L'Iran riapre lo Stretto di Ormuz dopo la tregua in Libano

A seguito dell’accordo di tregua tra Israele e Libano, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha annunciato che lo Stretto di Ormuz è aperto alle navi commerciali “per il resto del periodo di cessate il fuoco”.

“In linea con la tregua in Libano, si dichiara completamente aperto il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Ormuz per il resto del periodo di tregua, lungo la rotta coordinata già annunciata dall'Organizzazione dei Porti e degli Affari Marittimi della Repubblica Islamica dell'Iran”, ha pubblicato venerdì su X.

In precedenza, il Ministero degli Esteri iraniano aveva dichiarato di aver accolto con favore l'annuncio del cessate il fuoco nella nazione araba, sottolineando che Teheran “ha costantemente sottolineato l'imperiosa necessità di un cessate il fuoco simultaneo in tutta la regione, compreso il Libano”.

Giovedì a Washington, Israele e Libano hanno concordato la cessazione delle ostilità per una tregua di 10 giorni.

Da parte sua, Trump ha commentato l'annuncio di Teheran, ringraziando la nazione persiana per la misura. “L'Iran ha appena annunciato che lo stretto di Ormuz è completamente aperto e pronto per il libero passaggio. Grazie!”, ha scritto su Truth Social.

Blocco dello Stretto di Hormuz. Dopo l'inizio dell'aggressione congiunta di Stati Uniti e Israele, la Repubblica Islamica dell'Iran ha bloccato quasi completamente lo Stretto di Hormuz, un'importante rotta marittima attraverso la quale transita circa il 20% di tutto il petrolio e il gas commercializzati nel mondo. Da parte loro, le forze statunitensi hanno avviato lunedì il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata o in uscita dai porti iraniani.

La riapertura di questa via marittima strategica è stata confermata venerdì dal ministro degli Affari esteri iraniano, Seyed Abás Araqchi, il quale ha sottolineato che le operazioni marittime sarebbero riprese in modo sicuro sotto la supervisione iraniana.

“In linea con la tregua in Libano, si dichiara totalmente aperto il passaggio di tutte le navi mercantili attraverso lo Stretto di Ormuz per il resto del periodo di tregua [tra Iran e Stati Uniti]”, ha annunciato Araqchi sul suo account X. Ha precisato che le navi continueranno a utilizzare la rotta “coordinata e già annunciata” dall’Organizzazione dei porti e degli affari marittimi dell’Iran.

Divieto per le navi militari. A questo proposito, un'alta autorità militare, in dichiarazioni all'agenzia di stampa dell'Iranian Radio and Television (IRIBI), ha indicato che solo le imbarcazioni non militari possono transitare sulle rotte designate e con l'autorizzazione della Forza Navale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (CGRI) dell'Iran. Tali imbarcazioni devono circolare esclusivamente lungo la rotta stabilita dall'Organizzazione dei porti e degli affari marittimi dell'Iran, ha sottolineato.

La condizione iraniana. In una delle sue richieste, l'Iran aveva subordinato la fine delle restrizioni al passaggio attraverso il corridoio marittimo all'entrata in vigore di un cessate il fuoco in Libano e alla cessazione degli attacchi israeliani contro questo Paese arabo.