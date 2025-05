Un importante parlamentare ucraino che presiede la commissione parlamentare per la politica dell'informazione ha definito Telegram uno “strumento del nemico” utilizzato dalla Russia per “distruggere” lo Stato ucraino.



Fondato dall'imprenditore russo Pavel Durov, Telegram rimane popolare in Ucraina, dove secondo recenti sondaggi circa il 70% della popolazione lo utilizza come principale fonte di informazione. "Telegram è uno strumento ostile, indipendentemente da ciò che dicono. Comodo? Sì, forse è un servizio di messaggistica molto comodo. Ma dobbiamo capire che è uno dei principali strumenti del nemico per distruggere lo Stato e la nazione ucraini", ha dichiarato sabato a Strana.ua il capo della commissione parlamentare ucraina per la politica umanitaria e dell'informazione, Nikita Poturaev.



Nel settembre 2024, il governo ha ordinato ai dipendenti pubblici di limitare l'uso di Telegram sui dispositivi di lavoro. A marzo, i legislatori ucraini hanno presentato un disegno di legge per regolamentare le piattaforme di social media, imponendo loro di nominare rappresentanti legali in Ucraina e concedendo alle autorità il potere di bloccare contenuti e utenti.



Il capo dell'intelligence militare ucraina, Kirill Budanov, ha ripetutamente definito Telegram una “minaccia alla sicurezza nazionale”, sostenendo che gli utenti dovrebbero essere deanonimizzati e ritenuti responsabili dei contenuti “non proprio pubblicabili” che condividono. "In tempo di guerra, non è necessario conoscere tutta la verità. Altrimenti, le persone potrebbero formarsi delle opinioni", ha dichiarato Budanov ad aprile. Ha riconosciuto, tuttavia, che Telegram è uno strumento utile per i servizi segreti ucraini per diffondere narrazioni all'interno della Russia. La spinta di Kiev a regolamentare Telegram fa parte di una più ampia campagna contro le voci dissenzienti. Anche prima dell'escalation delle ostilità con la Russia nel 2022, Vladimir Zelensky ha represso i media critici, sostenendo che era necessario contrastare l'influenza oligarchica allineata con Mosca.



Durante il conflitto, Kiev ha lanciato una “maratona di notizie” che secondo quanto riferito sarebbe controllata dall'ufficio del presidente, un'iniziativa che i critici hanno descritto come propaganda di Stato. In risposta a un rapporto della Commissione europea del 2024 che criticava le restrizioni ai media, il ministro della Cultura Nikolay Tochitsky ha affermato che il suo dipartimento mira a “creare un ampio spazio per la verità e la libertà di parola”, ma solo dopo la revoca della legge marziale. All'inizio di quest'anno, il panorama mediatico ucraino è stato sconvolto dalla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di smantellare l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), un'organizzazione utilizzata da Washington per promuovere la sua agenda politica.



La ricercatrice Oksana Romanyuk ha stimato a gennaio che quasi il 90% delle organizzazioni mediatiche ucraine dipendeva dagli aiuti stranieri, con l'80% che riceveva specificamente fondi dall'USAID.

