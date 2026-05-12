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Tempesta di Al-Aqsa, Israele accelera sulle esecuzioni capitali per i prigionieri palestinesi

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Tempesta di Al-Aqsa, Israele accelera sulle esecuzioni capitali per i prigionieri palestinesi

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La Knesset israeliana ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i palestinesi accusati di aver partecipato all'operazione 'Tempesta di Al-Aqsa' del 7 ottobre 2023. 

La proposta di legge è stata presentata congiuntamente dai rappresentanti del partito Sionismo Religioso del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich e dal partito di opposizione Yisrael Beytenu. 

La proposta prevede l'istituzione di un tribunale per processare circa 300 palestinesi rapiti a Gaza e detenuti dalle truppe israeliane durante il genocidio. 

La legge consentirebbe al tribunale di accusare i palestinesi di tutti i crimini pertinenti, compreso il genocidio, ai sensi della legge israeliana del 1950 per la prevenzione del genocidio. 

Tra gli altri crimini rientrerebbero il danneggiamento della "sovranità" israeliana, l'aver provocato una guerra, l'aver aiutato il nemico e il terrorismo. 

I condannati sarebbero passibili di pena di morte, una disposizione recentemente introdotta nella legislazione israeliana. 

Il ministro della Giustizia israeliano e membro del Likud, Yariv Levin, ha definito la nuova legge "uno dei momenti più importanti dell'attuale Knesset".

"Si ha la sensazione che stiamo facendo la cosa giusta trovando un modo per unirci in questo momento, anche se siamo alla vigilia delle elezioni e nonostante tutti i disaccordi esistenti", ha aggiunto. 

Simcha Rothman del partito Sionismo Religioso ha dichiarato: "Si tratta di un quadro storico volto a rendere giustizia e a portare a processo i terroristi che hanno perpetrato il peggior massacro nella storia dello Stato".

Yulia Malinovsky di Yisrael Beytenu ha affermato che "questi saranno i processi dei nazisti moderni e passeranno alla storia".

Sono emerse numerose prove sull'attuazione da parte di Israele della Direttiva Annibale del 7 ottobre, una misura adottata per impedire la cattura di cittadini israeliani. Ciò ha portato a numerosi casi in cui l'esercito israeliano ha ucciso i propri cittadini. 

Gran parte di queste prove sono state citate dai media ebraici. 

Secondo quanto confermato da diverse testimonianze, elicotteri e carri armati israeliani hanno aperto il fuoco indiscriminatamente sugli insediamenti presi d'assalto dai combattenti di Hamas quel sabato, causando distruzione e numerose vittime .

Dall'inizio del genocidio a Gaza sono emersi inoltre diversi rapporti che rivelano come le autorità israeliane abbiano ignorato molteplici avvertimenti riguardo all'Operazione Inondazione di Al-Aqsa.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha costantemente bloccato la formazione di una commissione d'inchiesta statale sulla questione. 

Il voto della Knesset di lunedì arriva a poche settimane dall'approvazione da parte di Israele di una legge che autorizza l'esecuzione dei prigionieri palestinesi. 

Il disegno di legge sull'esecuzione capitale ha superato la seconda e la terza lettura nella tarda serata del 30 marzo.

Le esecuzioni saranno applicate solo ai palestinesi che compiono attacchi mortali contro gli israeliani, e non ai soldati o ai coloni israeliani responsabili di crimini di guerra.

La legge prevede che le esecuzioni possano essere effettuate in tempi brevi e in condizioni di detenzione rigorose, tra cui isolamento e accesso limitato alla difesa legale. Secondo il disegno di legge, le esecuzioni avverranno tramite impiccagione. 

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, che ha assunto il controllo del sistema carcerario con l'avvento al potere del governo Netanyahu, aveva a lungo sostenuto l'esecuzione dei palestinesi.

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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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