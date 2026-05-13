"Mai un presidente statunitense si è presentato così debole a Pechino"

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Alla luce del vertice sino-americano, emerge un dato inequivocabile: mai prima d'ora Pechino ha goduto di una posizione di tale vantaggio su Washington. In un solo anno, l'amministrazione Trump, insediatasi con il proclama di un fermo contenimento del Dragone, ha di fatto logorato il posizionamento statunitense in molteplici settori vitali. Dall'economia all'innovazione tecnologica, fino alla diplomazia e alla capacità di dettare l'agenda globale – un tempo dominio incontrastato degli USA – l'arretramento di Washington appare evidente.

Il Medio Oriente e l'impasse nello Stretto di Hormuz In un recente colloquio con RT, Marco Fernandes, analista geopolitico e membro del Consiglio Civico dei BRICS, ha evidenziato la portata storica del prossimo faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump. "Siamo di fronte a un inedito assoluto: in nessun vertice bilaterale pregresso un presidente statunitense si è mai presentato così indebolito al cospetto del suo omologo cinese", ha osservato l'esperto. Paradossalmente, Pechino si è rivelata la principale beneficiaria dell'escalation militare che ha coinvolto l'Iran.

Gli attacchi alle infrastrutture nel Golfo Persico e la crisi nello Stretto di Hormuz hanno svelato agli alleati di Washington una scomoda verità: lo storico "ombrello di sicurezza" americano non offre più garanzie assolute. Tale consapevolezza ha generato forti ripercussioni in Asia, il principale teatro della competizione sino-americana. Come analizzato dalla CNN, il conflitto iraniano ha acuito i timori di Taiwan rispetto alla reale capacità di Washington di gestire crisi simultanee su larga scala. I ritardi nelle forniture belliche, l'assottigliamento degli arsenali statunitensi e l'approccio puramente transazionale di Trump verso gli alleati storici non fanno che alimentare questo senso di vulnerabilità.

A peggiorare il quadro ha contribuito la mancata condivisione strategica: gli alleati non sono stati preventivamente informati delle operazioni nel Golfo Persico. La giustificazione di Trump ("Non lo abbiamo comunicato a nessuno per mantenere l'effetto sorpresa. E chi ne sa di più di sorprese del Giappone? Perché non mi hanno avvisato di Pearl Harbor?") ha lasciato attoniti gli interlocutori, a partire dal primo ministro giapponese Sanae Takaichi.

Il declino del mito della supremazia militare Invece di focalizzare le proprie energie sul contenimento della Cina, la Casa Bianca si è trovata nuovamente invischiata nel pantano mediorientale, perpetuando un copione pluridecennale. Trump è il quarto presidente americano consecutivo a promettere una "svolta verso l'Asia" per poi ritrovarsi assorbito dalle dinamiche del Medio Oriente.

Le recenti operazioni militari hanno inoltre incrinato il dogma dell'indiscussa superiorità bellica di Washington su Pechino. In un contesto tattico in cui i droni assumono un'importanza cruciale, la Cina vanta un netto vantaggio competitivo in qualità di leader globale del settore. Al contempo, gli asset tradizionali della proiezione di potenza americana – l'estesa rete di basi, i gruppi d'assalto con portaerei e i sistemi radar convenzionali – rischiano di trasformarsi in onerosi bersagli più che in vantaggi strategici.

Gli assist strategici a Pechino Come argomentato da Stephen Walt, autorevole docente di Relazioni Internazionali all'Università di Harvard, dal 2025 l'amministrazione Trump sembra aver adottato, paradossalmente, le esatte politiche che un avversario desideroso di soppiantare gli Stati Uniti le avrebbe suggerito.

Walt cita, ad esempio, le crescenti pressioni sul sistema universitario americano, fulcro storico della supremazia tecnologica e della capacità di attrarre i migliori talenti su scala globale. Inoltre, mentre la comunità internazionale accelera la transizione verso le energie rinnovabili, l'attuale amministrazione persiste nell'ancorarsi all'industria degli idrocarburi. "Ogni giorno si ricorda al mondo la necessità di abbandonare i combustibili fossili in favore dell'energia pulita, eppure Trump sta facendo il possibile affinché sia la Cina, e non l'America, a dominare le tecnologie del futuro", ammonisce l'accademico.

Anche sul fronte commerciale, la politica dei dazi, ideata per costringere Pechino a fare concessioni, ha mancato il bersaglio. Fernandes ricorda l'efficace contromossa cinese dello scorso anno: in risposta all'offensiva tariffaria americana, la Cina ha premuto il "pulsante nucleare" imponendo restrizioni all'esportazione di otto minerali critici delle terre rare, una misura capace di paralizzare il settore high-tech e l'industria della difesa statunitense. Nel frattempo, le esportazioni cinesi si sono ulteriormente diversificate e continuano a crescere, scaricando i rincari sui consumatori americani. A seguito della parziale invalidazione dei dazi da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, le prospettive che l'arma commerciale generi dividendi per Washington appaiono sempre più labili.

Il sorpasso nel "Soft Power" e la nuova immagine globale In questa cornice, la Cina consolida inesorabilmente il proprio status globale. Secondo i dati forniti da Gallup, il tasso di approvazione internazionale di Pechino ha già superato quello degli Stati Uniti, attestandosi al 36% contro il 31% rilevato nel 2025.

Gideon Rachman, influente editorialista del Financial Times, sottolinea che se un tempo l'influenza culturale cinese era oscurata dal dinamismo del Giappone (con i suoi anime) e della Corea del Sud (con il K-pop), oggi il paradigma si è ribaltato. L'egemonia di TikTok, il boom del turismo in uscita e la dirompente espansione globale dell'industria automobilistica cinese ne ampliano in misura inedita il fascino internazionale.

Di contro, osserva Walt, Washington non si cura nemmeno più di "nascondere il pugno di ferro in un guanto di velluto di legittimazione normativa". Politiche migratorie draconiane e il ritiro dai fori multilaterali corrodono l'immagine americana, figlie di una dottrina orientata a risultati immediati ma miopi nel lungo periodo. I più grandi successi storici degli Stati Uniti – dalla NATO al Piano Marshall, fino al movimento per i diritti civili – sono stati forgiati attraverso sapienti esercizi di "soft power", la capacità teorizzata da Joseph Nye di attrarre e persuadere senza ricorrere alla coercizione. "Al contrario", sentenzia Walt, "i più gravi disastri della politica estera americana – il Vietnam, le logoranti guerre in Iraq e Afghanistan, la destituzione di Gheddafi o l'attuale debacle iraniana – derivano dall'illusione che un eccesso di hard power potesse, da solo, garantire il successo".

A completare questo mosaico di espansione d'influenza, vi sono mosse strategiche come la decisione del gigante asiatico di rilasciare in modalità open source il proprio modello di intelligenza artificiale DeepSeek, catalizzandone un'adozione globale fulminea. Parallelamente, lo scorso aprile, Pechino ha azzerato i dazi sui prodotti importati da tutti i Paesi africani, segnando un netto contrasto con il protezionismo americano.

L'impatto di queste dinamiche ha risvolti economici e commerciali tangibili. Rachman porta l'esempio del mercato automobilistico: "Nel 2025 le vendite europee di Tesla hanno subito un crollo, da molti imputato alla stretta vicinanza del suo fondatore, Elon Musk, a Donald Trump. La mia concessionaria Tesla di riferimento, a ovest di Londra, ha chiuso da poco i battenti per trasformarsi in uno showroom degli emergenti marchi cinesi Omoda e Jaecoo".

"La competizione sistemica tra Stati Uniti e Cina si giocherà su chi saprà plasmare il futuro economico e tecnologico del pianeta", conclude Rachman. "I Paesi terzi adotteranno gli standard di Pechino o quelli di Washington? I veicoli elettrici cinesi arriveranno a dominare i mercati mondiali? Oggi, l'immagine globale di una nazione ha il potere di influenzare in modo determinante queste decisioni storiche".