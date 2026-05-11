La storia chiama e l'Europa non risponde

Il multipolarismo prende corpo. E l'Unione europea continua a credere nell'Atlantismo! Il 14 e il 15 maggio si incontrano a Pchino Trump e XI Jinping. E' evidente che si tratta del tetantivo degli Stati Uniti di trovare una sponda decisiva non solo per uscire dal pantano iraniano ma per chiedere alla Cina un aiuto per evietare l'ormai evidente collasso dell'economia a stelle e strisce.

Xi Jinping è ben consapevole della difficoltà Usa e punta a chiedere, di fatto, il pieno riconoscimento da parte statunitense della nuova centralità cinese destinata ad aprire ad uno ordine multipolare. Putin ha compreso la natura dell'incontro e ha provato a reagire rivolgendosi all'Unione europea perché teme il tentativo trumpiano di separare la Cina dalla Russia e, al contempo, è preoccupato per una riorganizzazione dell'economia planetaria costruita su un asse tra Cina e Stati Uniti in settori strategici come l'intelligenza artificiale e, soprattutto, l'energia. In questo senso il presidente russo, sia pur con grande cautela, apre agli europei perché ritiene davvero indispensabile ristabilire relazioni economiche e finanziare con la Ue e in particolare con l'Eurozona, vendendo gas, petrolio, fertilizzanti e molto altro e facendosi pagare in una valuta forte, diversa da dollaro e yuan.