Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Malcolm X: il grido della colonia interna nel cuore dell'imperialismo

2287
Malcolm X: il grido della colonia interna nel cuore dell'imperialismo

 

di Geraldina Colotti per l'AntiDiplomatico

Il 21 febbraio 1965, 61 anni fa, veniva assassinato a New York il rivoluzionario Malcolm X. La sua eredità è lungi dall'essere confinata al passato; è una chiave di lettura indispensabile per comprendere le dinamiche di oppressione negli Stati Uniti contemporanei. La figura di El-Hajj Malik El-Shabazz, conosciuto nel mondo come Malcolm X, si erge come uno spartiacque nel panorama politico e ideologico del XX secolo. Lungi dall'essere semplicemente un'icona del nazionalismo nero, la sua evoluzione intellettuale e la sua critica radicale al sistema statunitense offrono una delle letture antimperialiste più penetranti del conflitto di classe, un'analisi che mantiene una sorprendente e drammatica attualità.

Il pensiero maturo di Malcolm X non può essere ridotto a una questione razziale, ma costituisce una teoria del conflitto di classe in chiave internazionalista. Egli fu il pensatore che seppe mettere a nudo la democrazia borghese statunitense, rivelando il nesso strutturale tra il razzismo interno e l'imperialismo globale. Per i comunisti, la sua eredità è cruciale perché ha portato l'analisi materialista, spesso teorica e distante, al centro della carne sociale, definendo il ghetto afroamericano non come un semplice quartiere degradato, ma come una "colonia interna".

Questa definizione è il punto di partenza della sua rottura: se il ghetto è una colonia, gli afrodiscendenti non lottano solo per i "diritti civili" all'interno del sistema (come faceva una parte del Movimento per i Diritti Civili), ma per i "diritti umani" e la liberazione nazionale in senso, per quel tempo, "terzomondista", come tutti i popoli oppressi dalle potenze coloniali e neocoloniali. La sua strategia non puntava all'integrazione nell'ordine borghese bianco, ma alla sua distruzione, sostituendola con un'autodeterminazione politica ed economica che poneva il popolo nero come avanguardia rivoluzionaria. La sua filosofia incarnava l'idea che la decolonizzazione non fosse un fenomeno geograficamente limitato, ma un processo globale che doveva inevitabilmente coinvolgere anche i centri del potere imperiale.

Nella sua visione, la borghesia statunitense utilizzava il razzismo come lo strumento più potente per la divisione della classe lavoratrice: la soppressione del nero non era un accidente morale, ma un imperativo economico per mantenere bassi i salari e frammentare la coscienza di classe. Un'analisi che, sebbene non sempre esplicitata nei termini ortodossi del marxismo, ne condivide la matrice materialista: la condizione di oppressione è determinata dai rapporti economici e dalla struttura del potere, non dalla mera morale. Il razzismo strutturale funge da meccanismo di super-sfruttamento e controllo sociale essenziale per la riproduzione capitalista.

Il pensiero di Malcolm X, filtrato attraverso l'eredità del Black Power e l'analisi della "colonia interna" e del "prigioniero politico", ha trovato risonanza in Europa e in Italia, agendo come una potente lente critica per una parte della sinistra rivoluzionaria. In particolare, il suo lascito è filtrato nei dibattiti della sinistra extraparlamentare italiana del secolo scorso, fornendo ispirazione per l'analisi e la prassi di gruppi come i Nuclei Armati Proletari (NAP), che hanno cercato di applicare l'idea della "colonia interna" e della guerriglia urbana al contesto delle carceri e dei margini sociali italiani.

Questa influenza si è manifestata come un'ispirazione ideologica e pratica per comprendere e radicalizzare la lotta di classe nel contesto occidentale. Il libro di Pasquale Abatangelo, guerrigliero dei NAP prima e poi militante delle Brigate Rosse, "Correvo pensando ad Anna", così come il docu-film basato sul libro, ne dà ampiamente conto.

È qui che l'esperienza afro-statunitense è diventata un modello analitico: se gli afrodiscendenti erano la "colonia interna" degli USA, i gruppi emarginati d'Europa – il proletariato urbano extralegale, i carcerati, i disoccupati del Sud – potevano essere letti come la "colonia interna" dello Stato borghese italiano. L'analisi del razzismo e del colonialismo è stata in parte rielaborata come analisi dell'oppressione di classe subita dagli strati più bassi del proletariato.

Oggi, di fronte all'avanzata del neoliberismo selvaggio e alla repressione di carattere globale, l'urgenza dell'antimperialismo di Malcolm X non è diminuita. La sua analisi sulla colonizzazione interna acquista oggi nuova vigenza. Gli stati capitalisti hanno trasformato i migranti del Sud globale in un esercito industriale di riserva permanente, privato di diritti e sottoposto a nuove forme di schiavitù.

Non si tratta solo di sfruttamento economico, ma di una strategia politica di segmentazione del mercato del lavoro: il sistema utilizza la condizione di illegalità o precarietà del migrante per abbassare i salari generali e, fondamentalmente, per fratturare l'unità della classe operaia. Alimentando la competizione e l'odio tra i penultimi e gli ultimi della catena produttiva, la borghesia riesce a far sì che la rabbia sociale si diriga orizzontalmente verso l'oppresso e non verticalmente verso il capitale, garantendo così la riproduzione del sistema attraverso la divisione della nostra classe.

Partire da Malcolm X, dal suo appello all'unità dei popoli oppressi, anche al di fuori del contesto statunitense, significa accettare la sfida di una lotta che non è nazionale, ma di classe globale, e che deve affrontare il potere imperialista ovunque si manifesti. La lotta continua, e la voce di Malcolm X rimane una guida indispensabile per tutti coloro che credono in un mondo liberato dall'oppressione e dallo sfruttamento. Il suo spirito, come quello di Frantz Fanon e Patrice Lumumba, rivive nelle lotte anticolonialiste di nuove avanguardie, che oggi rispondono all'appello dell'Internazionale Antifascista lanciato dal Venezuela bolivariano, che rinnova il suo sogno e la resistenza antimperialista nel mondo.

 

Geraldina Colotti

Geraldina Colotti

Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

I “pruriti atomici” della Kiev nazigolpista in una guerra che non ha più senso

I “pruriti atomici” della Kiev nazigolpista in una guerra che non ha più senso

25 Febbraio 2026 23:09
"Gli ebrei sono al di sopra della legge": il video del ministro israeliano che sgombera i palestinesi

"Gli ebrei sono al di sopra della legge": il video del ministro israeliano che sgombera i palestinesi

25 Febbraio 2026 17:16
Cuba, il blocco Usa ruba il futuro ai bambini malati di cancro

Cuba, il blocco Usa ruba il futuro ai bambini malati di cancro

25 Febbraio 2026 16:43
Messico-Cuba, ponte di solidarietà: oltre 1.100 tonnellate di aiuti in viaggio verso l'isola

Messico-Cuba, ponte di solidarietà: oltre 1.100 tonnellate di aiuti in viaggio verso l'isola

25 Febbraio 2026 15:50
Da Gandhi a Modi: Il radicale cambio di rotta dell'India nei confronti di Israele

Da Gandhi a Modi: Il radicale cambio di rotta dell'India nei confronti di Israele

25 Febbraio 2026 12:00
“Grande Israele”: da visione ideologica a realtà politica sempre più concreta

“Grande Israele”: da visione ideologica a realtà politica sempre più concreta

25 Febbraio 2026 07:00
Merz a Pechino: perché la Germania torna a guardare alla Cina

Merz a Pechino: perché la Germania torna a guardare alla Cina

25 Febbraio 2026 07:00
Gaza, il piano Trump tra stablecoin e dati biometrici

Gaza, il piano Trump tra stablecoin e dati biometrici

25 Febbraio 2026 07:00
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

13595
EUROPA

Dieci anni di carcere per un intervento accademico: il caso del professor Alexander Gaponenko in Lettonia

11969
NORD-AMERICA

Epstein. Oltre la fratria e l’eugenetica: il potere ha nomi, soldi e catene di comando

10760
ASIA

Guerra Iran-USA: Khamenei prepara la successione ma Trump teme la balistica iraniana

10173
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

9013
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

8878
EUROPA

Andrea Zhok - La catastrofe europea e le sue Cassandre

8302
ASIA

L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

8033
RUSSIA

Russia e Vietnam discutono del rafforzamento della partnership strategica

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

ASIA

L'allarme di Teheran: "Le politiche espansionistiche di Israele minacciano l'intera Asia occidentale"

ASIA

Starlink nel bagaglio diplomatico: Il misterioso sequestro all'aeroporto di Teheran

EUROPA

Ex premier ucraino: "Kiev userebbe immediatamente armi nucleari se ne entrasse in possesso"

EUROPA

"Voglio una data". La doccia fredda di Von Der Leyen a Zelensky

AFRICA

Accordo Israele-Somaliland: base militare nel Golfo di Aden e il piano per sfollare i palestinesi da Gaza

ASIA

Missili cinesi 'impossibili da intercettare' per l'Iran: l'accordo segreto che spaventa le portaerei USA

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità di Fabrizio Verde Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

  • 21 Febbraio 2026 15:25
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti