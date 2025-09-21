Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Una politica non addomesticabile contro la solidarietà spettacolare

È la restaurazione sotto forma di indignazione rituale.

1224
Una politica non addomesticabile contro la solidarietà spettacolare

 

di Pasquale Liguori

L’indignazione che si fa coreografia non accade per ingenuità o semplice debolezza: è un esito strutturale. Si parte da una spinta reale - la volontà di interrompere, seppur tardivamente, una macchina di morte sostenuta dai nostri governi - e si arriva a forme di solidarietà preconfezionate, perfette per il ciclo delle immagini: flottiglie celebrabili, neo-eroine e neo-eroi onnipresenti in tv e social, raccolte di firme, lenzuola, hashtag sincronizzati, lampadine casalinghe spente e accese.

L’impeto iniziale viene tradotto in un linguaggio compatibile con l’ordine che si vorrebbe scalfire. Il gesto che nasce per aprire una frattura diventa “segno” che rassicura tutti: chi lo compie (“stiamo facendo qualcosa”), chi lo racconta (“c’è fermento civile”). E, soprattutto, chi governa (“la democrazia respira”). Il gesto che avrebbe dovuto incrinare la complicità diventa al contrario il meccanismo di ri-legittimazione dei governi occidentali, offrendo loro la possibilità di “sdegnarsi” a basso costo, di prendere le distanze dal governo israeliano di turno, senza mai intaccare l’alleanza strutturale con il progetto sionista, coloniale e imperiale. In questo gioco, le iniziative spettacolari non solo non danneggiano, ma aiutano l’ordine a riposizionarsi: lo liberano dall’imbarazzo della complicità evidente e lo riconsegnano come partner “critico” ma fedele. È la restaurazione sotto forma di indignazione rituale.

Il meccanismo è così congegnato: sottrae peso materiale all’azione e le consegna un surplus di visibilità. La misura del successo non è lo spostamento dei rapporti di forza, ma la capacità di captare attenzione. Si interiorizza il paradigma “morbido” del consenso che amministra l’affetto e depotenzia il conflitto. Intanto i nodi concreti restano intatti: denaro e filiere, armi, logistica, accademie e imprese coinvolte. La protesta viene normalizzata come rito civile, con regole implicite: essere presentabili, misurabili, raccontabili. Il risultato è una cittadinanza che protesta “nel modo giusto”, e dunque innocua.

Questa innocuità, del resto, ha radici precise. Si manifesta in masse che per mesi sono state silenti o che, all’indomani del 7 ottobre, hanno soavemente avallato la tesi di una sanguinaria vendetta di Israele come ineluttabile diritto all’autodifesa. Il successivo cambio di rotta sui social e sui media è un “viraggio spettacolare” che testimonia più la comodità di accodarsi a una maggioranza percepita che una reale maturazione politica. L’esito probabile è un’iniziativa comunemente affetta da de-storicizzazione fatale: magari, nell’ambito che vien creandosi, non rara è la convinzione che l’oppressione sionista abbia iniziato a manifestarsi solo a partire da ventiquattro mesi fa e che, solo ora, superata una certa soglia di disgustosa tolleranza, si possa parlare senza tema di smentita di genocidio dei palestinesi, ignorando la struttura coloniale che lo precede e lo prepara.

In tutto ciò, il paradosso è che anche settori più radicali, all’inizio refrattari a ogni addomesticamento, stiano aggregandosi a tali formati: l’evento prevale sul processo. L’evento è rapido, replicabile, mediabile; il processo è lento, conflittuale, opaco; non garantisce immagini edificanti. L’evento offre sollievo: restituisce un subito di agenzia, senza dover tessere una trama organizzativa esigente. Nasce così una solidarietà che consola: lenisce l’impotenza mentre la riproduce.

Non è un inciampo casuale. La nostra epoca ha imparato a governare le condotte dosando visibilità e sicurezza come tecniche di direzione: percorsi obbligati, rating reputazionali, popolarità, protocolli per i media. Anche il militante progressivamente addomesticato è tradotto in unità di misura: presenza certificata, contenuti pubblicabili e applauditi, engagement quantificabile. L’azione antagonista si scompone in gesti che Deleuze avrebbe definito “dividuali”, pacchetti di dati che devono performare bene entro piattaforme che, per costruzione, riciclano il dissenso nel circuito dell’attenzione. E così la domanda implicita non è più “che costo politico imponiamo?”, ma “quanto raggiungiamo?”. Il criterio slitta dalla forza alla portata, dal danno prodotto alla qualità estetica della testimonianza.

Nel frattempo, la macchina dell’eccezione - quella che normalizza l’emergenza permanente - allestisce un rituale ben preciso: la crisi si gestisce, non si interrompe. L’umanitario prende il posto del politico, l’aiuto sostituisce la responsabilità. Ci si appiglia a un lessico morale che rimuove i legami materiali economici, finanziari, bellici, accademici tra i nostri territori e la catena della guerra. In assenza di presa su questi nessi, la solidarietà si traduce in pura rappresentazione: una ribellione di facciata che si piega subito all’ordine.

D’altronde, occorre essere chiari su un punto: il merito di aver innescato questa spinta globale non è di un Occidente che si riscopre improvvisamente virtuoso. Il merito è unicamente della Resistenza palestinese. Con la sua fermezza materiale, con la capacità di colpire la macchina coloniale ha costretto un coacervo mondiale disinteressato, disinformato e orientato dalla quotidianità imposta da potere e consumo a dover prendere posizione. Il rischio, ancora una volta, è che i veri autori di questa indignazione – i palestinesi con la loro lotta e il loro sacrificio – non vengano ascoltati nell’insegnamento politico anticapitalista e antimperialista che producono, investiti da un’onda emotiva che essi stessi hanno generato ma che non controllano.

È qui che la parola Sumud viene travolta dal suo doppio di marca. Da una parte c’è l’ostinazione materiale di chi, sotto occupazione, tiene aperte scuole con mezzi di fortuna, coltiva superstiti lembi di terra, ricostruisce vicinati, interrompe i dispositivi della colonizzazione dove e come può; dall’altro la versione addomesticata per il consumo occidentale: racconto edificante, pulito, con una morale universale che non disturba i salotti. La prima costruisce infrastrutture di sopravvivenza e resistenza; la seconda costruisce audience. Nella prima, il baricentro è interno: priorità, tempi e linguaggi nascono dall’urgenza di chi subisce la violenza; nella seconda, il baricentro è esterno: il ritmo è quello delle nostre piattaforme e dell’onda dell’attenzione digitale.

Sul piano soggettivo, tutto questo alimenta un ciclo di impotenza riflessiva. Il rito non basta, ma viene continuato, perché è ciò che si ha a portata di mano, perché offrirsi come testimoni salva dallo sprofondo. La ricompensa arriva in forma di riconoscimento morale, micro-premi reputazionali, appartenenza a una comunità simbolica che lenisce e rassicura - una forma di “interpassività” direbbero Fisher, Žižek, “qualcosa agisce al posto tuo”. Intanto, la normalità catastrofica prosegue indisturbata: l’evento alleggerisce per un attimo il peso della realtà, poi riconsegna una quiete più facile da governare.

La chiave non è demonizzare ogni gesto visibile. La questione è la sua posizione nella catena strategica. Un simbolo può essere cerniera o tappo. È cerniera quando apre passaggi che consolidano capacità collettiva: reclutamento, formazione, mappatura dei nodi critici, alleanze operaie e studentesche, campagne nelle filiere. È tappo se si esaurisce nel suo apparire. Vale la regola empirica: se un’azione non impone vincoli a un soggetto complice, probabilmente offre soltanto sollievo a chi la compie.

Una politica non addomesticabile comincia allora da un cambio di metrica. Si valuta un’azione non per quante condivisioni genera, ma per il costo imposto a un attore concreto. Il cuore è la mappatura dei nessi: dove e come i nostri territori alimentano, proteggono, assicurano, legittimano l’architettura della violenza. Università con memorandum attivi, laboratori con commesse dual-use, flussi finanziari, assicurazioni sulle rotte commerciali, porti, hub aeroportuali, fiere dell’aerospazio e delle armi, export control elastico: ogni nodo è un varco. L’obiettivo è convertire la solidarietà dal racconto all’interdizione: inceppare procedure, complicare autorizzazioni, bloccare sponsorizzazioni, cancellare partnership, innescare contenziosi, rendere insomma tossica la complicità.

Questo lavoro richiede organizzazione, non entusiasmo intermittente. Organizzazione significa continuità, disciplina, catene di trasmissione tra chi studia e chi agisce, tra luoghi di formazione e luoghi di lavoro, tra studenti, ricercatori, tecnici, sanitari, operatori della logistica. Significa sostituire alla brandizzazione del militante la responsabilità di un collettivo. Significa costruire istituzioni antagoniste - non palazzi paralleli, ma abitudini, strutture, strumenti - capaci di durare oltre l’evento e sedimentare potere.

La flottiglia che assorbe tutte le risorse narrative diventa lo spettacolo che consente ai governi di attendere che l’onda mediatica passi. Serve un calendario fronte/retro: azioni visibili calibrate per aprire canali e lavoro invisibile che li percorra fino in fondo. La politica rientra quando si riducono gli spazi della “buona coscienza” e aumentano quelli della responsabilità.

C’è un’altra conversione da compiere: una presa di distanza dall’umanitario innocuo. Non “aiutiamo chi soffre”, ma “interrompiamo la nostra complicità”. È un cambio di soggetto e di verbo. Il peso si sposta dal sentimento all’atto, dalla compassione al vincolo. Ne discende un lessico più asciutto, meno edificante, più esigente: capacità di dire anche “questo non ha funzionato, cambiamo metodo”. La severità non è cinismo: è l’antidoto al fatalismo spettacolare.

Infine, la questione dello sguardo. Se il baricentro resta nel pubblico occidentale, continueremo a domandarci come renderci presentabili. Se il baricentro si sposta sui bisogni e sui tempi di chi resiste sul terreno, allora la presentabilità diventa irrilevante. La solidarietà non “parla per”: si mette a disposizione. Non detta l’agenda: connette le leve locali a un disegno più ampio. Questo riduce l’ansia da performance e accresce la responsabilità: non si tratta di raccontare bene, ma di servire bene.

Tale approccio non cerca consensi, ma crea attriti. E il conflitto è il segno che si sta incidendo sulla realtà materiale, non sulla sua rappresentazione. Mentre il gesto spettacolare si esaurisce nell'apparenza, l'azione politica costruisce coerenza collettiva. L'obiettivo, quindi, è l'efficacia strategica: diventare un ostacolo non aggirabile. Di fronte a questo, lo spettacolo conclude la sua effimera esperienza: semplicemente, dissolvendosi.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Patrick Lawrence: A chi va il Bene?

Patrick Lawrence: A chi va il Bene?

20 Settembre 2025 12:30
Gaza e la nuova fase della sicurezza nazionale araba

Gaza e la nuova fase della sicurezza nazionale araba

19 Settembre 2025 16:00
Rania Hammad - Una lettera sul genocidio

Rania Hammad - Una lettera sul genocidio

19 Settembre 2025 16:00
Bernie Sanders è un sionista macabro

Bernie Sanders è un sionista macabro

19 Settembre 2025 12:30
Perché le sanzioni proposte dalla Commissione Ue sono una buffonata

Perché le sanzioni proposte dalla Commissione Ue sono una buffonata

18 Settembre 2025 16:00
Marco Travaglio - L'autoattacco polacco

Marco Travaglio - L'autoattacco polacco

18 Settembre 2025 16:00
"E allora tu che fai? Che si fa?"

"E allora tu che fai? Che si fa?"

18 Settembre 2025 09:00
Gli istituti scolastici espongono la bandiera dell’Ucraina e non della Palestina. Perché?

Gli istituti scolastici espongono la bandiera dell’Ucraina e non della Palestina. Perché?

17 Settembre 2025 17:00
EUROPA

I destini dell'Europa si decideranno a Parigi (e non è una buona notizia)

12451

Quello "strano" silenzio calato sul caso di Andry Paruby

11781
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I 10 motivi per cui Trump merita il Premio Nobel per la pace

11051

Marco Travaglio - L'autoattacco polacco

9980
NORD-AMERICA

Colonnello Usa: "se la NATO insistesse a rimanere con l'Ucraina, Mosca liquiderebbe NATO e UE"

9837
EUROPA

Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

9419

Andrea Zhok - L’Epoca pericolosa del vittimismo assassino

9409
EUROPA

Un paese NATO invoca apertamente una risposta militare contro la Russia

8506
EUROPA

L'Unione Europea valuta la restrizione del petrolio russo dall'oleodotto Druzhba - BLOOMBERG

Nicolas Maduro: "Il popolo venezuelano sta dicendo all'Impero: basta minacce"

EUROPA

Il regime di Kiev sanziona il nipote di De Gaulle

ASIA

Il Pakistan propone una NATO islamica per combattere l'aggressione di Israele nella regione

EUROPA

La Moldavia deve revocare tutte le restrizioni sui media - Ex presidente Vladimir Voronin

Zelensky "invita" l'UE a pensare all'Ucraina prima che ai suoi cittadini

NORD-AMERICA

Reuters: Trump approva i primi pacchetti di aiuti militari per l'Ucraina finanziati dalla NATO

EUROPA

Parlamentare ucraino sostiene che Zelensky sia coinvolto nell'attentato alla vita di Trump e nell'omicidio di Kirk

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

La mozione di sfiducia a Ursula nata a Mosca? L'autogol (chiarificatore) del Corriere della Sera

  • 21 Luglio 2025 18:00
L'Europa che non c'è di Loretta Napoleoni L'Europa che non c'è

L'Europa che non c'è

  • 18 Settembre 2025 15:30
I destini dell'Europa si decideranno a Parigi (e non è una buona notizia) di Giuseppe Masala I destini dell'Europa si decideranno a Parigi (e non è una buona notizia)

I destini dell'Europa si decideranno a Parigi (e non è una buona notizia)

  • 16 Settembre 2025 17:00
"Stiamo vivendo la totale distruzione di tutto" di Michelangelo Severgnini "Stiamo vivendo la totale distruzione di tutto"

"Stiamo vivendo la totale distruzione di tutto"

  • 19 Settembre 2025 15:00
Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

  • 16 Settembre 2025 11:30
Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace   Una finestra aperta Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

  • 19 Settembre 2025 12:30
La Global Governance Initiative traccia la via per le sfide globali attuali La Global Governance Initiative traccia la via per le sfide globali attuali

La Global Governance Initiative traccia la via per le sfide globali attuali

  • 12 Settembre 2025 08:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo di Francesco Santoianni Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

Lo "strano" silenzio sull'incendio nel porto di Amburgo

  • 02 Settembre 2025 22:00
Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana di Raffaella Milandri Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana

Il Saccheggio Coloniale della Cultura Nativa Americana

  • 09 Agosto 2025 14:26
Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente di Francesco Erspamer  Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

Care "celebrity" che (ora) vi vergognate di Israele e dell'occidente

  • 29 Agosto 2025 08:00
Il vocabolario è saturo di Paolo Desogus Il vocabolario è saturo

Il vocabolario è saturo

  • 16 Settembre 2025 20:00
Venezuela. Il precedente Saab: Come la "guerra ai narcos" diventa un pretesto militare di Geraldina Colotti Venezuela. Il precedente Saab: Come la "guerra ai narcos" diventa un pretesto militare

Venezuela. Il precedente Saab: Come la "guerra ai narcos" diventa un pretesto militare

  • 15 Settembre 2025 12:30
Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO? Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

Fulvio Grimaldi - Da Ben Gurion a Netaniahu: il passo più lungo della gamba GRANDE ISRAELE, GENOCIDIO O SUICIDIO?

  • 05 Agosto 2025 08:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
Xi incontra i leader dell'UE a Pechino di Gao Jian Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

Xi incontra i leader dell'UE a Pechino

  • 26 Luglio 2025 14:58
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev di Marinella Mondaini Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

Metsola e il turismo (senza sosta) dell'UE a Kiev

  • 18 Settembre 2025 17:00
Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica di Giuseppe Giannini Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica

Omertà e falsità in Italia e in Occidente. Quando le istituzioni ed i media mettono a repentaglio la vita democratica

  • 18 Settembre 2025 12:30
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Stipendi e differenze, un confronto tra Italia e Germania di Michele Blanco Stipendi e differenze, un confronto tra Italia e Germania

Stipendi e differenze, un confronto tra Italia e Germania

  • 17 Settembre 2025 17:45
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40
50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà di Fabrizio Verde 50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

50 milioni di ipocrisia: la propaganda USA contro Maduro si scontra con la realtà

  • 08 Agosto 2025 17:06

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti