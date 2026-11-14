Putin, Xi e Trump: confermato incontro trilaterale in Cina

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Un incontro trilaterale tra i presidenti degli Stati Uniti, Russia e Cina (Trump, Putin e Xi Jinping), èo in programma il prossimo 19 novembre, nel quadro del vertice sulla cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), che si terrà nella città cinese di Shenzhen, nella provincia del Guangdong. L'incontro cercherà di affrontare questioni legate alla sicurezza strategica e alla stabilità internazionale.

La notizia ha trovato la conferma sia del team comunicazione della Casa Bianca che del portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

Uno dei punti principali all'ordine del giorno, secondo quanto riporta l’emittente teleSUR, sarà il ripristino del trattato New START, un meccanismo che stabiliva limiti agli arsenali nucleari strategici di Washington e Mosca e la cui scadenza è prevista per il febbraio 2026. I colloqui mireranno a esplorare possibili alternative per sostituire tale accordo.

Oltre al controllo degli armamenti, le delegazioni analizzeranno diverse questioni di politica internazionale, tra cui le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Mentre dovrebbe essere escluso la questione ucraina. I colloqui si svolgeranno in un clima caratterizzato da persistenti disaccordi sulle condizioni necessarie per compiere progressi verso futuri accordi diplomatici.

Sebbene non sia previsto alcun accordo definitivo durante questo incontro, i partecipanti dovranno affrontare le divergenze esistenti in merito alle capacità nucleari. Sia gli Stati Uniti che la Russia dispongono di arsenali che superano le 5.000 testate ciascuno, mentre la Cina mantiene una capacità significativamente inferiore, stimata in circa 600 testate.

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Funzionari dell'amministrazione statunitense hanno riconosciuto le difficoltà legate all'integrazione della Cina nei quadri di controllo degli armamenti, analoghi a quelli stabiliti tra Washington e Mosca. Da parte sua, la Cina ha espresso riserve sull'assunzione di impegni equivalenti a quelli di nazioni che possiedono arsenali nucleari sostanzialmente più ampi.

L'incontro si colloca inoltre in un contesto di competizione strategica tra le grandi potenze. Secondo il rapporto "Global Firepower 2025", gli Stati Uniti occupano il primo posto per capacità militare globale, seguiti dalla Russia; la Cina si colloca al terzo posto e l'India al quarto, a testimonianza del peso rilevante che tali attori esercitano nei dibattiti sulla sicurezza internazionale.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it