dell’imperialismo discussa con il prof. Angelo d’Orsi. Redattore de Il Becco di Firenze fino al 2021. Collabora per un breve periodo alla rivista Historia Magistra. Idealmente vicino al marxismo e al gramscianesimo. Per una risposta sovranista, antimperialista e anticolonialista in Italia e nel mondo intero. 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Amnistia in Venezuela: cosa prevede la nuova legge

Amnistia in Venezuela: cosa prevede la nuova legge

20 Febbraio 2026 18:03
Argentina: il volto brutale del neoliberismo

Argentina: il volto brutale del neoliberismo

20 Febbraio 2026 16:49
Dall'economia dell'occupazione a quella del genocidio', il report shock su Israele

Dall'economia dell'occupazione a quella del genocidio', il report shock su Israele

20 Febbraio 2026 12:30
Tucker Carlson fermato in Israele: passaporti sequestrati dopo l'intervista a Huckabee

Tucker Carlson fermato in Israele: passaporti sequestrati dopo l'intervista a Huckabee

20 Febbraio 2026 12:30
Rapporto CPJ: abusi sistematici e torture contro i giornalisti palestinesi detenuti

Rapporto CPJ: abusi sistematici e torture contro i giornalisti palestinesi detenuti

20 Febbraio 2026 12:30
Rapporto finale sui crimini del regime di Kiev nel 2025

Rapporto finale sui crimini del regime di Kiev nel 2025

20 Febbraio 2026 12:00
Radio Gaza #25 - “Il Ramadan a Gaza è una storia di fede e resistenza”. 150.000 euro inviati a Gaza

Radio Gaza #25 - “Il Ramadan a Gaza è una storia di fede e resistenza”. 150.000 euro inviati a Gaza

20 Febbraio 2026 11:30
Dazi USA e frattura transatlantica: la Germania apre al dialogo con la Cina

Dazi USA e frattura transatlantica: la Germania apre al dialogo con la Cina

20 Febbraio 2026 07:00
RUSSIA

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

16658
RUSSIA

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

15125
EUROPA

Cortina 2026. Telecronista della TV svizzera indignato per la partecipazione israeliana (VIDEO)

13238
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - Nel caso Epstein in scena il ricatto della Maxwell per salvare Donald Trump

13011
CINA

Pepe Escobar - Alla scoperta della capitale mondiale del trasporto merci

11039
CINA

Pepe Escobar - La strategia del debitore armato e il futuro della cooperazione tra Iran e Cina

8799
NORD-AMERICA

"Project Vault": il piano USA per la prossima guerra mondiale

7714
NORD-AMERICA

Documenti Epstein: perché i mizrahim israeliani affrontano una battaglia esistenziale

7500
AMERICA LATINA

Venezuela: il capo del Comando Sud incontra Delcy Rodriguez

AMERICA LATINA

Perù: il Congresso elegge il nuovo presidente ad interim

RUSSIA

Lavrov attacca Stubb: "Uno dei principali leader neonazisti"

MEDITERRANEO

Occupazione illegale: il duro atto d'accusa del Comitato ONU sulle ultime mosse di Israele

ASIA

Non solo missili: Kim Jong-un lancia il super-lanciarazzi con Intelligenza Artificiale che sfida gli USA

ASIA

Iran, scatta il conto alla rovescia: Pentagono pronto all'attacco già da sabato

ASIA

Negoziati definiti 'sciocchezze': i falchi di Trump e il piano per l'attacco totale all'Iran nel 2026

RUSSIA

Zakharova: Mosca ha ripetutamente dimostrato volontà di pace, l'Occidente ostacola i negoziati

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

"Ma perché Israele non viene fermato?" - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 10 Febbraio 2026 08:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare di Fabrizio Verde Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale

Fulvio Grimaldi - Iran, Venezuela e la crisi UE: la nuova geografia del conflitto globale

  • 17 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Come Montanelli: perché ho scelto di votare NO per legittima difesa democratica di Alessandro Mariani Come Montanelli: perché ho scelto di votare NO per legittima difesa democratica

Come Montanelli: perché ho scelto di votare NO per legittima difesa democratica

  • 19 Febbraio 2026 14:30
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti