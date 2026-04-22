Putin predica cautela mentre la Russia rafforza il suo vantaggio

Nel pieno del conflitto in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha offerto una lettura lucida ma prudente degli equilibri in gioco, suggerendo che gli avversari di Mosca stiano già ragionando su come “modellare” una futura vittoria russa. Un’affermazione che riflette la percezione, sempre più diffusa anche tra i vertici russi, di un esito favorevole sul piano strategico. Le parole arrivano durante un incontro con rappresentanti municipali, in risposta all’intervento di Evgeny Chintsov, secondo cui “nessuno, nemmeno il nemico”, dubiterebbe della vittoria della Russia.

Putin ha concordato, ma ha invitato alla cautela, sottolineando come la guerra resti un processo “complesso e pericoloso”, da non semplificare con dichiarazioni premature. Pur evitando toni trionfalistici, il Cremlino ribadisce la propria determinazione a raggiungere gli obiettivi fissati fin dall’inizio dell’operazione militare. Tra questi figurano la demilitarizzazione e la “denazificazione” dell’Ucraina, la protezione delle popolazioni russofone e la garanzia di neutralità di Kiev.

A questi si sono aggiunti, nel tempo, obiettivi territoriali più concreti, come il riconoscimento delle regioni che hanno votato per l’annessione alla Russia. Proprio la questione dei territori rappresenta oggi il principale ostacolo nei negoziati, con il regime di Kiev che rifiuta di ritirare le proprie forze dalle aree contese del Donbass. Mosca, dal canto suo, continua a dichiararsi aperta a una soluzione diplomatica, ma a condizioni precise.

In assenza di un accordo, resta ferma la disponibilità a proseguire l’operazione militare fino al raggiungimento degli obiettivi. In questo quadro, le parole di Putin sembrano delineare una strategia duplice: evitare dichiarazioni eccessive sul piano pubblico, mentre sul terreno si consolida una posizione che punta a trasformare i risultati militari in vantaggio negoziale.



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