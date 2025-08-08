Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

L'inno di Roger Waters alla resistenza (e perseveranza) palestinese

"Roger Waters ha una nuova canzone. Si intitola Sumud. Una ballata, ma non una semplice ballata: in realtà un Inno intramontabile alla Resistenza."

504
L'inno di Roger Waters alla resistenza (e perseveranza) palestinese

 

di Pepe Escobar Strategic Culture 

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

 

Roger Waters ha una nuovissima canzone. Si intitola Sumud. Una ballata, ma non una mera ballata qualsiasi: in realtà un Inno intramontabile alla Resistenza. D’ora in poi, questi suoni e il loro grido di battaglia dovrebbero idealmente abbracciare lo spettro globale, dal Mali a Giava, dando vita a un’Alleanza Globale di Resistenza già in germe.

Con delicatezza, quasi sussurrando, creando un'atmosfera alla Leonard Cohen, Roger introduce "Sumud" in arabo: "resistenza incrollabile". Come nella Resistenza non violenta di ogni giorno, a ogni livello, contro l'occupazione, lo sfruttamento e la colonizzazione brutale e forzata della Palestina. Ma ciò che è in gioco è ancora più grande, epico, mentre evoca come "le voci si uniscano in armonia" fino a culminare in un coro catartico e positivo. Resistere all'ingiustizia, concettualmente, dovrebbe implicare l'impegno profondo di tutti noi.

Roger rievoca i martiri da Rachel Corrie a Marielle Franco – “oh my sisters / help me to open their eyes” ["oh sorelle mie / aiutami ad aprire i loro occhi"] – colmando abissi " attraverso il grande divario "fino a raggiungere uno stato di consapevolezza, mentre "la ragione raggiunge la maturità".

Il tema persistente e ipnotico di "Sumud" è la lotta per arrivare a quella fase di coscienza collettiva "quando le voci si uniscono in armonia".

Mentre "seguiamo la nostra bussola morale", le voci arriveranno inevitabilmente a "stare fianco a fianco". E "dal fiume al mare", "gente comune che resiste" può e potrà lasciare il segno.

Le lunghe nuvole nere che scendono, ancora e ancora, non intimidiscono l'intuizione di Roger. Sceglie di chiudere "Sumud" nel modo più augurale, evocando parallelismi con il Buddhismo: "Insieme, queste persone comuni / riusciranno a invertire la rotta della nave".

 

Come invertire la rotta della nave

L'idea che un collettivo di persone comuni possa riuscire a invertire la rotta dell'attuale nave degli stolti (pericolosi) non potrebbe essere più in contrasto con la demenza orchestrata dall'oligarchia del totalitarismo liberale unito al tecnofeudalesimo, totalmente fuori controllo e intenzionato a normalizzare persino genocidi e carestie forzate. Questo paradigma è progettato per intimidire, molestare, demoralizzare e distruggere proprio queste "persone comuni".

Con una semplice ballata, Roger dimostra che ribaltare il gioco potrebbe essere davvero possibile. Questa consapevolezza arriva con l'età, l'esperienza e la padronanza del proprio mestiere. Del resto, Roger, fin dagli anni '60, è una delle massime incarnazioni dell'intuizione di Shelley secondo cui i poeti sono "i legislatori ignoti del mondo".

Molti di noi hanno trascorso la gioventù incantati dall'esplorazione incessante e dalla gioia sperimentale di "Relics", "Ummagumma" o "Meddle" — ancora prima del viaggio spaziale verso "The Dark Side of the Moon". 

A più livelli, "Sumud" può essere inteso come un'eco contemporanea di —cosa altro? — l'epica esperienza trascendentale di “Echoes”, il cui testo è cruciale quanto il viaggio musicale: “Strangers passing in the street / By chance, two separate glances meet / And I am you and what I see is me / And do I take you by the hand / And lead you through the land / And help me understand the best I can?” ["Stranieri che passano per strada / Per caso, due sguardi si incontrano / E io sono te e ciò che vedo sono io / E se ti prendo per mano / E ti guido attraverso la terra / E mi aiuti a capire come meglio posso?"]

Londra alla fine degli anni '60 incontra la Resistenza Globale a metà degli anni '20: tutto ruota attorno all'interconnessione umana. E quando questa avviene, non c'è nulla di più nobile che tendere verso un fine più elevato.

