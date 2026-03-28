L'Iran afferma di aver colpito un caccia F-16 USA

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha riferito di aver colpito un caccia F-16 statunitense e un drone d'attacco MQ-9 Reaper.

In una dichiarazione trasmessa dalla rete televisiva statale IRIB, l'IRGC ha affermato di aver lanciato attacchi missilistici e con droni contro "industrie pesanti" israeliane e statunitensi. Durante l'operazione, droni e caccia "nemici" hanno attaccato i lanciatori di missili iraniani, ma la difesa aerea iraniana ha respinto l'aggressione e abbattuto un MQ-9 sopra la città iraniana di Shiraz, oltre a colpire e danneggiare un caccia F-16 nella provincia meridionale di Fars "prima che atterrasse in uno degli aeroporti sauditi", si legge nella dichiarazione.

"Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha ammesso l'impatto e la distruzione totale di questo caccia", ha affermato la forza militare d'élite del Paese persiano. Tuttavia, le forze armate statunitensi non hanno ancora confermato ufficialmente tale informazione..

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