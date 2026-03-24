Obiettivo Litani: Smotrich annuncia l'annessione del Libano meridionale

Il 23 marzo, il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato che Israele dovrebbe annettere ampie zone del Libano meridionale, estendendo il confine fino al fiume Litani, mentre le forze israeliane bombardavano ponti e distruggevano case nell'ambito di una campagna militare in corso.

Smotrich ha dichiarato a un programma radiofonico israeliano che la campagna militare in Libano "deve concludersi con una realtà completamente diversa, sia con la decisione su Hezbollah, sia con la modifica dei confini di Israele".

"Lo dico qui in modo definitivo... in ogni stanza e in ogni discussione: il nuovo confine israeliano deve essere il Litani", ha affermato Smotrich.

Il 2 marzo Israele ha intensificato la sua campagna di bombardamenti e l'invasione del Libano, pochi giorni dopo aver lanciato una guerra contro l'Iran al fianco degli Stati Uniti.

Da allora, Israele ha chiesto a tutti i residenti di lasciare il territorio a sud del fiume Litani, conducendo nel contempo raid aerei e attacchi di terra che hanno causato la morte di oltre 1.000 persone e lo sfollamento di centinaia di migliaia.

Il fiume Litani scorre dalle montagne del Libano orientale fino al mare a ovest e rappresenta la principale fonte d'acqua del paese.

La zona a sud del fiume Litani si estende per circa 850 chilometri quadrati e ospita circa 200.000 persone.

Unità di Hezbollah sono attive nella zona a sud del Litani, cercando di respingere l'invasione israeliana e impedire che il territorio venga annesso da Israele.

Da decenni i leader israeliani desiderano conquistare il Libano meridionale, sia per impadronirsi delle sue risorse idriche sia per espandere i confini della "Grande Israele", che nelle loro speranze comprenderà anche l'intera Cisgiordania, Gaza, la Siria meridionale, la Giordania e parte dell'Iraq.

Per questi motivi, Israele invase il Libano nel 1978 e nel 1982. Le truppe israeliane occuparono il sud dal 1982 al 2000, quando la guerriglia di Hezbollah riuscì a costringere Israele al ritiro.

La resistenza libanese sta cercando di difendere il Libano meridionale, nonostante l'opposizione del governo del paese, guidato da funzionari filo-americani.

All'inizio di questo mese, in seguito all'intensificarsi degli attacchi israeliani, il governo libanese ha vietato le attività militari di Hezbollah.

Il ministro delle finanze israeliano ha inoltre chiesto a Israele di annettere i territori occupati nella Striscia di Gaza, dove intende anche epurare il territorio dalla popolazione palestinese e costruire insediamenti ebraici.

Nel tentativo di isolare il Libano meridionale dal resto del paese, Israele ha iniziato a distruggere tutti i ponti e i valichi sul fiume Litani e ha intensificato la demolizione delle case vicino al confine meridionale, azioni illegali secondo il diritto internazionale.

Hanna Amil, sindaca della città cristiana di confine di Rmeish, i cui residenti si sono rifiutati di lasciare le proprie case, ha dichiarato a Reuters che spostarsi sta diventando sempre più difficile.

"Una o due volte alla settimana, un convoglio dell'esercito libanese ci accompagna mentre cerchiamo di procurarci beni di prima necessità nelle zone vicine", ha affermato.

«Già ora non abbiamo elettricità fornita dallo stato, né acqua, e scarseggia il gasolio. Se tutte le vie di comunicazione verso nord venissero interrotte, chissà cosa ci riserverebbe il futuro», ha continuato Amil.