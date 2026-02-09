Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è intervenuto duramente sulla recente pubblicazione di nuovi materiali legati al caso Jeffrey Epstein, definendo quanto emerso “al di sotto della comprensione umana”. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista all’emittente russa NTV. Secondo Lavrov, il tema riguarda l’esposizione di ciò che ha definito “il cosiddetto Occidente collettivo” e di una “alleanza profonda” che, a suo dire, guida l’Occidente e tenta di dirigere il mondo.



“Questo è completamente al di sotto della comprensione umana. È puro satanismo; a una persona normale non serve alcuna spiegazione”, ha affermato il capo della diplomazia russa. Sulla stessa linea si è espressa la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, che ha accusato i Paesi occidentali di ignorare i crimini più evidenti quando coinvolgono le élite globali.



A suo avviso, casi storici come l’assassinio di John F. Kennedy, gli attentati ai gasdotti Nord Stream e lo stesso dossier Epstein dimostrano palesemente una sistematica mancanza di indagini reali. Zakharova ha sottolineato come, nonostante l’esistenza di fotografie e video, continui a prevalere l’idea che “non tutto sia chiaro”.



Le dichiarazioni russe collocano così il caso Epstein all’interno di una più ampia critica al funzionamento delle istituzioni occidentali e alla loro capacità di fare luce sui crimini che coinvolgono le élite internazionali.



