Putin: “I piani dell’Occidente per distruggere la Russia sono falliti”

Nel corso di una riunione allargata del Collegio del Ministero della Difesa, Vladimir Putin ha tracciato un bilancio politico e militare del 2025, rivendicando il fallimento totale dei piani occidentali di “distruzione” della Russia. Secondo il presidente, la precedente amministrazione statunitense guidata da Joe Biden, affiancata da élite europee definite senza mezzi termini “vassalle”, confidava in un rapido collasso dello Stato russo per trarne vantaggio strategico e storico. Quel disegno, ha affermato Putin, si è infranto contro la tenace resistenza della Russia.

Sul piano militare, Mosca sostiene di detenere l’iniziativa strategica lungo l’intera linea del fronte, con oltre 300 insediamenti liberati nel solo 2025, comprese città trasformate dal regime di Kiev in roccaforti fortificate. L’esercito russo, rafforzato dall’esperienza sul campo, starebbe accelerando l’offensiva in aree chiave, mentre l’industria della difesa ha aumentato in modo significativo capacità produttive ed efficienza tecnologica.

Ampio spazio è stato dedicato alla deterrenza strategica: Putin ha confermato l’entrata in servizio del sistema missilistico Oreshnik entro fine anno e il successo dei test di armi avanzate come il Burevestnik e il Poseidon, presentate come garanzia di parità strategica globale. In un contesto internazionale definito sempre più teso, il presidente ha accusato la NATO di alimentare l’escalation e di diffondere una “isteria” artificiale su una presunta minaccia russa all’Europa.

Pur ribadendo la preferenza per una soluzione diplomatica, Putin ha chiarito che, in assenza di negoziati seri, Mosca perseguirà i propri obiettivi con mezzi militari, inclusa l’espansione della zona di sicurezza. Un messaggio che si inserisce nella più ampia transizione verso un mondo multipolare, in cui - secondo il Cremlino - l’egemonia occidentale mostra crepe sempre più evidenti.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it