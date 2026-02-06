Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • CINA

“Un tempo molto cinese”: Perché la Cina torna ad affascinare l’Occidente?

350
“Un tempo molto cinese”: Perché la Cina torna ad affascinare l’Occidente?

 

di Fabio Massimo Parenti

Negli ultimi mesi, su alcune piattaforme social è emersa una formula curiosa divenuta meme soprattutto su Instagram e TikTok: “sono in un periodo molto cinese della mia vita”. Usata con tono ironico, il meme indica una fase di equilibrio, di disciplina ritrovata, di maggiore ordine personale. Ma come spesso accade, l’ironia intercetta a volte qualcosa che va oltre il significato immediato. Non si tratta solo di uno stato d’animo individuale, ma di un’intuizione diffusa, spesso confusa, di un cambiamento più profondo nel modo di concepire il tempo, l’ordine, la stabilità. Per chi studia la Cina da anni, non sorprende affatto che ciò riconosca, più o meno implicitamente, la capacità di attrazione della cultura cinese, dalle abitudini tradizionali dello stile di vita cinese ai prodotti di consumo di massa e alle innovazioni tecnologiche, architettoniche e ambientali. 

Ogni volta che l’Occidente attraversa una crisi di senso – economica, politica, simbolica – la Cina riemerge come spazio di proiezione di un ordine percepito come più razionale o più stabile. Pur nella diversità delle fasi storiche, è accaduto nel Settecento illuminista, all’inizio del Novecento, e accade di nuovo oggi. La Cina diventa alternativa possibile, soprattutto per ciò che l’Occidente sente di non essere più.

Certo, in questo caso parliamo di una fascinazione superficiale, che, tuttavia, rappresenta anche un’apertura popolare importante. Da una parte molti leader europei e nordamericani sono tornati dopo anni a fare visite ufficiali alla ricerca di accordi e investimenti, data la rinnovata consapevolezza sull’indispensabilità della grande economia cinese, correlata a sua volta ai problemi di stagnazione economica in Occidente. Dall’altra abbiamo una nuova apertura pop, un interesse sui grandi cambiamenti che hanno trasformato la Cina negli ultimi decenni e sulla ricchezza della sua cultura tradizionale.

È vero: molto di ciò che circola oggi è relativamente superficiale. Estetica, consumo, slogan. Un’idea di “Cina” ridotta a simboli rapidi, spesso stereotipati. Ma qui sta il punto: meglio una fascinazione imperfetta e superficiale che una contrapposizione ideologica totale. E le piattaforme social non vanno trascurate. Per oltre un decennio, il discorso dominante è stato quello della demonizzazione: la Cina come minaccia, anomalia, deviazione morale. In questo contesto, anche una curiosità ingenua rappresenta una frattura nel muro. Non siamo di fronte a una comprensione diffusa e profonda delle differenze, dunque, ma a qualcosa di importante che può contribuire a superare pregiudizi e barriere culturali.

Il rischio, però, è fermarsi alla superficie, perché la Cina è portatrice di una diversa razionalità storica, una diversa idea di ordine, di tempo, di relazione, e non è semplicemente un altro modello politico-economico.

Nel pensiero cinese classico – e nella sua lunga continuità storica – il mondo è concepito come un equilibrio da coltivare, non uno spazio da conquistare. La politica nasce dalla regolazione e dalla gestione dei conflitti, perché tutto viene subordinato alla stabilità.

Spesso in Occidente si tende a leggere la Cina con categorie inadatte, in chiave morale (“buona o cattiva”), identitaria (“simile o diversa”) o ideologica (“democratica o autoritaria”). Categorie che sono pregiudiziali per definizione, in quanto dicotomiche e non appropriate all’analisi comparativa, e quindi alla comprensione delle diversità dei popoli.

La Cina ragiona in termini di armonia imperfetta, di processi lunghi, di adattamento graduale, dove cooperazione ed integrazione diventano i principi guida del suo operato.

Storicamente, la civiltà cinese è centripeta, non espansiva in senso ideologico e non pretende di esportare se stessa come modello universale. Questo spiega perché la Cina possa apparire fredda, distante, persino opaca agli occhi occidentali: ma la Cina cerca coabitazione funzionale, destino comune, armonia nella diversità.

Capirla significa smettere di usarla come specchio delle nostre crisi. Il trend del “periodo molto cinese” dice più su di noi che sulla Cina. Ci parla di società che stanno vivendo una crisi del proprio principio ordinatore, dove le promesse di progresso lineare, di superiorità morale, di universalismo automatico non reggono più. In questo vuoto, la Cina si pone come forza di stabilizzazione e di sostegno strutturale. Non vuole essere la salvatrice del mondo.

Se questo nuovo interesse porterà qualcuno a superare il riflesso ideologico, a interrogarsi sulla lunga durata della civiltà cinese, sulla sua filosofia politica, sul rapporto tra individuo e collettività, allora anche un meme avrà svolto una funzione storica.

La Cina chiede tempo, attenzione, pazienza. Ed è proprio questo, forse, l’aspetto più “cinese” che oggi fatichiamo a comprendere.

__________________________________________________

L’INFERNO DEL GENOCIDIO A GAZA

ACQUISTALO ORA

"Questo genocidio non si è limitato a distruggere la mia vita o tutto ciò che possedevo: è andato ben oltre. Mi ha distrutto dall’interno.
Ha spazzato via la pace dal mio cuore, ha frantumato la stabilità della mia mente e mi ha contagiato con una strana sindrome dell’anima. "

Potrebbero benissimo essere parole di un sopravvissuto alla Shoah… 
In realtà sono parole di Wasim Said, sopravvissuto al genocidio a Gaza autore di questa testimonianza esclusiva:

https://www.ladedizioni.it/prodotto/linferno-del-genocidio-a-gaza/

Fabio Massimo Parenti

Fabio Massimo Parenti

L'autore Fabio Massimo Parenti è professore associato di studi internazionali, Ph.D. in Geopolitica e Geoeconomia e membro di Earth Charter International China.
Le sue ultime pubblicazioni sono: La via cinese. Sfida per un futuro condiviso, Meltemi, 2023; Chinese Way: Overcoming Challenges for a Shared Future (English Edition), 2024

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Il Board of peace e l’ideologia della Nuova Destra

Il Board of peace e l’ideologia della Nuova Destra

06 Febbraio 2026 11:00
Addio New START. Ora il gioco nucleare ha tre giocatori

Addio New START. Ora il gioco nucleare ha tre giocatori

06 Febbraio 2026 10:00
Il piano di Trump per costringere l'Iran ad arrendersi è un errore fatale

Il piano di Trump per costringere l'Iran ad arrendersi è un errore fatale

06 Febbraio 2026 10:00
Andrea Zhok - Il mondo degli Epstein (Parte Prima)

Andrea Zhok - Il mondo degli Epstein (Parte Prima)

05 Febbraio 2026 15:00
La fiducia nell'immagine americana si sta sgretolando

La fiducia nell'immagine americana si sta sgretolando

05 Febbraio 2026 10:00
Botte da orbi

Botte da orbi

03 Febbraio 2026 21:40
I neoconservatori americani non se ne sono mai andati, hanno solo reimparato a parlare

I neoconservatori americani non se ne sono mai andati, hanno solo reimparato a parlare

03 Febbraio 2026 12:00
Caitlin Johnstone - La stampa occidentale sta cercando di far passare Epstein come un agente russo

Caitlin Johnstone - La stampa occidentale sta cercando di far passare Epstein come un agente russo

03 Febbraio 2026 09:00

Lavrov spiega perché gli USA attaccano l’Iran

26619
EUROPA

Il salto di qualità bellico di Cavo Dragone

18271
EUROPA

Italiani frustrati, cattivi e patetici. Cosa ci sta succedendo?

15119
CINA

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

13582
EUROPA

Perché sentire l'intervista di Leonardo Maria Del Vecchio è istruttivo.

10747
EUROPA

Un racconto parziale. Quello che non torna della macchina di propaganda di Meloni

10632
AFRICA

Arriva la conferma: Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso in Libia

10333
EUROPA

Il numero tatuato sul braccio: perché il campo di concentramento de La vita è bella e’ inequivocabile

10302
AFRICA

Intelligence russa: l'assassinio di Saif al-Islam avviene mentre la Francia è pronta a preparare "colpi di stato neocoloniali"

EUROPA

Euro-Med denuncia l'UE per aver condizionato la ricostruzione di Gaza

ASIA

“L’Iran inizia il dialogo con gli Stati Uniti con una visione diversa: con il dito sul grilletto”

ASIA

L'Iran mette in funzione il suo missile balistico più avanzato

NORD-AMERICA

Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti ammette di aver contribuito a provocare le proteste in Iran

ASIA

“Lasciate l'Iran immediatamente”: avviso dell'Ambasciata virtuale degli Stati Uniti ai propri cittadini

RUSSIA

Spari contro un alto ufficiale militare del Ministero della Difesa a Mosca

EUROPA

L'Ucraina attacca con sistemi HIMARS e droni le infrastrutture energetiche civili in Russia

Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Il grande fraintendimento dei "progressisti" su Hong Kong e Taiwan - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 03 Febbraio 2026 12:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare di Fabrizio Verde Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

Il copione venezuelano applicato a Cuba: guerra economica, mediatica e minaccia militare

  • 31 Gennaio 2026 16:33
Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro di Giuseppe Masala Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

Xi varca il Rubicon e e sfida il dollaro

  • 02 Febbraio 2026 17:30
La "rabbia" di Ocalan. C'è lui dietro l'accordo tra Al-Sharaa e Curdi di Michelangelo Severgnini La "rabbia" di Ocalan. C'è lui dietro l'accordo tra Al-Sharaa e Curdi

La "rabbia" di Ocalan. C'è lui dietro l'accordo tra Al-Sharaa e Curdi

  • 03 Febbraio 2026 12:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione

Fabbriche intelligenti in tutta la Cina esplorano nuovi modelli di produzione

  • 06 Febbraio 2026 11:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica... di Francesco Santoianni Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica...

Ha stato Putin! Epstein e il "giornalismo" di Repubblica...

  • 04 Febbraio 2026 22:00
ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia di Raffaella Milandri ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

ICE ferma anche i nativi, l’American Indian Movement torna in pattuglia

  • 28 Gennaio 2026 16:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La vera lezione del caso Epstein di Paolo Desogus La vera lezione del caso Epstein

La vera lezione del caso Epstein

  • 06 Febbraio 2026 10:00
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO

Fulvio Grimaldi - Il colonialismo dei Consigli d’Amministrazione, CEO DELLA MULTINAZIONALE MONDO

  • 03 Febbraio 2026 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Una risposta al professor Giovanni Rezza di Alessandro Mariani Una risposta al professor Giovanni Rezza

Una risposta al professor Giovanni Rezza

  • 04 Febbraio 2026 11:30
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La censura russofobica arriva a San Marino di Marinella Mondaini La censura russofobica arriva a San Marino

La censura russofobica arriva a San Marino

  • 24 Gennaio 2026 11:00
L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri di Giuseppe Giannini L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

  • 05 Febbraio 2026 12:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense di Michele Blanco Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

Canfora e gli aspetti profondamente autoritari della società statunitense

  • 29 Gennaio 2026 11:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria di Giorgio Cremaschi 27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

27 gennaio. Le 10 cose da non dimenticare perché sia veramente il Giorno della Memoria

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti