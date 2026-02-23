Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Sheinbaum sulla morte di 'El Mencho': "Nessun intervento USA, solo intelligence"

Dopo una domenica di blocchi e guerriglia urbana in diversi stati, Claudia Sheinbaum celebra il successo dell'operazione che ha neutralizzato Nemesio Oseguera Cervantes, il narcotrafficante più ricercato con una taglia da 15 milioni di dollari. Ma l'ombra della successione e le pressioni di Washington restano sullo sfondo

3113
Sheinbaum sulla morte di 'El Mencho': "Nessun intervento USA, solo intelligence"

Dopo una giornata densa e colma di violenza, interviene la presidente messicana Claudia Sheinbaum, per annunciare ufficialmente la fine di un'era criminale. Nemesio Oseguera Cervantes, meglio noto come 'El Mencho', il fondatore e leader del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), è stato ‘neutralizzato’. È morto in un’operazione condotta dalle forze speciali messicane nello Stato di Jalisco.

"Voglio fare un riconoscimento speciale alla Segreteria della Difesa Nazionale, all'Esercito messicano, alla Guardia Nazionale e all'Aeronautica. Il Messico ha Forze Armate straordinarie", ha dichiarato la presidente, celebrando il successo dell'operazione che ha messo fine alla carriera criminale del latitante più ricercato. Un omaggio doveroso, reso ancora più significativo dal prezzo pagato: alcuni effettivi, ha evidenziato la presidente, sono caduti "con molto patriottismo" durante gli scontri di domenica.

Sheimbaum ha sottolneato che l’operazione è stata condotta senza l’intervento di truppe straniere: “È molto importante dirlo. Tutte le operazioni sono condotte dalle forze federali. Non c'è alcuna partecipazione delle forze statunitensi all'operazione. C'è solo un'ampia condivisione di informazioni, come abbiamo affermato più volte", ha specificato la presidente, per poi chiarire riguardo il ruolo degli USA nella vicenda: “L'intesa con gli Stati Uniti si basa fondamentalmente sullo scambio di informazioni. In questo caso, il governo statunitense ha fornito informazioni; ha persino rilasciato una dichiarazione. Ma l'intera operazione, fin dalla sua pianificazione, è responsabilità delle forze federali, in questo caso del Ministero della Difesa Nazionale".

L'annuncio della morte, tuttavia, ha scatenato immediatamente la furia del cartello. Quella di domenica è stata una notte di terrore in diversi Stati messicani, con blocchi autostradali, veicoli dati alle fiamme e scene di guerriglia urbana. Una reazione violenta e prevedibile, che ha costretto il governo a mobilitare un centro di comando d'emergenza in coordinamento con i governatori locali. "La cosa più importante ora è garantire la pace alla popolazione in tutto il Messico", ha rassicurato Sheinbaum nel corso della conferenza, sottolineando che già da questa mattina la situazione è tornata alla normalità e le arterie stradali sono state liberate.

La figura di 'El Mencho', 59 anni, era avvolta da un alone di discrezione che lo rendeva diverso dai narcotrafficanti "celebri" come Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Mentre altri cercavano i riflettori, lui costruiva nell'ombra un impero. Sotto il suo comando, il CJNG è diventato una delle organizzazioni criminali più potenti e violente al mondo, con ramificazioni in decine di paesi e un controllo capillare del territorio messicano basato su estorsioni di massa e reclutamento forzato. Un potere tale da farne il nemico pubblico numero uno per la DEA statunitense, che aveva messo una taglia di 15 milioni di dollari sulla sua testa.

La notizia della sua eliminazione fisica ha varcato immediatamente i confini, trovando una pronta reazione da parte dell'amministrazione statunitense. Donald Trump, in un post su Truth Social, ha commentato l'accaduto nel suoclassico stile, mescolando elogi a giornalisti e un messaggio che ha il chiaro retrogusto dell’ingerenza: "Il Messico deve intensificare i suoi sforzi contro i cartelli e la droga".

Più istituzionale e dettagliata la nota della Casa Bianca. La portavoce Karoline Leavitt ha confermato che gli Stati Uniti hanno fornito supporto di intelligence per l'operazione, definita una "esecuzione di successo". "Il presidente Trump è stato molto chiaro: gli Stati Uniti faranno in modo che i narcoterroristi che inviano droga mortale nella nostra patria affrontino la giustizia che meritano da tempo", ha dichiarato Leavitt.

Anche il sottosegretario di Stato Christopher Landau ha voluto sottolineare la portata storica del momento. Ha definito la morte di 'El Mencho' un "grande progresso per il Messico, gli Stati Uniti, l'America Latina e il mondo", esprimendo al contempo tristezza per le violenze seguite all'operazione. Nel suo messaggio, Landau ha voluto esprimere sostegno e incoraggiamento al popolo messicano: "I buoni siamo più numerosi dei cattivi. Congratulazioni alle forze dell'ordine della grande nazione messicana. Non sorprende che i cattivi stiano rispondendo con il terrore, ma non dobbiamo mai perdere la calma. Coraggio, Messico".

Ora, mentre il governo di Città del Messico celebra la vittoria e ringrazia gli alleati, il paese osserva con il fiato sospeso. La storia insegna che la decapitazione di un cartello, specialmente di uno strutturato come il CJNG, non ne segna necessariamente la fine, ma spesso apre una sanguinosa fase di successione interna. La quiete tornata in queste ore potrebbe essere solo la breve tregua prima della prossima tempesta. Mentre gli Stati Uniti restano pronti a voler fare nuove e maggiori pressioni sul Messico dietro il pretesto della lotta ai cartelli del narcotraffico.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Cuba, il blocco Usa ruba il futuro ai bambini malati di cancro

Cuba, il blocco Usa ruba il futuro ai bambini malati di cancro

  • 25 Febbraio 2026 16:43

L'ottimismo dei numeri, a L'Avana, si scontra ogni giorno con la cruda realtà delle corsie ospedaliere. Per decenni Cuba è stata un'eccellenza nella lotta contro i tumori pediatrici, riuscendo...

Verso un mondo multipolare: Lula vede nei BRICS l'alternativa al G20

Verso un mondo multipolare: Lula vede nei BRICS l'alternativa al G20

  • 25 Febbraio 2026 16:19

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva torna a scuotere le acque della diplomazia internazionale. Al termine della sua visita ufficiale in India, il leader del Partito dei Lavoratori...

AMERICA LATINA Messico-Cuba, ponte di solidarietà: oltre 1.100 tonnellate di aiuti in viaggio verso l'isola

Messico-Cuba, ponte di solidarietà: oltre 1.100 tonnellate di aiuti in viaggio verso l'isola

  • 25 Febbraio 2026 15:50

Il Messico rinnova il suo storico sostegno a Cuba. In un momento in cui l'isola caraibica affronta le conseguenze di un inasprimento del criminale blocco economico imposto da Washington, il governo messicano...

AMERICA LATINA L'ipocrisia di Trump: le armi USA alimentano i cartelli che dice di combattere

L'ipocrisia di Trump: le armi USA alimentano i cartelli che dice di combattere

  • 24 Febbraio 2026 17:09

Un dato che suona come un'accusa. Il ministro della Difesa messicano ha rivelato che la stragrande maggioranza delle armi sequestrate ai cartelli della droga, l'80%, proviene direttamente dagli Stati Uniti....

AMERICA LATINA Delcy Rodríguez: "L'odio di una classe politica è arrivato al punto di chiedere missili contro il proprio popolo"

Delcy Rodríguez: "L'odio di una classe politica è arrivato al punto di chiedere missili contro il proprio popolo"

  • 24 Febbraio 2026 16:43

Nella sala dove fu firmata la dichiarazione d'indipendenza, la presidente incaricata della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha incontrato le vittime di violenza politica: madri che...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

I “pruriti atomici” della Kiev nazigolpista in una guerra che non ha più senso

I “pruriti atomici” della Kiev nazigolpista in una guerra che non ha più senso

25 Febbraio 2026 23:09
"Gli ebrei sono al di sopra della legge": il video del ministro israeliano che sgombera i palestinesi

"Gli ebrei sono al di sopra della legge": il video del ministro israeliano che sgombera i palestinesi

25 Febbraio 2026 17:16
Cuba, il blocco Usa ruba il futuro ai bambini malati di cancro

Cuba, il blocco Usa ruba il futuro ai bambini malati di cancro

25 Febbraio 2026 16:43
Messico-Cuba, ponte di solidarietà: oltre 1.100 tonnellate di aiuti in viaggio verso l'isola

Messico-Cuba, ponte di solidarietà: oltre 1.100 tonnellate di aiuti in viaggio verso l'isola

25 Febbraio 2026 15:50
Da Gandhi a Modi: Il radicale cambio di rotta dell'India nei confronti di Israele

Da Gandhi a Modi: Il radicale cambio di rotta dell'India nei confronti di Israele

25 Febbraio 2026 12:00
“Grande Israele”: da visione ideologica a realtà politica sempre più concreta

“Grande Israele”: da visione ideologica a realtà politica sempre più concreta

25 Febbraio 2026 07:00
Merz a Pechino: perché la Germania torna a guardare alla Cina

Merz a Pechino: perché la Germania torna a guardare alla Cina

25 Febbraio 2026 07:00
Gaza, il piano Trump tra stablecoin e dati biometrici

Gaza, il piano Trump tra stablecoin e dati biometrici

25 Febbraio 2026 07:00
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

13595
EUROPA

Dieci anni di carcere per un intervento accademico: il caso del professor Alexander Gaponenko in Lettonia

11969
NORD-AMERICA

Epstein. Oltre la fratria e l’eugenetica: il potere ha nomi, soldi e catene di comando

10760
ASIA

Guerra Iran-USA: Khamenei prepara la successione ma Trump teme la balistica iraniana

10173
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

9013
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

8878
EUROPA

Andrea Zhok - La catastrofe europea e le sue Cassandre

8302
ASIA

L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

8033
RUSSIA

Russia e Vietnam discutono del rafforzamento della partnership strategica

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

ASIA

L'allarme di Teheran: "Le politiche espansionistiche di Israele minacciano l'intera Asia occidentale"

ASIA

Starlink nel bagaglio diplomatico: Il misterioso sequestro all'aeroporto di Teheran

EUROPA

Ex premier ucraino: "Kiev userebbe immediatamente armi nucleari se ne entrasse in possesso"

EUROPA

"Voglio una data". La doccia fredda di Von Der Leyen a Zelensky

AFRICA

Accordo Israele-Somaliland: base militare nel Golfo di Aden e il piano per sfollare i palestinesi da Gaza

ASIA

Missili cinesi 'impossibili da intercettare' per l'Iran: l'accordo segreto che spaventa le portaerei USA

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità di Fabrizio Verde Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

  • 21 Febbraio 2026 15:25
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti