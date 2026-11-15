Putin, Xi e Trump: cosa aspettarsi dallo storico incontro in Cina?

Il primo incontro trilaterale tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump ha finalmente una data e una sede. I presidenti di Russia, Cina e Stati Uniti si incontreranno il prossimo 19 novembre a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), in programma il 18 e 19 novembre nella stessa città. La conferma è arrivata dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, che ha annunciato il raggiungimento di un accordo definitivo tra le tre parti. La riunione rappresenta il risultato di un'intensa attività diplomatica condotta nelle ultime settimane da Mosca, Washington e Pechino. La Russia aveva già confermato l'avvio dei preparativi, mentre la Cina aveva reso noto di essere impegnata in contatti sistematici con entrambe le potenze.



Anche il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha contribuito alle interlocuzioni, attraverso un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Sul tavolo ci saranno alcune delle questioni più delicate dello scenario internazionale. Tra queste, innanzitutto, il conflitto in Ucraina, sul quale Putin e Trump proseguiranno il confronto. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha sottolineato che il presidente statunitense presta un'attenzione personale alla ricerca di una soluzione e che verrà affrontato l'intero complesso delle questioni legate alla crisi.



Un altro tema centrale sarà il controllo degli armamenti e la proliferazione nucleare, particolarmente importante per Washington, insieme alle profonde divergenze tra Stati Uniti e Cina su commercio, tecnologia e sicurezza regionale. Il confronto tra Trump e Xi si svolgerà infatti sulla base di un dialogo che entrambe le parti definiscono privo di illusioni, nel quale ciascuno intende chiarire le proprie linee rosse. Più in generale, il vertice offrirà l'occasione per affrontare le tensioni economiche e le principali crisi di sicurezza che condizionano gli equilibri mondiali. Il Cremlino ha tuttavia escluso che l'incontro possa essere interpretato come una nuova Yalta o come un tentativo di spartizione del pianeta in sfere d'influenza. Mosca rivendica un confronto fondato sulla parità tra le potenze, sulla sovranità e sul rispetto reciproco.



La riunione di Shenzhen potrebbe dunque rappresentare un passaggio diplomatico di grande rilievo: le tre principali potenze mondiali si siederanno allo stesso tavolo per discutere direttamente le questioni che stanno ridisegnando gli equilibri internazionali in un mondo sempre più multipolare.

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