Scenari divergenti: la Cina avanza nell'economia, gli USA nelle crisi



di Alex Marsaglia

C’è un’immagine che evidenzia tutto il caos che regna nell’Occidente collettivo oggi: il dito medio di Trump alzato ad un operaio della Ford che gli dava del pedofilo in riferimento ai file Epstein. Quegli stabilimenti in decadenza, che Trump aveva promesso di rilanciare, potrebbero rappresentare la tomba del suo mandato che si sta avvitando nell’ennesima guerra nel bel mezzo della nuova rivolta interna in riferimento all’assassinio di Renee Nicole Good da parte dell’ICE.



Non solo il consenso di Trump sta scemando con l’avvicinarsi delle elezioni di Midterm, ma i dati economici dell’avversario cinese non sono per nulla incoraggianti. Infatti in questo 2026 appena iniziato i dati sulla crescita economica, produttiva e commerciale della Cina sono impressionanti: nel 2025 nonostante le tariffe imposte da Trump con la sua guerra commerciale al dragone cinese abbiano determinato un calo del 20% dell’export negli Stati Uniti, Pechino se ne è infischiata della domanda americana e ha registrato un surplus commerciale record di 1,19 trilioni di dollari. Già perché, appena voltato l’anno, mentre gli Stati Uniti erano impegnati a seguire la morale di Trump e a violare il diritto internazionale rapendo il Presidente legittimo del Venezuela Maduro, la Cina continuava incessantemente a curare i propri interessi commerciali e si lanciava in un tour dell’Africa guidato dal Ministro degli Esteri Wang Yi. Alla portavoce del Ministero veniva lasciata l’incombenza di formulare le risposte in punto di diritto internazionale agli Stati Uniti, mentre il Ministro degli Esteri cinese si preoccupava di approfondire le già consolidate relazioni africane. Questo atteggiamento, oltre ad essere rivelatore dal lato prettamente politico di calma, assertività e sicurezza tipiche di uno Stato egemonico è anche indicatore di una politica economica ben precisa: la Cina intende fare con l’Africa e il Sud Globale ciò che ha fatto a se stessa. Infatti, le relazioni economico commerciali con l’ASEAN e l’Africa sono state curate negli anni a partire dal primo decennio del nuovo millennio con un’attenta politica di investimenti al fine di incrementare spazi di mercato e spedizioni. I dati del 2019 (immagine 1) rivelavano già come durante la prima presidenza Trump la Cina avesse stabilito saldamente il controllo dell’altra area di mercato più popolosa del pianeta dopo l’Asia. Una breve infografica riassume poi gli investimenti infrastrutturali realizzati per la localizzazione industriale in questo primo ventennio degli anni 2000 (immagine 2).

Oggi il dislocamento di attività produttive, lo sviluppo commerciale e finanziario bilaterale stanno facendo dell’Africa un vero e proprio mercato in rapida crescita. I dati del 2025 sono impressionanti e vedono le esportazioni della Cina verso il continente africano crescere del 5,5% su base annua, a 3,77 trilioni di dollari, con importazioni stabili a 2,58 trilioni di dollari. Le spedizioni ai Paesi ASEAN sono incrementate del 13,4% su base annua rendendo l’Africa il più grande blocco di partner commerciali della Cina. Il dato di crescita e sviluppo è ancora più evidente da un dato che agli occidentali piace molto: le esportazioni cinesi in Africa sono aumentate del 25,8% nel solo 2025. Solo nel recente viaggio diplomatico cinese dal 7 al 12 gennaio in Etiopia, Tanzania e Lesotho la Cina ha firmato importanti contratti e memorandum d’intesa per la costruzione di impianti fotovoltaici in Egitto e Ciad in grado di generare energia a basso costo favorendo la localizzazione industriale, oltre a siglare piani di sviluppo nazionale con la Liberia. Questo senza contare i piani che l’Africa sta già portando avanti con la Russia per l’espansione dell’energia nucleare come importante vettore di localizzazione industriale e rilancio produttivo.



Il viaggio di Wang Yi si è poi concluso con una saldatura dell’asse dei BRICS definendo l’agenda 2026, l’anno di scambio popolare Cina-Africa, che prevede l’accelerazione della cooperazione pratica con l’attuazione del trattamento tariffa zero per gli scambi tra i popoli sino-africani. Tale asse prevede anche il sostegno politico cinese al Sudafrica nel ruolo di guida affidabile del continente sulla scena internazionale e la promozione del multilateralismo e della Difesa congiunta in opposizione all’egemonia statunitense. Non è nemmeno un caso che proprio in Sudafrica e proprio nel nuovo anno siano state avviate le più grandi esercitazioni delle marine militari dei BRICS a livello congiunto, con l’operazione “Volontà di Pace 2026”. L’obiettivo ufficiale di queste esercitazioni con esponenti provenienti da tutti i BRICS+ è proprio quello di curare e difendere le rotte commerciali dagli atti di pirateria e di stabilizzazione delle rotte strategiche, mentre abbiamo visto che gli Stati Uniti intendevano esercitare un blocco navale davanti alle coste del Venezuela che evidentemente sull’onda dell’esaltazione della Dottrina Donroe consideravano la loro cinquantunesima colonia. Invece, nonostante gli atti di bullismo, i commerci sono andati avanti e non solo in America Latina come abbiamo visto. La Cina si è affermata come prima potenza navale mondiale a livello civile e militare per numero di navi e lavora all’interno delle sue alleanze per poter continuare ad operare in sicurezza. I più grandi studiosi di transizioni egemoniche hanno sempre individuato questo tratto caratteristico come elemento fondamentale, rilevando come «nel corso di queste battaglie (egemoniche) gli stati fiancheggiatori videro il loro potere aumentare e la nazione marittima con la maggior potenza navale e il vantaggio geostrategico di avere un accesso privilegiato alle risorse extraeuropee diventò la nuova potenza egemonica»1.

In tutto questo l’Africa si sta strutturando grazie alla spinta sino-russa come punta di diamante del Sud Globale e sta insomma lavorando con l’aiuto dei BRICS per tornare agli africani. L’obiettivo è mettere il continente nelle condizioni di accedere ad altre fonti di finanziamento energetiche e finanziarie che contrastino con le fonti tradizionali. In un mondo che ruota attorno agli assi dell’energia, della difesa strategica e della globalizzazione vuol dire fare dell’Africa un vettore di crescita. Certamente, con un Occidente sempre più chiuso su se stesso e gli Stati Uniti impegnati a bombardare anche l’Africa (si veda il recente attacco alla Nigeria), vedremo a vantaggio di chi.



1. G. Arrighi, B.J.Silver, Caos e governo del mondo. Come cambiano le egemonie e gli equilibri planetari, Mondadori, Milano, 2003, p. 105

Alex Marsaglia Nato a Torino il 2 maggio 1989, assiste impotente per evidenti motivi anagrafici al crollo del Muro di Berlino. Laureato in Scienze politiche con una tesi sulla rivista Rinascita e sulla via italiana al socialismo, si specializza in Scienze del Governo con una tesi sulle nuove teorie dell’imperialismo discussa con il prof. Angelo d’Orsi. Redattore de Il Becco di Firenze fino al 2021. Collabora per un breve periodo alla rivista Historia Magistra. Idealmente vicino al marxismo e al gramscianesimo. Per una risposta sovranista, antimperialista e anticolonialista in Italia e nel mondo intero.