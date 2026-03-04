Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • CINA

Mondo Cina: economia aperta e condivisione delle opportunità

335
Mondo Cina: economia aperta e condivisione delle opportunità

 

Ogni primavera, la “Doppia Sessione” di Pechino rappresenta uno dei momenti più rilevanti della vita politica ed economica cinese. Con la riunione annuale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese e dell’Assemblea Popolare Nazionale, la leadership del Paese definisce priorità, indirizzi e strumenti di medio-lungo periodo che vanno ben oltre i confini nazionali.

L’edizione di quest’anno si apre in un contesto internazionale segnato da una crescente incertezza strutturale: rallentamento della crescita economica globale, tensioni geopolitiche persistenti, guerre, frammentazione delle catene del valore, politiche di “de-risking” e rilocalizzazione selettiva – è il ritorno esplicito, oramai prolungato, a politiche industriali e tecnologiche difensive, soprattutto nelle economie avanzate. Processi che, nel loro insieme, stanno ridefinendo le modalità stesse dell’integrazione economica globale. 

È proprio in questo quadro che Pechino continua a ribadire un messaggio chiave: lo sviluppo va perseguito attraverso l’apertura, la cooperazione e la condivisione delle opportunità.

Negli ultimi anni, la Cina ha insistito su un concetto centrale: la modernizzazione cinese è anche un percorso di integrazione crescente nell'economia mondiale, che, per mezzo delle politiche di riforma ed apertura dei mercati, contribuisce a stabilizzare i cicli economici ed orientare lo sviluppo di qualità. L’apertura cinese, dunque, viene intesa come costruzione di un ecosistema economico più stabile, prevedibile e orientato al lungo periodo, e non semplicisticamente come accesso ai mercati. Stiamo parlando di governo dello sviluppo, non di imposizioni di un unico modello, né di formule prestabilite. È una logica che richiama l’idea secondo cui l’armonia nasce dalla capacità di tenere insieme le differenze, evitando i rischi di uniformizzazione.

In questo senso, la Doppia Sessione è attesa per confermare una linea di continuità: sostegno alla domanda interna – anche attraverso politiche di redistribuzione e rafforzamento del consumo urbano, in un quadro di politiche fiscali più proattive e orientate alla stabilizzazione della crescita – e accelerazione dell’innovazione tecnologica nei settori strategici, dall’intelligenza artificiale alla transizione energetica, oltre all’attrazione di investimenti esteri di qualità e alla difesa del multilateralismo economico. Ciò avviene in un passaggio particolarmente rilevante per la Repubblica popolare, che coincide con l’avvio del nuovo ciclo di pianificazione legato al 15° Piano Quinquennale (2026–2030). In questo contesto, è atteso un ulteriore miglioramento dell’ambiente per gli investitori, con ulteriori aperture mirate nei servizi, nella finanza e nell’industria avanzata. Al riguardo, possiamo ricordare il Piano d’azione 2025 per la stabilizzazione degli investimenti esteri, che prevede maggiore accesso ai servizi, semplificazioni regolatorie e incentive alla presenza di multinazionali e headquarter globali, nonché nuove iniziative che puntano ad ampliare l’apertura nei servizi ad alto valore aggiunto – telecomunicazioni, sanità, digitale – e a rafforzare l’integrazione finanziaria, anche attraverso la liberalizzazione parziale dei mercati dei capitali e programmi dedicati agli investitori esteri.  

Si tratta di una risposta strutturale a un mondo sempre più segnato da blocchi contrapposti e da politiche industriali aggressive, a cui la Cina non è disponibile ad aderire. Le indicazioni emerse recentemente suggeriscono un rafforzamento di quattro direttrici: innovazione tecnologica, stabilità macroeconomica, controllo dei rischi e sviluppo di nuovi motori di crescita. 

Uno dei temi ricorrenti nel discorso cinese, inoltre, è quello della “condivisione delle opportunità di sviluppo”. In termini concreti, questo si traduce nella disponibilità a mantenere aperti i canali commerciali, industriali e finanziari con il Sud globale, ma anche con l’Europa e con quei partner disposti a muoversi fuori da una logica puramente conflittuale. Molto probabilmente Pechino punterà ancor di più su co-sviluppo industriale e infrastrutturale, in cui la cooperazione tende a privilegiare la creazione di capacità produttive locali, piuttosto che relazioni puramente “estrattive”. In altre parole, siamo di fronte a un’impostazione che riflette una diversa concezione dello sviluppo, meno centrata sulla dipendenza e più sulla costruzione di capacità autonome. Mentre molte economie stanno ridefinendo le proprie strategie in chiave difensiva, la Cina cerca di proporsi come fattore di stabilizzazione, come un grande mercato di sbocco, come un nodo centrale delle catene industriali e come un attore disposto a sostenere infrastrutture, investimenti produttivi e cooperazione tecnologica.

La Doppia Sessione diventa pertanto un momento di allineamento tra gli obiettivi interni e il ruolo internazionale della Cina, in cui la narrazione dell’economia aperta è parte di una visione di lungo periodo che mira a conciliare la sicurezza economica e la crescita di qualità con l’integrazione globale. A differenza delle declinazioni occidentali, sempre più orientate alla riduzione delle interdipendenze, la sicurezza economica cinese implica una maggiore capacità di gestirle e stabilizzarle – in una parola “governarle”. Per Pechino apertura e sicurezza non sono in contrapposizione, in quanto l’interdipendenza può essere regolata per il bene comune.

In un sistema internazionale sempre più segnato da logiche di blocco e che sembra avviarsi verso una nuova fase di competizione sistemica, la Doppia Sessione offre un’indicazione solo apparentemente controcorrente: la crescita è sempre il risultato di un processo negoziato e condiviso, e mai un gioco a somma zero.

Implicitamente, emerge un’idea di ordine internazionale meno fondata sulla contrapposizione tra blocchi e più su una configurazione policentrica, in cui l’interdipendenza viene sostenuta e governata. Ed è proprio su questa idea – sviluppo condiviso, apertura regolata, cooperazione pragmatica – che la Doppia Sessione di marzo offrirà indicazioni utili per l’economia globale nel suo complesso. Resta da vedere quanto il resto del mondo sia disposto – e soprattutto capace – a muoversi in questa direzione.

L'autore Fabio Massimo Parenti è professore associato di studi internazionali e Ph.D. in Geopolitica e Geoeconomia

Fabio Massimo Parenti

Fabio Massimo Parenti

L'autore Fabio Massimo Parenti è professore associato di studi internazionali, Ph.D. in Geopolitica e Geoeconomia e membro di Earth Charter International China.
Le sue ultime pubblicazioni sono: La via cinese. Sfida per un futuro condiviso, Meltemi, 2023; Chinese Way: Overcoming Challenges for a Shared Future (English Edition), 2024

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

L'attacco illegale contro l'Iran: cosa resta dell'ONU (di J. Sachs e S. Fares)

L'attacco illegale contro l'Iran: cosa resta dell'ONU (di J. Sachs e S. Fares)

03 Marzo 2026 17:20
Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

03 Marzo 2026 16:23
Non è solo Iran: perché l'attacco di Trump punta dritto al cuore della Cina

Non è solo Iran: perché l'attacco di Trump punta dritto al cuore della Cina

03 Marzo 2026 09:30
La Nuova Logica Pericolosa della Guerra contro l’Iran e l’Ombra sulla Palestina

La Nuova Logica Pericolosa della Guerra contro l’Iran e l’Ombra sulla Palestina

03 Marzo 2026 08:00
Venti di guerra dalla Conferenza di Monaco. Le solite chiacchere o qualcosa di più?

Venti di guerra dalla Conferenza di Monaco. Le solite chiacchere o qualcosa di più?

02 Marzo 2026 15:26
I perché non detti dell'aggressione USA contro l'Iran

I perché non detti dell'aggressione USA contro l'Iran

02 Marzo 2026 15:19
Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

01 Marzo 2026 20:00
La storia assolverà Cuba: negli occhi del Che l’esistenza sovrana del popolo cubano che resiste

La storia assolverà Cuba: negli occhi del Che l’esistenza sovrana del popolo cubano che resiste

01 Marzo 2026 18:35
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Guerra all’Iran. Spagna non concede basi militari. Trump: “Interrompere tutti i rapporti commerciali” con Madrid

67157
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

32026
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

23974
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

23527
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

17826
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15258
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

14641
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

13688

Trump attacca Biden e Zelensky

ASIA

Un drone iraniano colpisce con successo il complesso dell'ambasciata USA in Kuwait

ASIA

La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

ASIA

"Atto spregevole": Cuba esprime le sue condoglianze all'Iran per uccisione di Khamenei

ASIA

Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm

ASIA

Macron condanna "l'inizio della guerra", ma è pronto a "proteggere i suoi partner più stretti"

EUROPA

Orban: Ucraina sta commettendo un crimine bloccando Druzhba durante gli attacchi all'Iran

ASIA

Cuba condanna gli attacchi di Israele e USA contro l'Iran

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica di Francesco Santoianni Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

  • 01 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite di Michele Blanco Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

  • 03 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti