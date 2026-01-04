La macchina delle menzogne sulla Palestina



di Federico Giusti

Il genocidio contro Gaza? Non è mai esistito, si tratta di una macchinazione orchestrata dagli antisemiti con i soldi delle petromonarchie. Le università e le scuole in rivolta contro il genocidio? Sono i frutti avvelenati dell’opera di penetrazione dei Fratelli Musulmani negli atenei Usa. Chi protesta poi? Sono figli della ricca borghesia araba che paga migliaia di dollari come rette mensili per far studiare i loro figli.



Sono solo alcune delle motivazioni addotte per smontare la mobilitazione a favore del popolo palestinese, la classica delegittimazione parte dal mancato riconoscimento dei fatti, sminuirli per poi raccontare di macchinazioni ordite da potentati economici e politici che agiscono nell’ombra. E gli attacchi sono rivolti, nel caso degli Usa, agli ambienti progressisti e vicini alle correnti meno moderate dei democratici.





Woke Up: La Cancel Culture è una Forma di Antisemitismo » ISGAP





E suona strano che si rievochino i Fratelli Musulmani che tanti anni fa vennero agitati come spauracchio contro la laicizzazione e il radicalismo politico dei giovani arabi e palestinesi, alla occorrenza, la storia ce lo insegna, i nemici diventano alleati fedeli.

Israele sarebbe quindi vittima di grandi bugie, non è vero che si attaccano civili perché quei civili sono terroristi mascherati da inermi e disarmati palestinesi, se poi parliamo di colonialismo da insediamento come strategia per espellere i palestinesi dalle loro terre scatta la narrazione di inizio Novecento sui poveri sionisti cacciati da tutta Europa e alla ricerca di una terra dove vivere.



L’occupazione? Non esiste, è una invenzione bella e buona. Si consiglia la lettura di un sito https://isgap.org/ e delle pubblicazioni contenute a cura del Institute for the Study of Global Antisemitism & Policy (Isgap), sede a New York e con ex generali e assenti del Mossad (stando a quanto scrivono vari giornali) tra i più ascoltati consiglieri

Una sorta di risposta obbligata per i sostenitori di Israele e del sionismo alla campagna del BDS e alle innumerevoli prese di posizioni della società civile contro il genocidio

Da il Fatto Quotidiano del 2 gennaio 2026 apprendiamo che l’Isgap avrebbe condotto un seminario alla Scuola di polizia italiana, la domanda da porci è perché imporre il contenzioso alle scuole quando invece ai futuri tutori dell’ordine si chiede di ascoltare solo una campana che non gode di stima perfino in larghi settori della comunità ebraica.

Perché negare alla fine il genocidio, l’apartheid e la immane carneficina dei palestinesi aiuterà Israele a legittimarsi agli occhi della comunità internazionale? E possiamo pensare che il BDS sia espressione dell’antisemitismo quando al suo interno troviamo ebrei in aperto dissenso con le politiche di Israele?



Da tempo è iniziata una contro iniziativa da parte dei sostenitori di Israele, molte delle notizie diffuse arrivano dagli Usa, da ambienti vicino a Trump e legati a doppio filo con grandi gruppi economici. Abbiamo letto mesi or sono della campagna mediatica del Governo di Israele, ad esempio per smontare l’accusa di avere sottratto generi di prima necessità ai civili palestinesi, negare l’evidenza dei fatti delegittimando le dichiarazioni e prove documentarie degli operatori sanitari internazionali.



Ci chiediamo la ragione per la quale il Governo italiano, stando a quanto scrive Il Fatto, abbia chiamato un istituto notoriamente su posizioni giustificazionisti dell’operato di Israele che considera le violazioni dei diritti umani come mera invenzione propagandistica e antisemita.



Nel frattempo, il nostro Parlamento attende la discussione su proposte di legge per altro contestate da accademici e intellettuali che contestano ogni equiparazione tra antisionismo e antisemitismo e hanno smontato pezzo su pezzo la definizione dell'Ihra sulla quale per altro si basa ogni proposta di legge e azione di chi scambia la difesa di Israele come una sorta di atto dovuto verso la comunità israelitica.



Il variegato mondo dell’istruzione viene da tempo monitorato e attenzionato dagli ambienti sionisti, scorrendo le pubblicazioni del sito sopra menzionato la scuola e gli atenei sono considerati veicoli di propaganda antisemita.





Negazione del terrorismo nel campus » ISGAP

Le pressioni sono indicibili perfino sul Parlamento europeo

I campus europei abbracciano l'aumento dell'antisemitismo: presentato al Parlamento Europeo (Bruxelles) » ISGAP

E proprio contro insegnanti , ricercatori e studenti si muoveranno i fautori del sionismo e della grande Israele nei prossimi mesi perché normalizzare e controllare il mondo della conoscenza è diventato vitale, strategico per la propaganda di guerra.