"Non l'abbiamo mai fatto prima": il piano disperato del Sud-est asiatico per condividere l'energia

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Il mercato petrolifero è impegnato in una "corsa contro il tempo", poiché i prezzi del petrolio rischiano di raggiungere livelli catastrofici a causa della guerra con l'Iran, qualora lo Stretto di Hormuz rimanesse chiuso fino a giugno, come riportato da Bloomberg l'11 maggio, citando analisti della banca d'investimento statunitense Morgan Stanley.

Dopo l'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, oltre due mesi fa, i prezzi dei futures sul petrolio sono aumentati significativamente, ma non sono riusciti a superare i livelli registrati nel 2022 in seguito alla guerra tra Russia e Ucraina, nonostante la perdita di quasi un miliardo di barili di petrolio dovuta alla chiusura dello Stretto di Hormuz.

I prezzi sono rimasti contenuti poiché le principali nazioni importatrici di petrolio avevano aumentato le proprie riserve in previsione della guerra, e gli investitori credevano che la strategica via navigabile, attraverso la quale normalmente transita il 20% delle esportazioni mondiali di petrolio, sarebbe stata riaperta presto, hanno affermato gli analisti di Morgan Stanley in una nota.

Secondo gli analisti, l'aumento della produzione e delle esportazioni di petrolio statunitensi, unitamente alla riduzione delle importazioni dalla Cina, ha contribuito a evitare un crollo ancora più grave dei prezzi del petrolio.

"L'aumento di 3,8 milioni di barili al giorno nelle esportazioni degli Stati Uniti e il taglio di 5,5 milioni di barili al giorno nelle importazioni della Cina hanno protetto il resto del mondo da una carenza di 9,3 milioni di barili al giorno, una quantità molto significativa", hanno affermato gli analisti.

Tuttavia, una chiusura prolungata del mercato di Hormuz fino a giugno "potrebbe causare una rinnovata tensione", hanno affermato, aggiungendo che, sebbene la Cina disponga ancora di riserve significative, "la capacità degli Stati Uniti di mantenere questo elevato livello di esportazioni è difficile da valutare, ma sembra essere sotto maggiore pressione".

"Al momento, le previsioni di base di Morgan Stanley indicano che Hormuz aprirà prima che gli Stati Uniti debbano ridurre le esportazioni e la Cina debba arrestare il calo delle importazioni, ma se l'interruzione dovesse persistere, è probabile che i prezzi aumentino", ha scritto Bloomberg .

Lunedì, i future sul Brent, il benchmark globale del petrolio, sono saliti fino al 4,6% nelle prime fasi di contrattazione, raggiungendo i 105,99 dollari al barile, prima di ridiscendere sotto i 104 dollari.

L'impennata dei prezzi si è verificata dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva respinto la risposta dell'Iran alla proposta di Washington per porre fine alla guerra.

Tuttavia, gli analisti di Morgan Stanley hanno avvertito che, anche se lo stretto riaprisse domani, il tempo necessario per riavviare i giacimenti, riparare le raffinerie e organizzare le petroliere per il trasporto significa che il mercato potrebbe perdere un miliardo di barili nel 2026.

Nel frattempo, l'amministratore delegato di Saudi Aramco, Amin Nasser, ha dichiarato domenica che il mercato petrolifero globale ha perso circa 1 miliardo di barili negli ultimi 2 mesi e che ci vorrà del tempo prima che i mercati energetici si stabilizzino, anche se i flussi dovessero riprendere.

"Il nostro obiettivo è semplice: mantenere il flusso di energia, anche quando il sistema è sotto pressione", ha dichiarato Nasser a Reuters dopo che Aramco ha annunciato un aumento del 25% dell'utile netto nel primo trimestre.

Sebbene le compagnie energetiche statunitensi e saudite abbiano tratto vantaggio dalla chiusura dello stretto da parte dell'Iran, le nazioni asiatiche ne hanno subito le conseguenze, poiché la loro principale fonte di energia è stata interrotta.

Secondo quanto riportato lunedì dall'AP, le nazioni asiatiche si sono trovate a dover fare scelte difficili, tra cui "risparmiare energia a rischio di rallentare le attività economiche, dare priorità al gas per le famiglie a rischio della produzione di fertilizzanti e attingere alle riserve energetiche per un sollievo temporaneo".

"Senza una chiara prospettiva di fine, la crisi dei carburanti si sta ora propagando a macchia d'olio in tutte le economie", ha osservato l'agenzia di stampa.

I governi asiatici avevano pianificato i loro bilanci e i costi dei sussidi al carburante ipotizzando un prezzo medio del petrolio di 70 dollari al barile. Tuttavia, la guerra ha spinto il prezzo del greggio Brent fino a circa 120 dollari al barile.

Di conseguenza, i prezzi dell'energia e la chiusura dello Stretto di Hormuz sono stati temi chiave di discussione al vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) della scorsa settimana.

I leader riuniti al vertice hanno concordato di sviluppare una rete elettrica regionale e una riserva di combustibili, riducendo al contempo la dipendenza dalle importazioni di energia dall'Asia occidentale. Attualmente, l'ASEAN importa da questa regione oltre il 50% del suo petrolio greggio e il 17% del suo gas naturale.

Gli Stati membri dell'ASEAN hanno inoltre concordato un quadro regionale per la condivisione dei combustibili, nel tentativo di alleviare le difficoltà economiche causate dalla crisi energetica globale. Tuttavia, i dettagli chiave di tale quadro non sono ancora stati definiti, tra cui quali Paesi avrebbero la priorità in caso di aggravamento della crisi.

Il presidente dell'ASEAN e presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha accolto con favore l'accordo, ma ha sottolineato le difficoltà di attuazione.

“Come avviene la condivisione? Chi riceve cosa? Come si paga? Si paga? Si tratta di uno scambio? ... Non l'abbiamo mai fatto prima”, ha detto.

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