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Il Mosaico e la Malta: la misteriosa forza che rende l'Iran invulnerabile all'occidente

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Il Mosaico e la Malta: la misteriosa forza che rende l'Iran invulnerabile all'occidente

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di Nora Hoppe – Al Mayadeen

 

In Iran sta prendendo forma uno straordinario mosaico. Un mosaico che assume molteplici forme grazie a una misteriosa malta…

 

Che cos’è un mosaico?

Letteralmente, un mosaico è un’immagine composta da frammenti – ceramica, vetro, pietra, specchio – in cui ogni pezzo conserva il proprio colore e i propri contorni. Metaforicamente, è un Tutto composto da parti diverse, persino frammentate, senza costringerle all’uniformità. Suggerisce l’unità nella differenza: esperienze, culture o frammenti distinti che si fondono in qualcosa di più ricco di qualsiasi singolo pezzo. Il mosaico fa eco all’idea taoista e confuciana dell’”armonia delle cose diverse” e alla nozione sufi di “Tawhid” – unità nella molteplicità, dove migliaia di piccoli pezzi distinti formano un unico disegno senza smettere di essere sé stessi.

 

La dottrina della difesa mosaico

La “Dottrina del Mosaico” ufficiale dell’Iran non è poesia, ma strategia. Formulata dal generale di brigata Mohammad Ali Jafari del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) nel 2005, è stata concepita per evitare il tipo di rapido collasso subito da eserciti centralizzati come quello iracheno nel 2003. Anziché una singola catena di comando, le forze iraniane sono suddivise in trentuno comandi provinciali autonomi. Ogni provincia funziona come un tassello di un mosaico, con una propria rete di intelligence, scorte di armi e capacità indipendente di combattere qualora la leadership nazionale venisse eliminata.

Questa struttura offre resilienza contro gli attacchi mirati a decapitare la leadership, autonomia provinciale e la capacità di condurre una guerra di logoramento utilizzando tattiche irregolari e asimmetriche attraverso il terreno montuoso e desertico dell’Iran. Lo stesso concetto è visibile nell’Asse della Resistenza.

Ciò che conta qui non è solo l’efficacia militare, ma un prezioso effetto collaterale politico: conferendo la responsabilità ai comandi locali, il potere dello Stato si avvicina al popolo. I cittadini diventano partecipanti più attivi nella difesa nazionale. E quando le persone sono più attive nelle decisioni del loro Paese, lo Stato è più forte, il popolo più informato e la società più unita. Questa è una lezione a cui vale la pena prestare attenzione. Questa è, infatti, la vera democrazia!

 

Il Mosaico del Popolo

Nelle città dell’Iran, sotto le bombe che cadono, persone di diverse classi sociali, etnie, età e credenze – laiche e religiose, riformiste e conservatrici – si radunano di notte nelle piazze formando un unico mare di umanità. Questi raduni notturni sono iniziati il primo giorno stesso del vile attacco dei Barbari, il 28 febbraio 2026, e continuano ancora oggi. La casa del popolo non è più un indirizzo postale. La loro casa è la loro unione.

Cosa ha dato origine a tutto questo? I selvaggi omicidi per “decapitazione” dei leader spirituali e militari iraniani da parte di quello che io chiamo “l’Asse della Barbarie”. La frattura voluta ha prodotto il risultato opposto. Improvvisamente, i popoli eterogenei dell’Iran hanno capito: “Siamo stati tutti colpiti. Colpiti nella nostra stessa essenza”.

Questo spirito ha raggiunto persino coloro che in precedenza si opponevano al governo iraniano. Un rappresentante di un'azienda iraniana di intelligenza artificiale che crea satiriche virali rimosse della "coalizione Epstein" sotto forma di "cartoni animati Lego" ha detto che lui e il suo team si sono un tempo fortemente opposti alla leadership – ma ora, dicono, sono pronti a sacrificarsi perché "sta combattendo per noi". Una ragazza iraniana che vive in Europa, che un tempo disprezzava "il regime", descrive in una confessione video cruda come abbia iniziato a comprendere cosa il suo Paese, il suo popolo e persino la sua attuale leadership siano arrivati a significare per lei.

Una campagna nazionale nota come "Jânam fadâye Iran" ("La mia vita per l'Iran"), creata per registrare i cittadini disposti a rispondere all'aggressione militare statunitense e israeliana, avrebbe superato i trentuno milioni di registrazioni. Un iraniano ventunenne ha detto: "Siamo pronti a dare la vita per l'Iran se necessario. … Ora è normale. … È una cosa che si fa. ... Nessuno doveva convincerci."

Un altro richiedente ha spiegato: "Quello che allora non avevo capito è che questa identità si rivela non attraverso le parole, ma attraverso le azioni – soprattutto quando riaffiorano le stesse minacce che l'Iran affronta da 5.000 anni. … Ho visto allora che la gente non correva verso i confini. Nonostante le bombe, uscivano per strada ogni notte. Tutti rimasero ai loro posti – i panettieri, gli insegnanti, i soldati. Ho visto nomadi cercare nei Monti Zagros un pilota americano abbattuto [da catturare prigioniero] mentre elicotteri statunitensi sorvolavano. ... Nessuno aveva bisogno di una lezione sul perché l'Iran sia fondamentale. Lo sapevano solo nelle ossa."

Un'iniziativa parallela, la campagna dei portabandiera, ha iniziato con dei giovani di Mashhad. I cittadini si registrano per il loro turno di tenere una bandiera enorme accanto ad altre in una piazza centrale. C'è già una lunga lista d'attesa – da città vicine e lontane, persino da altri Paesi – di persone che vogliono proteggere la bandiera del proprio.

Ci sono anche contadini che si presentano alle manifestazioni notturne con i trattori, dichiarando: “Siamo venuti ad arare ‘Israele’”.

Questo breve video di uomini, donne e bambini anziani che vogliono arruolarsi coglie l'eccezionale malta che unisce queste persone, una base che si rafforza giorno dopo giorno.

Persino i vertici politici e i funzionari governativi esprimono stupore. L’Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei ha lodato il profondo impatto della straordinaria solidarietà del popolo iraniano: “Grazie alla strana unità che si è creata tra i compatrioti, si è verificata una frattura tra i nemici. Con la gratitudine concreta per questa benedizione, la coesione è diventata ancora più forte e salda come l’acciaio, mentre i nemici diventeranno sempre più miseri e indeboliti.” Il presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf ha dichiarato: “Ciascuno di questi piani [nemici] avrebbe potuto distruggere un Paese, ma la nazione iraniana li ha sconfitti tutti. … Ciò è stato possibile solo grazie alla presenza attiva del popolo nelle strade.”

Certamente, la sofferenza condivisa, l'empatia reciproca e una crescente ondata di solidarietà creano una potente identità collettiva... Ma c'è qualcosa di più

 

A cosa stiamo assistendo?

Non eroismo nel senso occidentale – il guerriero solitario ed eccezionale. Qualcosa di più silenzioso, più antico: un risveglio spirituale collettivo.

Abbiamo già visto fenomeni simili: tra i cinesi nel Secolo dell'Umiliazione; tra i cittadini di Leningrado e Stalingrado contro i nazisti genocidi; tra i popoli del Vietnam, dell'Africa e dell'America Latina che combattevano contro potenze imperiali... e lo vediamo tra i palestinesi (la cosiddetta Autorità Palestinese non conta).

Ma questa volta il risveglio attraversa i confini – non come un'alleanza formale, ma come un riconoscimento vivente che si diffonde in tutto l'Iran e oltre, un mosaico in continua crescita che inaugura la nascita di una nuova coscienza mondiale.

 

La Malta

Cosa tiene unite le tessere di questo mosaico? Una sofferenza condivisa? Un nemico comune? L'interdipendenza militare o economica? Rituali condivisi per affrontare le difficoltà? Sogni condivisi di giustizia?

Forse. Ma la malta sembra essere qualcos'altro: un unificatore sacro che guarisce la frammentazione, trascende religione, etnia, età, classe, geografia – e in ultima analisi trascende la descrizione. Come il vento, si può vederlo, sentirlo, percepirlo, ma non descriverlo appieno. Rimane, in parte, un mistero.

Eppure la malta è anche fragile ed evanescente. Come l'armonia, è dinamica, non statica. Quando i suoi catalizzatori si ritirano – quando la minaccia comune diminuisce – il collettivo il collettivo entra in una fase di stasi. La malta può essiccarsi e diventare friabile. Non è detto che svanisca all’istante; può cristallizzarsi in un’ideologia rigida o dissolversi in una nostalgia confortante ma inefficace. Sorge allora la terribile domanda: gli esseri umani hanno bisogno di una lotta esterna per sentire l’unità interiore? La pace è intrinsecamente corrosiva?

 

La malta può essere preservata senza una lotta permanente?

Forse una lotta collettiva contro un nemico esterno non deve rimanere l'unico incubatore di unità. L'unità di massa fortuita del popolo iraniano potrebbe essere rimetabolizzata in qualcosa di più duraturo.

Il primo passo richiederebbe una rottura netta con il sistema capitalista finanziarizzato imposto dall'Occidente per garantire il proprio dominio globale. L'Iran ha già riconosciuto in una fase iniziale il flagello coloniale occidentale: le rivolte a favore di una monarchia istituzionalizzata (parlamentarismo, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo) contro il dominio assolutista dei Qajar e l'influenza straniera; il movimento guidato dal dottor Mossadegh con la nazionalizzazione dell'industria petrolifera, che fu schiacciato nell'agosto 1953 dal regime reazionario dello Scià con l'aiuto della CIA e dell'MI6. Fu solo con la Rivoluzione del 1979 che l’Iran fu completamente liberato e la sua piena sovranità ripristinata.

Ora la grande sfida è stabilire un nuovo sistema economico che serva le esigenze di tutti i suoi popoli – un sistema che non si opponga alla collettività per la sua stessa progettazione. Senza un tale cambiamento, la malta dipenderà sempre dagli stati di emergenza.

Oltre all'economia, la malta può essere preservata anche attraverso la pratica: rituali collettivi regolari integrati nella società. Commemorazioni continue di martiri e grandi lotte; continuo apprezzamento per lavoratori, insegnanti, personale medico e soldati; celebrazione continua della ricca varietà di popoli che costituiscono l'Iran; progetti che uniscono diversi strati sociali. La malta che tiene insieme le tessere dell'Iran è come il suolo di un giardino: ha bisogno di cure e di essere lavorata costantemente.

 

Cosa può imparare il resto del mondo dall'Iran...

Quasi tutto il mondo è stato colonizzato in una certa misura dall'Occidente, ora con gli Stati Uniti in prima linea. Non è solo il soft power americano ad aver infettato le popolazioni. Il vero colpevole – quello che la maggior parte continua a ignorare – è il sistema capitalista finanziarizzato globale stesso. Quel sistema fu creato dall'Occidente per garantire l'egemonia aziendale e la sottomissione di tutte le altre nazioni. È nel suo nucleo predante, divisivo e partizionista; Si basa su guerre e conflitti per prosperare.

Finché la maggioranza globale – finché l'ONU in stato comatoso, finché i BRICS in stato comatoso – non riconoscerà questa sottomissione e non si libererà di quel giogo, non ci sarà alcun cambiamento sostanziale. Affinché possa nascere un mondo multipolare più giusto, gli Stati devono prendere esempio dall’Iran: uno Stato è veramente potente, veramente sovrano e giusto… solo quando gode dell’unità del proprio popolo e quando i suoi leader sono al potere per servire quel popolo, la sua sovranità e la sua identità culturale – e non una dottrina straniera o interessi finanziari.

Il mosaico non è solo una metafora dell'armonia. È una struttura. E la malta, per quanto misteriosa, non è magica. Va preparata ogni giorno, altrimenti si sgretola.

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