Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Il Principe
  • EUROPA

La rimozione dell'esistente

361
La rimozione dell'esistente

 

di Giuseppe Giannini

Le applicazioni dell'intelligenza artificiale delineano un quadro in cui la volontà di potenza viene annichilita. O forse, la realizzazione di questo proposito, come espressione dell'affermazione dei valori, viene attualizzata in forme diverse, che vanno oltre l'esistenza stessa. Non sarà più l'uomo a decidere, abdicherà al ruolo da protagonista, rimettendo le scelte ad una volontà pragmatica, generata dalla mente umana ma che da essa si stacca in quanto educata a procedere in autonomia.

Tale processo viene tacitamente accettato perchè migliora le prestazioni, però è inquietante vedere passare in secondo piano, come se non fossero rilevanti, le possibili implicazioni che queste procedure automatizzate avranno sulle nostre vite.

Vengono trascurati gli aspetti etici e già sono evidenti gli eccessi che un utilizzo distorto ed abnorme di questi meccanismi comporta: l'azienda americana Palantir che si serve di dati massicci per il controllo preventivo e l'eventuale deportazione dei migranti; le società di sorveglianza americane Maven e Dataminr, che gestiscono dati provenienti da contesti di guerra (il controllo della Striscia di Gaza) e per finalità di antiterrorismo con lo scopo di monitorare e sorvegliare gli utenti della rete, i loro post e le connessioni pericolose. Fino a poco tempo fa, diciamo, l'agire umano richiedeva processi lunghi che, una volta giunti a definizione, acquisiti dalla generalità e riconosciuti come utili alle popolazioni, tanto negli aspetti materiali (l'homo faber) che in quelli propri legati alla conoscenza (il sapere e la ragione), venivano a cristallizzarsi in seno alle società. Segnali del progresso, di un'evoluzione, che affidava alla tecnica le mansioni di fatica per agevolare la libertà degli spiriti, il confronto, l'apprendimento.

Il miglioramento delle capacità, innanzitutto negli aspetti pratici, ha consentito alla successione delle generazioni di allegerire il carico che ne consumava le forze. Di pari passo alle scoperte applicate un ruolo sempre più rilevante l'ha preso la scienza, in quanto disciplina che permea il discorso del quotidiano. Linguaggio di esperti che confina, invadendo oltre il dovuto, le sedi della politica. Quando ci si rimette in tali mani o quando la tecnologia appare inconfutabile, malgrado gli errori (programmati?) e la trasformazione dei modelli comportamentali, degli stili di vita, e con esse delle abitudini consentite da un certo lassismo, sinonimo di assenza di approccio critico (degli educatori e delle famiglie), cieca fede e complicità interessata (della classe dirigente), allora viene a prodursi il cambiamento che determinerà le fasi a seguire. Le rivoluzioni industriali sconvolgono i sistemi produttivi e concorrono al mutamento dei costumi.

L'ultima rivoluzione cibernetica riguarda la capacità di incidere sulle facoltà umane, non solo attraverso macchinari e dispositivi che ne imitano le funzioni, ma al punto di arrivare a sterilizzare l'apprendimento per mezzo di supporti di comodità, che alla fine impigriscono il cervello ed il fisico. L'essere umano che usufruisce della tecnica applicata va perdendo tutte le qualità che nel corso dei secoli sono servite a migliorarlo.

La memoria e l'esperienza atrofizzate a causa di un soggetto altro (e non umano) che agisce al posto nostro, mentre ci crogioliamo premendo tasti. Una illusione di libertà, che comporta forme inedite di schiavitù: velocità di esecuzione, pensiero inaridito, e deficit di attenzione. Involuti in forme di vita ansiogene ci allontaniamo dai nostri simili. Il distacco dagli animali sociali combinato alla precedente disaffezione verso la natura e le altre specie ha, praticamente, rimodellato la contemporaneità. Non esiste più nessuna esperienza che valga la pena di essere raccontata. Il nuovo che avanza è temibile ed è già realtà. L'intelligenza artificiale programmata per coadiuvare l'umano sta producendo danni sostanziali. Di questo passo ci siamo autoinflitti l'estinzione. Al momento, siamo tutti più stupidi, banali, e scontati.

La fantasia e la creatività, la capacità di accogliere l'imprevisto, i sogni che alimentano i desideri, tutte doti che sono state, in qualche maniera, ridimensionate. Se per gli adulti il danno è minore, sempre che, in teoria, permanga la volontà di preservare il mondo precedente, i danni più preoccupanti riguardano le fasce in corso di formazione. Chi è in età scolastica risente delle precedenti innovazioni tecnologiche, che più di qualche guasto comportamentale hanno causato: impoverimento del linguaggio; incapacità di assorbire i traumi; tossicità delle relazioni. Escapismo verso la dimensione piatta dove niente accade davvero. Gli studenti dell'era internet passati dalla lavagna digitale e dalle ricerche poco sudate su wikipedia all'uso del modello Gemini dell'intelligenza artificiale. Il rischio è che, se le operazioni vengono effettuate o facilitate da un agente esterno, si possano perdere competenze ed abilità.

Dal saper scrivere un testo alla capacità di calcolo, fino alla possibilità di sviluppare curiosità e critica. La mente umana trova difficoltà a memorizzare conoscenze ed a ricordare. Se in passato la scrittura serviva a conservarle, oggi chi è che scrive? ( E' un dato di fatto che la penna appare sempre più come un corpo estraneo). E se lo fa dietro comando indotto cosa rimane dell'autenticità dell'esperienza umana? Androidi che sostituiscono lavoratori in carne e ossa e dispositivi di intelligenza pensati per l'efficienza del sistema ritengono residuale, ad sempio, il bagaglio culturale di avvocati, insegnanti, o medici. Un accumulo quantistico difficile da governare porta alla perdita del pensiero ed all'oblio della stessa, secolare, esperienza umana.

_______________________________________________________________

UNO SGUARDO DAL FRONTE

 19,00

UNO SGUARDO DAL FRONTE DI FULVIO GRIMALDI
 
IN USCITA IN TUTTE LE LIBRERIE DAL 12 DICEMBRE.

PER I PRIMI 50 CHE ACQUISTANO IN PREVENDITA: SCONTO DEL 10% E SENZA SPESE DI SPEDIZIONE!

Fulvio Grimaldi, da Figlio della Lupa a rivoluzionario del ’68 a decano degli inviati di guerra in attività, ci racconta il secolo più controverso dei tempi moderni e forse di tutti i tempi. È la testimonianza di un osservatore, professionista dell’informazione, inviato di tutte le guerre, che siano conflitti con le armi, rivoluzioni colorate o meno, o lotte di classe. È lo sguardo di un attivista della ragione che distingue tra vero e falso, realtà e propaganda, tra quelli che ci fanno e quelli che ci sono. Uno sguardo dal fronte, appunto, inesorabilmente dalla parte dei “dannati della Terra”.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Il Principe

Nessun altro posto

Nessun altro posto

17 Novembre 2025 10:30
La sinistra, l'America, e l'Occidente

La sinistra, l'America, e l'Occidente

07 Novembre 2025 12:00
La manovra (ir)responsabile. Una legge di bilancio per i ricchi e senza visione per il futuro

La manovra (ir)responsabile. Una legge di bilancio per i ricchi e senza visione per il futuro

03 Novembre 2025 11:00
Protezionismo austeritario. Stabilità dei governi e instabilità delle economie

Protezionismo austeritario. Stabilità dei governi e instabilità delle economie

31 Ottobre 2025 12:30
Il governo autoritario. L'estrema destra e la fine del controbilanciamento fra i poteri

Il governo autoritario. L'estrema destra e la fine del controbilanciamento fra i poteri

18 Ottobre 2025 14:00
Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio

Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio

10 Ottobre 2025 12:00
Il complotto della democrazia

Il complotto della democrazia

01 Ottobre 2025 12:30
La complicità di Stati ed imprese occidentali nei crimini sionisti

La complicità di Stati ed imprese occidentali nei crimini sionisti

29 Settembre 2025 12:30
EUROPA

"Se l'Italia entra in guerra".... un sondaggio shock del Garante agli adolescenti italiani

23397
MEDITERRANEO

Marco Travaglio - I diktat dei sconfitti

15394
RUSSIA

"Attacchi preventivi" della Nato? Il Generale Andrei Gurulëv sintetizza la pianificazione strategica russa

14832
RUSSIA

“Chiamate i paramedici”. La risposta Maria Zakharova a Kallas sui presunti attacchi della Russia a più di 19 paesi

14561
EUROPA

Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli

11889
RUSSIA

Fuga di notizie: chi sta sabotando la pace in Ucraina?

11847
EUROPA

L'ammiraglio Dragone al Financial Times: "La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia"

11618
RUSSIA

La guerra degli zombie europei alla Russia

11010
AMERICA LATINA

La Spagna condanna le minacce di Trump contro il Venezuela

EUROPA

Szijjarto accusa: "A Bruxelles corruzione come a Kiev"

RUSSIA

Ue: Stop Definitivo al Gas Russo Entro il 2027

CINA

Pechino: "I complici dell'indipendenza di Taiwan che perseguitano i coniugi della Cina continentale saranno puniti"

Lavrov: "Senza la regola del consenso, l'OSCE perderà la sua ragione d'essere"

AMERICA LATINA

Petro esorta Zelensky a liberare i mercenari colombiani “ingannati”

RUSSIA

Ex ministro Kuleba: Ucraina deve accettare un "accordo che a nessuno piacerà" per evitare il collasso

EUROPA

Sogno Georgiano avvia azione legale contro la BBC

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi "I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

  • 02 Dicembre 2025 22:00
Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli

Atreju, Kiev e la "proposta" di Mieli

  • 30 Novembre 2025 10:00
La "Pipeline" degli aiuti a Kiev e il precedente dell'Afghanistan di Loretta Napoleoni La "Pipeline" degli aiuti a Kiev e il precedente dell'Afghanistan

La "Pipeline" degli aiuti a Kiev e il precedente dell'Afghanistan

  • 25 Novembre 2025 06:00
Analisi di una fake news: il caso della presunta scomparsa di Maduro di Fabrizio Verde Analisi di una fake news: il caso della presunta scomparsa di Maduro

Analisi di una fake news: il caso della presunta scomparsa di Maduro

  • 02 Dicembre 2025 17:34
La guerra degli zombie europei alla Russia di Giuseppe Masala La guerra degli zombie europei alla Russia

La guerra degli zombie europei alla Russia

  • 29 Novembre 2025 16:00
“Gaza ha vinto”. Dal restiamo umani, al restiamo utili... di Michelangelo Severgnini “Gaza ha vinto”. Dal restiamo umani, al restiamo utili...

“Gaza ha vinto”. Dal restiamo umani, al restiamo utili...

  • 02 Dicembre 2025 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità   Una finestra aperta Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

  • 03 Dicembre 2025 12:00
Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

  • 28 Novembre 2025 23:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? di Raffaella Milandri Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

  • 21 Novembre 2025 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il (vero) partito della guerra di Paolo Desogus Il (vero) partito della guerra

Il (vero) partito della guerra

  • 28 Novembre 2025 15:00
Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo di Geraldina Colotti Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo

Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo

  • 30 Novembre 2025 19:00
Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO

Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO

  • 02 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo di Alessandro Mariani Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

  • 26 Novembre 2025 16:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
La rimozione dell'esistente di Giuseppe Giannini La rimozione dell'esistente

La rimozione dell'esistente

  • 03 Dicembre 2025 17:00
Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza? di Antonio Di Siena Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

  • 24 Novembre 2025 13:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La realtà è diversa dalle notizie false di Michele Blanco La realtà è diversa dalle notizie false

La realtà è diversa dalle notizie false

  • 01 Dicembre 2025 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Le 100.000 persone di San Giovanni e la censura dei padroni dell'informazione di Giorgio Cremaschi Le 100.000 persone di San Giovanni e la censura dei padroni dell'informazione

Le 100.000 persone di San Giovanni e la censura dei padroni dell'informazione

  • 01 Dicembre 2025 09:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti