Cina, Xi rilancia l'eredità di Sun Yat-sen: avanti verso la riunificazione nazionale

Il presidente cinese Xi Jinping ha commemorato a Pechino il 160° anniversario della nascita di Sun Yat-sen, figura centrale della rivoluzione del 1911 che pose fine al sistema monarchico imperiale in Cina. Nel suo intervento, Xi ha invitato il popolo cinese a raccoglierne l'eredità rivoluzionaria, rafforzando l'unità nazionale e proseguendo il percorso verso il grande obiettivo del ringiovanimento della nazione. Il leader cinese ha ricordato il ruolo storico del Partito Comunista, definendo i comunisti cinesi i più convinti sostenitori e continuatori della causa rivoluzionaria avviata da Sun Yat-sen.



Oltre un secolo di storia, ha sottolineato, ha visto il PCC guidare il popolo cinese nella costruzione di una nuova fase di sviluppo nazionale. Un passaggio centrale del discorso ha riguardato Taiwan. Xi ha ribadito che la riunificazione completa della madrepatria costituisce una missione storica irrinunciabile per il Partito Comunista e un'aspirazione condivisa dal popolo cinese. Ha quindi invitato i connazionali su entrambe le sponde dello Stretto, così come quelli residenti all'estero, a opporsi alle forze separatiste favorevoli all'indipendenza dell'isola e a lavorare per lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde.



Le celebrazioni hanno coinvolto numerose città cinesi, con mostre, iniziative culturali e incontri che hanno riunito oltre 1.200 partecipanti provenienti da entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan. La partecipazione di rappresentanti dell'isola ha assunto un significato particolare nel contesto delle crescenti tensioni tra Pechino e Taipei. Il Global Times riferisce inoltre dei tentativi delle autorità taiwanesi guidate dal Partito Democratico Progressista di scoraggiare la partecipazione dei cittadini alle commemorazioni nella Cina continentale, negando alcune autorizzazioni e invitando altri settori della società a non prendervi parte.



Negli ultimi anni, esponenti secessionisti hanno anche promosso iniziative per ridimensionare la presenza della figura di Sun Yat-sen nella memoria pubblica dell'isola. La ricorrenza diventa così anche un terreno di confronto politico e identitario. Per Pechino, l'eredità di Sun Yat-sen rappresenta un riferimento storico e culturale fondamentale per riaffermare l'unità del popolo cinese e l'obiettivo della riunificazione nazionale.



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