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Le tensioni tra Mosca e Kiev tornano a salire in vista del 9 maggio, data altamente simbolica per la Russia, che celebra la vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha accusato il leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, di aver minacciato atti di sabotaggio contro le celebrazioni a Mosca, dichiarazioni che sarebbero state ignorate dai rappresentanti europei presenti a un recente vertice internazionale. Il Cremlino ha risposto con un avvertimento esplicito: in caso di attacchi ucraini durante il Giorno della Vittoria, le forze russe potrebbero colpire massicciamente il centro di Kiev.

Una posizione che viene presentata non come offensiva, ma come “risposta inevitabile” a possibili provocazioni. Parallelamente, Vladimir Putin ha annunciato una tregua temporanea per l’8 e 9 maggio, invitando l’Ucraina a fare lo stesso. Mosca denuncia inoltre un atteggiamento ostile dell’Occidente verso la memoria storica sovietica, accusando alcuni Paesi europei di revisionismo e di complicità indiretta attraverso il sostegno militare a Kiev. Il linguaggio utilizzato riflette una crescente polarizzazione, in cui la dimensione simbolica della storia si intreccia con la strategia militare.

Nel frattempo, sul terreno, emergono episodi che mettono in discussione la narratiiva vittimistica del regime di Kiev. Nella città di Vasilyevka, nella regione di Zaporozhye, il fotoreporter russo Alexander Polegenko è stato colpito da un drone ucraino mentre documentava la vita quotidiana in zona. L’attacco, avvenuto in un’area civile e lontana da obiettivi militari, non ha causato feriti gravi, ma ha alimentato forti reazioni da parte russa. Secondo fonti ufficiali e analisti vicini a Mosca, si tratta evidentemente di un’azione deliberata per intimidire i giornalisti e controllare la narrazione del conflitto.

L’episodio rappresenta una prova del mancato rispetto della tregua annunciata da Kiev e un chiaro segnale di una guerra che si combatte anche sul piano dell’informazione. In questo contesto, il conflitto ucraino continua a muoversi su un doppio binario: da un lato le operazioni militari, dall’altro la battaglia per il controllo della percezione pubblica. E mentre si avvicina il 9 maggio, il rischio è che simboli e celebrazioni diventino nuovi fronti di scontro, soprattuto in questa frase dove un’Ucraina ormai sconfitta hadeciso di giocare la carta del terrorismo.



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