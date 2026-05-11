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Iran, Hormuz e il tramonto del dollaro: perché l’Asia occidentale non sarà più la stessa (di Pepe Escobar)

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Iran, Hormuz e il tramonto del dollaro: perché l’Asia occidentale non sarà più la stessa (di Pepe Escobar)

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di Pepe Escobar Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

 

Cominciamo con un'operazione sotto falsa bandiera.

L'Iran ha attaccato il porto emirato di Fujairah – il suo Sacro Graal per l'esportazione di petrolio – con più di una dozzina di missili balistici e da crociera.

No, non l’ha fatto. L'IRGC lo ha negato con veemenza. I media degli Emirati Arabi Uniti – una banda sottoposta a una censura ferrea – hanno iniziato a diffondere la versione secondo cui l'attacco proveniva dall'Arabia Saudita.

La nebbia della guerra. Nessuno può rivelare da dove provenga realmente l'operazione sotto falsa bandiera. È piuttosto facile capire chi ne trarrebbe vantaggio.

Successivamente, l'Arabia Saudita e il Kuwait hanno negato agli Stati Uniti l'accesso alle loro basi aeree (accesso ora ripristinato) – piuttosto indignati dal fatto che il Pentagono avesse minimizzato l'attacco a Fujairah (ancora una volta, echi di un'operazione sotto falsa bandiera).

Quindi, per il buffone del Segretario di Stato americano delle “Guerre Eterne” i missili lanciati su Fujairah non costituivano una violazione del – fragile – cessate il fuoco.

La Barbaria era furiosa per la risposta di Riyadh. Il risultato è stato che la tanto lodata operazione “umanitaria” — chiamata Operation Freedom, Liberty o chissà come — volta a “sbloccare” lo Stretto di Hormuz, è puntualmente svanita nel giro di meno di 48 ore.

La motivazione ufficiale era “grandi progressi nei negoziati”. I progressi sono meno che nulli. E la vera ragione non era esattamente l'impasse operativo causato dal blocco del suo spazio aereo da parte di Riyadh. È stata una dimostrazione di potenza di fuoco impressionante da parte dell'Iran che ha lasciato letteralmente il Pentagono senza parole. Niente di ufficialmente confermato, ovviamente. La nebbia di guerra.

Subito dopo gli americani hanno attaccato la petroliera iraniana Hasna vicino allo Stretto di Hormuz, disabilitando il timone con un cannone di un Super Hornet.

La risposta iraniana è stata dura: una combinazione di missili balistici e da crociera antinave, droni kamikaze con testate ad alto esplosivo e motoscafi d'attacco veloci. Le vittime erano tre cacciatorpediniere statunitensi – la Truxtun, la Mason e la Rafael Peralta – che stavano tentando di attraversare lo Stretto di Hormuz dal Golfo di Oman.

I cacciatorpediniere sono letteralmente fuggiti implorando pietà. L'operazione della Marina dell'IRGC è stata talmente aggressiva che hanno dovuto ricorrere ai sistemi di difesa di ultima istanza, come i cannoni CIWS.

Ebrahim Zolfaghari, l'inimitabile portavoce della sede centrale di Khatam al-Anbiya, ha fornito i dettagli:

" Una nave da guerra statunitense che tentava di attraversare lo Stretto di Ormuz è stata affondata dalla Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Altre due navi da guerra accorse in suo aiuto sono state bersagliate da un fuoco intenso e costrette a fuggire."

I dati satellitari NASA FIRMS hanno poi mostrato un grande incendio precedentemente rilevato nella provincia di Musandam nello Stretto di Hormuz che si stava spostando dalla sua posizione originale, suggerendo una nave in fiamme e alla deriva con la corrente. Inoltre, un secondo grande incendio è stato rilevato a 30 km a ovest della piccola isola di Larak.

Questi incendi si trovano esattamente nella stessa area in cui i cacciatorpediniere sono stati costretti a sparare i loro sistemi di difesa terminale CIWS, cannoni navali da cinque pollici e mitragliatrici calibro .50 contro una raffica di missili IRGC lanciati dalla costa di Bandar Abbas.

La risposta americana, dettata da una rabbia impotente, è stata quella di sferrare attacchi in diversi punti dell'isola di Qeshm. Questo non cambierà nulla.

In poche parole, in meno di 48 ore Iran e Barbaria sono passati da "grandi progressi" a una losca Memorandum d'Intesa (MoU) di una pagina, in realtà revisionata da bastardi sionisti, a una guerra senza restrizioni.

Quindi benvenuti a un "cessate il fuoco" in vigore per un intero mese, dall'8 aprile, che ora si è trasformato in qualche scontro a fuoco (ce ne saranno altri), mentre sia la Barbaria che l'Iran dicono "andate avanti, qui non c'è niente da vedere."

 

Non vi è permesso scortare nulla

La conclusione indiscutibile di tutta questa azione frenetica è che la Marina degli Stati Uniti non può scortare nemmeno un gabbiano, per non parlare delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz.

E così sarà d'ora in poi, senza sosta.

La Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha dimostrato di essere in grado di ricorrere a qualsiasi strategia, dai semplici attacchi di disturbo a tattiche di escalation estreme che gli stolti incompetenti del Pentagono non avrebbero mai potuto prevedere.

Ciò si rivelerà efficace anche se dovessero impiegare solo mezzi antinave di basso livello. Non hanno nemmeno bisogno di affondare una nave militare statunitense. Basta solo seminare il panico.

È ovvio che nessun proprietario di petroliere o merci o compagnie assicurative sarà disposto a essere "scortato" dalla più potente Marina della Storia della Galassia in condizioni di essere sotto fuoco.

Pertanto, lo Stretto di Hormuz rimane completamente controllato dall'Iran – e il passaggio deve essere negoziato con un nuovo organismo, l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico. Non esiste alcun modo militare per "aprirla" – a parte un'invasione suicida di terra e la successiva occupazione permanente.

Nel frattempo, gli Emirati – con i loro elaborati piani di fuggire da Opec e Opec+ per esportare petrolio come se non ci fosse un domani da Fujairah – farebbe bene a darsi una scattata.

Ali Khedryan, membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale nel Parlamento iraniano, ha stabilito la legge: "La Repubblica Islamica non considera più gli Emirati Arabi Uniti come un vicino, ma come una base nemica."

Teheran ha dedicato molto tempo a studiare le prove che i caccia degli Emirati Arabi Uniti abbiano tolto le loro bandiere e lanciato attacchi diretti sul suolo iraniano. Ciò significa che Teheran può condurre attacchi devastanti contro gli Emirati Arabi Uniti in qualsiasi momento ritenga opportuno. Niente falsa bandiera: ma roba seria.

 

L'intero pianeta paga il prezzo della demenza americana

Tutto ciò potrebbe far pensare che ci attenda una vera e propria Autostrada per l'Inferno. E se pensiamo che il Babbuino di Barbaria, se solo ne avesse la volontà, potrebbe davvero provare a impegnarsi seriamente per trovare quella via d'uscita di cui ha tanto bisogno.

Il primo passo sarebbe retrocedere Tweedledee e Tweedledum, Scemo e Più Scemo Witkoff-Kushner come negoziatori: gli iraniani hanno già rifiutato di parlare con questi buffoni.

Sul dossier nucleare, gli americani potevano accontentarsi di una moratoria perfettamente valida di 5 anni sull'arricchimento dell'uranio; poi arricchimento fino al 3,6%; diluizione dello stock esistente, che sarebbe rimasto in Iran; il ritorno degli ispettori dell'AIEA (gli iraniani avevano già acconsentito, prima della guerra); E niente clausole di scadenza dubbie.

Ogni granello di sabbia delle antiche Vie della Seta che attraversano la Persia sa bene che la “comunità dei servizi segreti” statunitense – beh, sarà un ossimoro – sapeva che l’Iran non stava sviluppando un’arma nucleare.

Loro – e soprattutto analisti e commercianti in tutto il Golfo – sapevano anche che l'Iran avrebbe inevitabilmente preso di mira l'Impero delle Basi degli Stati Uniti e avrebbe chiuso lo Stretto di Hormuz in caso di guerra.

Le sanzioni rimarranno un importante punto di blocco. Sia il Babbuino di Barbaria che Capitol Hill non saranno mai d'accordo per revocare completamente le sanzioni, soprattutto come condizione preliminare per un accordo finale, e oltre a tutto con garanzie dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Gli americani si limitano a una rimozione "graduale" delle sanzioni. Teheran non ci crede; hanno visto cosa è successo dopo il JCPOA.

Per quanto riguarda il pagamento delle riparazioni, la stessa cosa: gli Stati Uniti non saranno mai d'accordo. Entra in scena il casello nello Stretto di Hormuz, che potrebbe fungere da sostituto per le riparazioni.

Il Pentagono dovrebbe confrontarsi con la realtà e ammettere che l'Impero delle Basi nel Golfo è inutile, e molto peggio: un peso strategico. La maggior parte delle basi viene comunque distrutta.

Poi c'è lo Stretto di Hormuz – e come riportarlo a com'era prima dell'inizio della guerra.

Dal punto di vista di Teheran, questo viaggio nostalgico non avverrà mai. Un miracolo stratosferico sarebbe un accordo globale con il sostegno di Russia e Cina – con garanzie di sicurezza accuratamente negoziate sia per l'Iran che per le petromonarchie del Golfo Persico.

Ma non ci contare.

Ancora una volta: l'Iran – anche sotto la nuova gestione di Khamenei – non vuole possedere un'arma nucleare e rimane membro a pieno titolo del TNP. Non hanno bisogno di un'arma nucleare. Hanno molti meccanismi strategici all'avanguardia.

È impossibile per l'Impero del Caos, delle Menzogne, del Saccheggio e della Pirateria negoziare in buona fede. L'eccezionalismo, per definizione, comporta un ultimatum e una capitolazione, in ogni caso. Quindi, realisticamente, la strada da percorrere sarà lunga, tortuosa, piena di ostacoli ed estremamente pericolosa, ma porterà quasi certamente a una sconfitta strategica degli Stati Uniti, con conseguenze globali imprevedibili.

Fatti: la guerra non sta per finire. Il controllo iraniano dello Stretto di Hormuz è un affare fatto. L'Iran – sostenuto da Russia e Cina – non permetterà che l'Impero delle Basi venga ricostituito nel Golfo Persico. Il nuovo status dell'Iran è già quello di superpotenza regionale – e di grande potenza eurasiatica. Un nuovo ordine in Asia occidentale è all'orizzonte.

La tragedia è che praticamente l'intero pianeta pagherà un prezzo estremamente alto per quest'ultima follia americana. Mentre l'infrastruttura fisica dell'economia globale viene distrutta in tempo reale, tre fatti ineludibili offrono ben poca consolazione: il petrodollaro è spacciato; quell'artificiosa creazione bling bling che sono gli Emirati Arabi Uniti è spacciato; e l'egemonia statunitense è spacciato.

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