È lo stesso spirito già presente in "Us and Them": "Con, senza / E chi negherà / Che è questo il motivo della lotta?"

La battaglia decisiva del nostro tempo è come invertire la rotta di una nave guidata da un culto della morte, che agisce impunemente e può scatenare un potenziale omicida pari a 12 bombe atomiche su Hiroshima su una popolazione sottoposta senza tregua ad assassinii seriali, carestie e sterminio calcolato — tutto in diretta, su ogni smartphone del mondo, e con la piena benedizione dell'Occidente collettivo.

È possibile condurre la lotta brandendo — e cantando — una ballata? Forse no. Ma è un inizio potentissimo. Resistere. Perseverare. Come fanno gli Houthi nello Yemen — osannati come eroi etici, con una chiara missione morale, dalla Maggioranza Globale. Il messaggio edificante di Roger è che un giorno, quella nave marcia affonderà. 

 

 

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Il Canada continua ad armare Israele nonostante il divieto ufficiale

Il Canada continua ad armare Israele nonostante il divieto ufficiale

04 Agosto 2025 22:55
Elena Basile - L'ipocrisia impera

Elena Basile - L'ipocrisia impera

02 Agosto 2025 12:00
Alessandro Orsini - Chasiv Yar e le previsionioni di Giorgia Melina

Alessandro Orsini - Chasiv Yar e le previsionioni di Giorgia Melina

02 Agosto 2025 11:00
Andrea Zhok - Perché non ha (mai) senso parlare di un'Italia "con o senza l'Europa"

Andrea Zhok - Perché non ha (mai) senso parlare di un'Italia "con o senza l'Europa"

02 Agosto 2025 11:00
Pepe Escobar - Volpi cinesi, squali americani, roditori europei

Pepe Escobar - Volpi cinesi, squali americani, roditori europei

01 Agosto 2025 17:00
La Gran Bretagna e il Mar Caspio: l'isola letale per il mare

La Gran Bretagna e il Mar Caspio: l'isola letale per il mare

31 Luglio 2025 16:27
Jeremy Corbyn - Labour ha fallito, la gente chiede una svolta: la realizzeremo

Jeremy Corbyn - Labour ha fallito, la gente chiede una svolta: la realizzeremo

31 Luglio 2025 15:40
Riceveranno gli europei una visita del “signor Oreshnik”?

Riceveranno gli europei una visita del “signor Oreshnik”?

31 Luglio 2025 12:00
RUSSIA

Sulla parola russa “ukokošit” sconosciuta alla corrispondente di Repubblica

27633
EUROPA

La possibile provocazione armata contro la Russia che renderebbe inevitabile la guerra

19047
ASIA

L'accerchiamento della Russia con le colonie caucasiche (e centroasiatiche)

16212
MEDITERRANEO

7 Ottobre 2023. Un soldato israeliano rivela uno "strano ordine" per annullare le pattuglie di confine di Gaza

13095

Sull'intervista di Repubblica a Liliana Segre: "L’umanità o è per tutti o è per nessuno"

11926

Alessandro Orsini - Chasiv Yar e le previsionioni di Giorgia Melina

11290
EUROPA

"Intelligenza dirompente”. La scienza è bellezza

9877

Se Mario Monti cita la "paura della paura"

9766
EUROPA

Lukashenko: "Trump ha ragione a mettere in ginocchio l'Europa"

CINA

La Cina è "sconvolta e delusa" dalle sanzioni USA all'Autorità Nazionale Palestinese

MEDITERRANEO

Hamas: il viaggio di Witkoff a Gaza uno "spettacolo di propaganda"

RUSSIA

Lavrov invita l'autoproclamato presidente siriano Al-Shaara al vertice Russia-Lega araba

MEDITERRANEO

A luglio, le milizie governative siriane hanno torturato a morte otto detenuti

ASIA

L'inazione araba favorisce i crimini israeliani a Gaza: Sayyed al-Houthi

MEDITERRANEO

Ex istruttrice dell'esercito israeliano assunta come nuova "“responsabile della lotta all’odio" di TikTok

ASIA

Gli USA impongono all'Iran le sanzioni più severe degli ultimi sette anni

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

  • 21 Luglio 2025 18:00
"Online Safety Act": come Londra militarizzerà internet in controllo sociale di Loretta Napoleoni "Online Safety Act": come Londra militarizzerà internet in controllo sociale

"Online Safety Act": come Londra militarizzerà internet in controllo sociale

  • 08 Agosto 2025 16:00
Cyberdisastro per la Difesa francese (ed europea) di Giuseppe Masala Cyberdisastro per la Difesa francese (ed europea)

Cyberdisastro per la Difesa francese (ed europea)

  • 31 Luglio 2025 17:00
Lenticchie e acqua fresca per le retrovie di Gaza di Michelangelo Severgnini Lenticchie e acqua fresca per le retrovie di Gaza

Lenticchie e acqua fresca per le retrovie di Gaza

  • 08 Agosto 2025 16:00
"Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente "Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente

"Generazione Antidiplomatica" - Trump: il volto arrogante dell'impero decadente

  • 10 Luglio 2025 15:07
Dialogo politico tra la Cina e l'Italia: focus su cooperazione bilaterale e difesa del multilateralismo   Una finestra aperta Dialogo politico tra la Cina e l'Italia: focus su cooperazione bilaterale e difesa del multilateralismo

Dialogo politico tra la Cina e l'Italia: focus su cooperazione bilaterale e difesa del multilateralismo

  • 24 Luglio 2025 15:30
La crescita cinese guidata dall'innovazione prende slancio La crescita cinese guidata dall'innovazione prende slancio

La crescita cinese guidata dall'innovazione prende slancio

  • 29 Luglio 2025 18:00
Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta

Dentro il cuore logistico della Nuova Via della Seta

  • 20 Luglio 2025 19:00
Virus del Nilo e il vaccino pronto (per ora) per i cavalli di Francesco Santoianni Virus del Nilo e il vaccino pronto (per ora) per i cavalli

Virus del Nilo e il vaccino pronto (per ora) per i cavalli

  • 02 Agosto 2025 12:00
Smascherare i miti: sei falsità sui Nativi Americani da sfatare di Raffaella Milandri Smascherare i miti: sei falsità sui Nativi Americani da sfatare

Smascherare i miti: sei falsità sui Nativi Americani da sfatare

  • 24 Luglio 2025 08:30
L' anticlericalismo "woke" di chi si accorge oggi di Gaza di Francesco Erspamer  L' anticlericalismo "woke" di chi si accorge oggi di Gaza

L' anticlericalismo "woke" di chi si accorge oggi di Gaza

  • 04 Agosto 2025 12:00
Se Mario Monti cita la "paura della paura" di Paolo Desogus Se Mario Monti cita la "paura della paura"

Se Mario Monti cita la "paura della paura"

  • 04 Agosto 2025 20:00
Cuba non si arrende, non si vende, e non è negoziabile”. Incontro a Roma con Gerardo Hernández, uno dei Cinque eroi cubani di Geraldina Colotti Cuba non si arrende, non si vende, e non è negoziabile”. Incontro a Roma con Gerardo Hernández, uno dei Cinque eroi cubani

Cuba non si arrende, non si vende, e non è negoziabile”. Incontro a Roma con Gerardo Hernández, uno dei Cinque eroi cubani

  • 30 Giugno 2025 04:00
Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO? Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

  • 05 Agosto 2025 08:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
Xi incontra i leader dell'UE a Pechino di Gao Jian Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

  • 26 Luglio 2025 14:58
Resistenza e Sobrietà di Alessandro Mariani Resistenza e Sobrietà

Resistenza e Sobrietà

  • 02 Maggio 2025 11:30
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Sulla parola russa “ukokošit” sconosciuta alla corrispondente di Repubblica di Marinella Mondaini Sulla parola russa “ukokošit” sconosciuta alla corrispondente di Repubblica

Sulla parola russa “ukokošit” sconosciuta alla corrispondente di Repubblica

  • 02 Agosto 2025 12:00
L'Occidente spettatore del genocidio. I crimini contro l'umanità coperti dall'assistenza dei governi di Giuseppe Giannini L'Occidente spettatore del genocidio. I crimini contro l'umanità coperti dall'assistenza dei governi

L'Occidente spettatore del genocidio. I crimini contro l'umanità coperti dall'assistenza dei governi

  • 28 Luglio 2025 08:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti di Michele Blanco Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti

Una necessità irrinunciabile: nuovi partiti socialisti

  • 02 Agosto 2025 13:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40
50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà di Fabrizio Verde 50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

  • 08 Agosto 2025 17:06

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti