Caitlin Johnstone: Tulsi Gabbard è un'idiota guerrafondaia

di Caitlin Johnstone*

Il presidente Trump ha scaricato due volte il suo capo dell'intelligence, Tulsi Gabbard, ripetendo alla stampa che il direttore dell'intelligence nazionale sbagliava quando a marzo aveva dichiarato al Congresso che la rete di spionaggio americana non credeva che l'Iran stesse tentando di ottenere un'arma nucleare.

Per essere chiari, quando Gabbard ha fatto questa dichiarazione non stava esprimendo la sua opinione personale, stava ripetendo alla lettera le conclusioni esposte nella Valutazione delle minacce del 2025 delle agenzie di intelligence degli Stati Uniti, che affermava: "Continuiamo a ritenere che l'Iran non stia costruendo un'arma nucleare e che Khamenei non abbia nuovamente autorizzato il programma di armi nucleari che aveva sospeso nel 2003, anche se è probabile che siano aumentate le pressioni su di lui affinché lo facesse".

Nonostante questo, Trump ha pubblicamente espresso disprezzo per la sua direttrice dell'intelligence, affermando senza mezzi termini "si sbaglia" quando gli è stata posta la stessa domanda sulla testimonianza di Gabbard venerdì, e ribadendo "non mi interessa cosa dice" quando gli è stata posta la stessa domanda sulla dichiarazione di Gabbard all'inizio di questa settimana.

Invece di replicare al rozzo licenziamento del presidente, Gabbard si è rivolta ai social media per dire a tutti che in realtà Trump ha ragione sull'Iran e che tutti coloro che hanno pensato che lei avesse affermato che l'Iran non sta cercando di dotarsi di un'arma nucleare si stanno solo immaginando tutto.

"I media disonesti stanno intenzionalmente estrapolando la mia testimonianza dal contesto e diffondendo notizie false per alimentare la divisione", ha dichiarato Gabbard su Twitter . "L'America ha informazioni di intelligence che indicano che l'Iran è al punto di poter produrre un'arma nucleare entro poche settimane o mesi, se decide di finalizzare l'assemblaggio. Il presidente Trump è stato chiaro che ciò non può accadere, e sono d'accordo. La mia testimonianza completa qui sotto:"

Stranamente, Gabbard ha accompagnato questo testo con un video della sua testimonianza al Congresso di marzo, che non convalida in alcun modo quanto affermato nel suo post. Da nessuna parte nel video si dice che l'Iran sia a settimane o mesi dal possedere un'arma nucleare, e dice esplicitamente: "La CI [Comunità di Intelligence] continua a valutare che l'Iran non stia costruendo un'arma nucleare e che la Guida Suprema iraniana Khamenei non abbia autorizzato un programma di armi nucleari che aveva sospeso nel 2003".

Un recente reportage della CNN ritiene che secondo fonti di intelligence statunitensi l'Iran non è a "settimane o mesi" di distanza dall'essere in grado di dotarsi di un'arma nucleare, ma ad anni, riportando che Teheran è "fino a tre anni a distanza dal poterne produrre e consegnarne una a un obiettivo di sua scelta".

Questo tipo di comportamento da società post-verità, in cui si dice alla gente che non sta vedendo ciò che ha davanti agli occhi, è il tipo di comportamento che ci si aspetta solo da Donald Trump e dai suoi leccapiedi più ossequiosi. E quello a cui stiamo assistendo qui è Tulsi Gabbard che si inginocchia e lecca la suola delle scarpe.

Tulsi Gabbard è una stronza guerrafondaia e bugiarda. Sta contribuendo a ingannare il mondo, trascinandolo in un'altra orribile guerra mediorientale, e se lei e i suoi compagni guerrafondai avranno successo, le sue parole passeranno alla storia come tra le menzogne ??più depravate mai raccontate.

Si tratta della stessa persona che a marzo aveva twittato: "Il presidente Trump È il presidente della pace. Sta ponendo fine allo spargimento di sangue in tutto il mondo e porterà una pace duratura in Medio Oriente".

Si tratta anche della persona che ha attaccato costantemente l'atteggiamento aggressivo di Trump nei confronti dell'Iran durante la sua campagna presidenziale come democratico nelle primarie del 2020.

"Funzionari dell'intelligence e politici ci hanno condotto alla guerra in Iraq", aveva twittato Gabbard nel 2019. "Ora Trump sta usando la stessa strategia per condurre il nostro Paese alla guerra con l'Iran. Il costo in vite umane e risorse sarà infinitamente maggiore delle guerre in Iraq, Afghanistan e Siria, e minerà la nostra sicurezza nazionale".

"La principale responsabilità del presidente è garantire la sicurezza degli americani. Trump ha fallito: ha minato la nostra sicurezza nazionale stracciando l'accordo sul nucleare iraniano, minacciando un'azione militare e avvicinandoci a una guerra con l'Iran che sarà ben peggiore di quella in Iraq", si legge in un altro tweet del 2019 .

"Stanno preparando il terreno per una guerra con l'Iran che si rivelerebbe molto più costosa, molto più devastante e pericolosa di qualsiasi cosa abbiamo visto nella guerra in Iraq", aveva avvertito Gabbard riferendosi all'amministrazione Trump durante un'intervista del 2019 su ABC.

Questa truffatrice ha costruito un'intera carriera politica fingendo di opporsi alla guerra e al militarismo per ottenere il sostegno degli americani che sono stanchi di versare sangue e denaro nella macchina di massacro degli Stati Uniti, spostandosi opportunisticamente in qualsiasi angolo del panorama politico che le avrebbe offerto più potere, e poi quando è arrivata al massimo ha venduto tutti i suoi principi dichiarati fino al limite massimo possibile, alla prima occasione.

Le star del porno che praticano il feticismo della pipì hanno più dignità e integrità.

Mi sento così stupida per aver creduto fin dall'inizio alla tattica pacifista di Gabbard. Fanculo questa stronza, fanculo Trump, fanculo Israele e fanculo l'impero americano.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/